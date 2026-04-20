Sziget 2026: lineup és fellépők – Ennyibe kerül most egy napijegy, bérlet az idei Sziget Fesztiválra

2026 augusztusában ismét megnyitja kapuit a Sziget Fesztivál a budapesti Óbudai-szigeten. A rendezvény programja folyamatosan bővül, a szervezők a korábbi évekhez hasonlóan több lépcsőben teszik közzé a hivatalos fellépők névsorát. Ebben a cikkben egybegyűjtöttük a Sziget 2026-os zenei felhozatalának eddig bejelentett hazai és nemzetközi előadóit, de a lineup mellett részletesen áttekintjük az aktuális jegy- és bérletkonstrukciókat is. Összeállításunkból pontosan kiderül, milyen összeggel kell számolniuk a résztvevőknek, ha napijegyet, teljes fesztiválbérletet, vagy a fiataloknak szóló kedvezményes belépőket választják.

Cikkünk első felében a fesztivállal kapcsolatos általános információkat, valamint a napijegyek és bérletek aktuális árait részletezzük. Aki kifejezetten a zenei program miatt kattintott, annak érdemes lejjebb görgetnie, ugyanis az összeállítás második felében a már bejelentett nemzetközi és hazai fellépők listáját mutatjuk meg.

2026-ban is lesz Sziget

A Sziget Fesztivál sorsa 2025 őszén bizonytalanná vált, miután a fesztivált birtokló külföldi tulajdonosi kör, a Superstruct Entertainment a kivonulás mellett döntött. A cégvezetés ekkor kezdeményezte a fővárossal kötött, a Hajógyári-szigetre vonatkozó területfoglalási szerződés felbontását is, ami a nemzetközi fellépők időben történő lefoglalását is hátráltatta.

A helyzet végül azután rendeződött, hogy a fesztivál egykori alapítója, Gerendai Károly visszavásárolta a Sziget Zrt. tulajdonjogát és új befektetők bevonásával átvette a cég irányítását, majd megállapodást kötött a Fővárosi Önkormányzattal a Hajógyári-sziget hosszú távú területhasználatáról. Ezekkel a lépésekkel biztosították a szükséges szervezési hátteret, így hivatalossá vált, hogy 2026 augusztus 11. és 15. között a korábbi terveknek megfelelően megnyitja kapuit a fesztivál.

Mikor, hol, hogyan? Tudnivalók a 2026-os Sziget Fesztiválról

A 2026-os Sziget Fesztivál augusztus 11-én nyitja meg kapuit és augusztus 15-ig várja a látogatókat. A rendezvény helyszíne a korábbi évtizedekhez hasonlóan a budapesti Óbudai-sziget (Hajógyári-sziget), amely erre az időszakra teljesen átalakul egy önálló szolgáltatásokkal ellátott fesztiválvárossá.

A többnapos eseményre érkezők különböző bérletkonstrukciók közül választhatnak, amelyek többsége magában foglalja az alap kempingezési lehetőséget is a sziget területén. Akik csak egy-egy fellépőre kíváncsiak, azok számára a konkrét napokra érvényes napijegyek biztosítják a belépést.

Jegy- és bérletárak: ennyibe kerül a Sziget 2026-ban

A Sziget Fesztivál idén is szakaszos árazást alkalmaz, ami azt jelenti, hogy az esemény közeledtével a jegyek és bérletek egyre drágábbak lesznek. A legközelebbi hivatalos jegyárforduló április 24-én, este 8 órakor esedékes, ezt követően a legtöbb jegytípus magasabb árkategóriába lép. Az alább feltüntetett összegek a cikk írásának pillanatában érvényes alapárak, amelyekre online vásárláskor jegytípusonként változó mértékű kezelési költség is felszámolásra kerül.

Sziget bérlet 2026 árak

Teljes Fesztivál Bérlet: 123 500 forint

VIP Teljes Fesztivál Bérlet: 210 500 forint

21&U Teljes Bérlet 21 éven aluliaknak – kizárólag 2004. augusztus 11. után születteknek: 99 500 forint

Sziget Diákbérlet by BudapestGO / MÁVPlusz – kizárólag érvényes hazai diákigazolvánnyal rendelkezőknek: 78 500 forint

3 Napos Bérlet – egymást követő három napra: 92 900 forint

VIP 3 Napos Bérlet: 165 900 forint

Sziget napijegy 2026 árak

A konkrét fellépőkhöz igazított egynapos belépők ára egységesen alakul a fesztivál minden napján, keddtől szombatig.

Normál napijegy: 36 900 forint

VIP napijegy: 76 900 forint

VIP kiegészítők

Azok számára, akik már rendelkeznek normál belépővel, de utólag mégis élveznék a VIP szolgáltatás nyújtotta kényelmet (gyorsított beléptetés, exkluzív mosdók, kiemelt rálátás a nagyszínpadra), lehetőség van VIP Upgrade jegyet váltani.

VIP kiegészítő napijegyekhez: 36 000 forint

VIP kiegészítő 3 napra: 73 000 forint

VIP kiegészítő 5 napra: 87 000 forint

SkyVIP kiegészítő napijegy korlátlan étel- és italfogyasztással a VIP feletti emeleten: 199 000 forint

SkyVIP kiegészítő 5 napos jegy korlátlan étel- és italfogyasztással a VIP feletti emeleten 799 000 forint

Kempingek és szálláslehetőségek

Míg az alap kempinghasználat (a kijelölt területeken) a többnapos bérletekhez ingyenes, a magasabb komfortfokozatú verziók külön díjszabással rendelkeznek.

Korai beköltöző jegy (aug. 10-i érkezés): 19 500 forint

Nemzetek Kempingje: 31 600 forint (3 napos) / 39 600 forint (5 napos)

Sziget Ville Prémium kempingjegy: 34 900 forint (3 napos) / 47 500 forint (5 napos)

Karaván Kemping (saját lakóautónak): 39 600 forinttól

Telepített szállások (Sátrak, faházak, igluk a választott prémium kempingekben): 51 500 forinttól akár a többszázezres glamping kategóriáig.

A nyilvános Sziget lineup 2026-ra: a már bejelentett fellépők listája

A szervezők a korábbi évek gyakorlatát követve idén is több részletben hozzák nyilvánosságra, kik lesznek a Sziget 2026 fellépők. A lista folyamatosan bővül – legutóbb a Sziget zárónap sztárjáról, Skrillexről rántották le a leplet – de a napi bontás már most is rengeteg konkrét koncertet és fellépőt rejt. Aki célirányosan egy-egy előadó miatt érkezne a Hajógyári-szigetre, annak érdemes alaposan átfutnia a Sziget programkínálatát. A fesztivál hivatalos weboldalára támaszkodva napokra bontva szedtük össze a nemzetközi kínálat legfontosabb neveit. Az alábbi lista a legnagyobb színpadok – a Nagyszínpad, a FreeDome, a Party Aréna és a Colosseum – kiemelt külföldi előadóit tartalmazza, megmutatva, hogyan fest jelenleg a Sziget lineup 2026 évi felhozatala.

Augusztus 11. (Kedd)

Bad Nerves

BIIA

Brooke Combe

Dijon

Indira Paganotto

Kim Dracula

KiNK

Mëstiza

Sara Landry

Trym

Underworld

Vintage Culture

Wolf Alice

Augusztus 12. (Szerda)

Argy

Ashnikko

Biffy Clyro

Chet Faker

Chloé Caillet

Enrico Sangiuliano

Giant Rooks

Health

KI/KI

Natasha Bedingfield

Nico Moreno

Tash Sultana

Twenty One Pilots

Augusztus 13. (Csütörtök)

Black Country, New Road

Boys Noize

Dixon

Dom Dolla

DYEN

Florence + The Machine

Joris Voorn

Lewis Capaldi

Loyle Carner

Parcels

Richie Hawtin

Shlømo

Augusztus 14. (Péntek)

Altin Gün

Anfisa Letyago

Baby Lasagna

Bring Me The Horizon

BUNT.

Charlie Sparks

Faster Horses

Karen Dió

Nia Archives

Parfait

Peggy Gou

Sigrid

Skepta

Augusztus 15. (Szombat)

2manydjs

bbno$

Charlotte Cardin

Dimension

Flux Pavilion

Franca

Jennifer Cardini

Skrillex

Soulwax

Sub Focus

Victoria (Måneskin) – DJ Set

Hazai fellépők a Sziget Fesztiválon

A Sziget 2026 programjában a nemzetközi nevek mellett a hazai zenei élet képviselői is jelentős számban jelen lesznek. A magyar fellépők elsősorban a Budapest Park Színpadon, valamint a fesztivál nagyobb partisátraiban kapnak lehetőséget a fellépésre. A szervezők tájékoztatása alapján a hazai helyszínek kínálata a következő hónapokban tovább színesedik majd.

A magyar fellépők folyamatosan bővülő listája: 6363, Adis Is Ok, Akác, Analog Balaton, Andrea Lane, AWS, Bëlga, Benkane, Bernathy Live, Beton.Hofi, Blahalouisiana, Bohemian Betyars & Parno Graszt, Bongor, Botond, Bug, ByeAlex és a Slepp, Co Lee, CVRDWELL Live, Daniel Moritz, Dorota, DTNB., Dub Personal, Duckshell, Elefánt, Eliézer, Ential, Esti Kornél, Hated, Hruscsov, Indirect Movement, Irie Maffia, Isu, Ivan & The Párázol, Jáky Chan, Jauri, Jazzbois, Johanna Bonzai, Kamafaka, Kilakikitt, Kishdead aka Klay, Kispál és a Borz, Kitti Kay, Kolibri, Krudy C, Lau, LAZARVS, Majka, Makrohang, Manuel, Mehringer, Metha, Mikee Maxanic, Mirror Glimpse, Next Level: Dublic, Next Level: Grandover, NKS, Pál Utcai Fiúk, Paralich, Pein, Péterfy Bori & Love Band, Pizza Amore & Switch Nollie, Platon Karataev, Pogány Induló, Quimby, Raasa, Raise Spirit, Secret Factory, Sephx, Shaymi, Sikztah, Sisi, Slym & Szoliver, Sonic Rain, Svetec, Switch Nollie, Sziámi és a Vendégek & Ági és a Fiúk, Tankcsapda, Technokool, Third 2Shift, Tolo & Falcao, Wavy, Zagi, Zwezda Beta.