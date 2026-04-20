2026. április 20. hétfő Tivadar
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szórakozás
Szórakozás

Sziget 2026: lineup és fellépők – Ennyibe kerül most egy napijegy, bérlet az idei Sziget Fesztiválra

Pénzcentrum
2026. április 20. 21:55

2026 augusztusában ismét megnyitja kapuit a Sziget Fesztivál a budapesti Óbudai-szigeten. A rendezvény programja folyamatosan bővül, a szervezők a korábbi évekhez hasonlóan több lépcsőben teszik közzé a hivatalos fellépők névsorát. Ebben a cikkben egybegyűjtöttük a Sziget 2026-os zenei felhozatalának eddig bejelentett hazai és nemzetközi előadóit, de a lineup mellett részletesen áttekintjük az aktuális jegy- és bérletkonstrukciókat is. Összeállításunkból pontosan kiderül, milyen összeggel kell számolniuk a résztvevőknek, ha napijegyet, teljes fesztiválbérletet, vagy a fiataloknak szóló kedvezményes belépőket választják.

Cikkünk első felében a fesztivállal kapcsolatos általános információkat, valamint a napijegyek és bérletek aktuális árait részletezzük. Aki kifejezetten a zenei program miatt kattintott, annak érdemes lejjebb görgetnie, ugyanis az összeállítás második felében a már bejelentett nemzetközi és hazai fellépők listáját mutatjuk meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

2026-ban is lesz Sziget

A Sziget Fesztivál sorsa 2025 őszén bizonytalanná vált, miután a fesztivált birtokló külföldi tulajdonosi kör, a Superstruct Entertainment a kivonulás mellett döntött. A cégvezetés ekkor kezdeményezte a fővárossal kötött, a Hajógyári-szigetre vonatkozó területfoglalási szerződés felbontását is, ami a nemzetközi fellépők időben történő lefoglalását is hátráltatta.

A helyzet végül azután rendeződött, hogy a fesztivál egykori alapítója, Gerendai Károly visszavásárolta a Sziget Zrt. tulajdonjogát és új befektetők bevonásával átvette a cég irányítását, majd megállapodást kötött a Fővárosi Önkormányzattal a Hajógyári-sziget hosszú távú területhasználatáról. Ezekkel a lépésekkel biztosították a szükséges szervezési hátteret, így hivatalossá vált, hogy 2026 augusztus 11. és 15. között a korábbi terveknek megfelelően megnyitja kapuit a fesztivál.

Mikor, hol, hogyan? Tudnivalók a 2026-os Sziget Fesztiválról

A 2026-os Sziget Fesztivál augusztus 11-én nyitja meg kapuit és augusztus 15-ig várja a látogatókat. A rendezvény helyszíne a korábbi évtizedekhez hasonlóan a budapesti Óbudai-sziget (Hajógyári-sziget), amely erre az időszakra teljesen átalakul egy önálló szolgáltatásokkal ellátott fesztiválvárossá.

A többnapos eseményre érkezők különböző bérletkonstrukciók közül választhatnak, amelyek többsége magában foglalja az alap kempingezési lehetőséget is a sziget területén. Akik csak egy-egy fellépőre kíváncsiak, azok számára a konkrét napokra érvényes napijegyek biztosítják a belépést.

Jegy- és bérletárak: ennyibe kerül a Sziget 2026-ban

A Sziget Fesztivál idén is szakaszos árazást alkalmaz, ami azt jelenti, hogy az esemény közeledtével a jegyek és bérletek egyre drágábbak lesznek. A legközelebbi hivatalos jegyárforduló április 24-én, este 8 órakor esedékes, ezt követően a legtöbb jegytípus magasabb árkategóriába lép. Az alább feltüntetett összegek a cikk írásának pillanatában érvényes alapárak, amelyekre online vásárláskor jegytípusonként változó mértékű kezelési költség is felszámolásra kerül.

Sziget bérlet 2026 árak

  • Teljes Fesztivál Bérlet: 123 500 forint
  • VIP Teljes Fesztivál Bérlet: 210 500 forint
  • 21&U Teljes Bérlet 21 éven aluliaknak – kizárólag 2004. augusztus 11. után születteknek: 99 500 forint
  • Sziget Diákbérlet by BudapestGO / MÁVPlusz – kizárólag érvényes hazai diákigazolvánnyal rendelkezőknek: 78 500 forint
  • 3 Napos Bérlet – egymást követő három napra: 92 900 forint
  • VIP 3 Napos Bérlet: 165 900 forint

Sziget napijegy 2026 árak

A konkrét fellépőkhöz igazított egynapos belépők ára egységesen alakul a fesztivál minden napján, keddtől szombatig.

  • Normál napijegy: 36 900 forint
  • VIP napijegy: 76 900 forint

VIP kiegészítők

Azok számára, akik már rendelkeznek normál belépővel, de utólag mégis élveznék a VIP szolgáltatás nyújtotta kényelmet (gyorsított beléptetés, exkluzív mosdók, kiemelt rálátás a nagyszínpadra), lehetőség van VIP Upgrade jegyet váltani.

  • VIP kiegészítő napijegyekhez: 36 000 forint
  • VIP kiegészítő 3 napra: 73 000 forint
  • VIP kiegészítő 5 napra: 87 000 forint
  • SkyVIP kiegészítő napijegy korlátlan étel- és italfogyasztással a VIP feletti emeleten: 199 000 forint
  • SkyVIP kiegészítő 5 napos jegy korlátlan étel- és italfogyasztással a VIP feletti emeleten 799 000 forint

Kempingek és szálláslehetőségek

Míg az alap kempinghasználat (a kijelölt területeken) a többnapos bérletekhez ingyenes, a magasabb komfortfokozatú verziók külön díjszabással rendelkeznek.

  • Korai beköltöző jegy (aug. 10-i érkezés): 19 500 forint
  • Nemzetek Kempingje: 31 600 forint (3 napos) / 39 600 forint (5 napos)
  • Sziget Ville Prémium kempingjegy: 34 900 forint (3 napos) / 47 500 forint (5 napos)
  • Karaván Kemping (saját lakóautónak): 39 600 forinttól
  • Telepített szállások (Sátrak, faházak, igluk a választott prémium kempingekben): 51 500 forinttól akár a többszázezres glamping kategóriáig.

A nyilvános Sziget lineup 2026-ra: a már bejelentett fellépők listája

A szervezők a korábbi évek gyakorlatát követve idén is több részletben hozzák nyilvánosságra, kik lesznek a Sziget 2026 fellépők. A lista folyamatosan bővül – legutóbb a Sziget zárónap sztárjáról, Skrillexről rántották le a leplet – de a napi bontás már most is rengeteg konkrét koncertet és fellépőt rejt. Aki célirányosan egy-egy előadó miatt érkezne a Hajógyári-szigetre, annak érdemes alaposan átfutnia a Sziget programkínálatát. A fesztivál hivatalos weboldalára támaszkodva napokra bontva szedtük össze a nemzetközi kínálat legfontosabb neveit. Az alábbi lista a legnagyobb színpadok – a Nagyszínpad, a FreeDome, a Party Aréna és a Colosseum – kiemelt külföldi előadóit tartalmazza, megmutatva, hogyan fest jelenleg a Sziget lineup 2026 évi felhozatala.

Augusztus 11. (Kedd)

  • Bad Nerves
  • BIIA
  • Brooke Combe
  • Dijon
  • Indira Paganotto
  • Kim Dracula
  • KiNK
  • Mëstiza
  • Sara Landry
  • Trym
  • Underworld
  • Vintage Culture
  • Wolf Alice

Augusztus 12. (Szerda)

  • Argy
  • Ashnikko
  • Biffy Clyro
  • Chet Faker
  • Chloé Caillet
  • Enrico Sangiuliano
  • Giant Rooks
  • Health
  • KI/KI
  • Natasha Bedingfield
  • Nico Moreno
  • Tash Sultana
  • Twenty One Pilots

Augusztus 13. (Csütörtök)

  • Black Country, New Road
  • Boys Noize
  • Dixon
  • Dom Dolla
  • DYEN
  • Florence + The Machine
  • Joris Voorn
  • Lewis Capaldi
  • Loyle Carner
  • Parcels
  • Richie Hawtin
  • Shlømo

Augusztus 14. (Péntek)

  • Altin Gün
  • Anfisa Letyago
  • Baby Lasagna
  • Bring Me The Horizon
  • BUNT.
  • Charlie Sparks
  • Faster Horses
  • Karen Dió
  • Nia Archives
  • Parfait
  • Peggy Gou
  • Sigrid
  • Skepta

Augusztus 15. (Szombat)

  • 2manydjs
  • bbno$
  • Charlotte Cardin
  • Dimension
  • Flux Pavilion
  • Franca
  • Jennifer Cardini
  • Skrillex
  • Soulwax
  • Sub Focus
  • Victoria (Måneskin) – DJ Set

Hazai fellépők a Sziget Fesztiválon

A Sziget 2026 programjában a nemzetközi nevek mellett a hazai zenei élet képviselői is jelentős számban jelen lesznek. A magyar fellépők elsősorban a Budapest Park Színpadon, valamint a fesztivál nagyobb partisátraiban kapnak lehetőséget a fellépésre. A szervezők tájékoztatása alapján a hazai helyszínek kínálata a következő hónapokban tovább színesedik majd.

A magyar fellépők folyamatosan bővülő listája: 6363, Adis Is Ok, Akác, Analog Balaton, Andrea Lane, AWS, Bëlga, Benkane, Bernathy Live, Beton.Hofi, Blahalouisiana, Bohemian Betyars & Parno Graszt, Bongor, Botond, Bug, ByeAlex és a Slepp, Co Lee, CVRDWELL Live, Daniel Moritz, Dorota, DTNB., Dub Personal, Duckshell, Elefánt, Eliézer, Ential, Esti Kornél, Hated, Hruscsov, Indirect Movement, Irie Maffia, Isu, Ivan & The Párázol, Jáky Chan, Jauri, Jazzbois, Johanna Bonzai, Kamafaka, Kilakikitt, Kishdead aka Klay, Kispál és a Borz, Kitti Kay, Kolibri, Krudy C, Lau, LAZARVS, Majka, Makrohang, Manuel, Mehringer, Metha, Mikee Maxanic, Mirror Glimpse, Next Level: Dublic, Next Level: Grandover, NKS, Pál Utcai Fiúk, Paralich, Pein, Péterfy Bori & Love Band, Pizza Amore & Switch Nollie, Platon Karataev, Pogány Induló, Quimby, Raasa, Raise Spirit, Secret Factory, Sephx, Shaymi, Sikztah, Sisi, Slym & Szoliver, Sonic Rain, Svetec, Switch Nollie, Sziámi és a Vendégek & Ági és a Fiúk, Tankcsapda, Technokool, Third 2Shift, Tolo & Falcao, Wavy, Zagi, Zwezda Beta.
Címlapkép: Getty Images
#fesztivál #Budapest #sziget #jegyárak #bérlet #programok #szórakozás #koncert #sziget fesztivál #gerendai károly #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:55
21:28
21:02
20:47
20:31
NAPTÁR
Tovább
2026. április 20. hétfő
Tivadar
17. hét
PÉNZÜGYI KISOKOS
Infláció
Az infláció az árszínvonal tartós emelkedését jelenti, egyik fő kiváltó oka a gazdaságban jelen lévő pénzmennyiség nagymértékű növekedése. Az inflációt az árindexszel mérik. Az árindex egy adott időszak - általában egy év - elején és végén mért árszínvonal hányadosa.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
