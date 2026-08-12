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Budapest, Magyarország – 2010. augusztus 15.: Egy fiú, aki a Sziget Fesztivál főszínpadán tartott koncert közben a közönség kezén úszik. A Sziget a világ egyik legjelentősebb zenei és művészeti fesztiválja. Minden augusztusban kerül m
Szórakozás

Ennyi pénzt hoz valójában a SZIGET Magyarországnak: nem semmi lóvét termel

Pénzcentrum
2026. augusztus 12. 20:02

Budapest ezen a héten a Szigeté. A GKI most kiszámolta, hogy az állam ezen a fesztiválon nem költ, hanem keres: 4,5 milliárd forinttal többet vesz be, mint amennyit kifizet.

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A nagyfesztiválok körül minden évben fellángol a vita: közpénzből tartják fenn őket, vagy valódi gazdasági értéket termelnek?

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A GKI öt nagyrendezvény bevonásával elvégezte a számítást. Egy jelentős külföldi látogatottságú nagyfesztivál évente 10 milliárd forinttal járul hozzá a GDP-hez, az adó- és járulékbefizetések 4,5 milliárd forinttal haladják meg a közkiadásokat, és a szervezők még területhasználati díjat is fizetnek a helyszínért. A hazai fesztiválpiac tehát nem teher, hanem befizető.

Mekkora iparágról van szó, és mit termel valójában?

A hazai koncert- és fesztiválszektor a járvány előtti utolsó teljes évben több mint 7 millió jegyet adott el, a nettó jegyárbevétel 2025-ös árszínvonalra átszámítva mintegy 71 milliárd forint.

A külföldi vendégek költése 28 milliárd forint, ami tisztán exportbevétel: olyan jövedelem, amely a rendezvények nélkül meg sem jelenne a magyar gazdaságban. Az áfabefizetés önmagában 14 milliárd forint. Az iparág alacsony állami támogatással, egyszámjegyű haszonkulccsal, magas fix költségekkel működik, és mindezek ellenére nettó befizető.

Miért a Sziget az egyetlen igazi exportrendezvény, és mit jelent ez?

A kutatóintézet által megkérdezett öt nagyfesztivál külföldi látogatóinak aránya 1 és 8 százalék között mozog. A Szigetnél ez az arány eléri az 50 százalékot, 320 ezer látogatásból mintegy 160 ezer egyedi jegybirtokos felével.

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A hazai fesztiválpiac devizabevételének döntő többsége egyetlen rendezvényhez kötődik. Ebből következik a szakpolitikai tanulság: a szektor exportképességének erősítése közvetlen költségvetési érdek, mert a külföldi látogató minden kiadása többletbevétel.

Mi kellene ahhoz, hogy a fesztiválok gazdasági haszna jobban látható és mérhetőbb legyen?

Összességében az elemzés fő megállapítása, hogy egy jelentős külföldi vonzerejű nagyfesztivál az államháztartás szempontjából egyértelműen nettó befizető, a szektor pedig milliárdos nagyságrendű adóbevételt és jelentős turisztikai exportbevételt termel.

A kérdésre, hogy mennyit ér az országnak egy fesztivál, a válasz nem a támogatási sorokban, hanem az adó- és exportbevételekben keresendő.
Címlapkép: Getty Images
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