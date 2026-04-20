Sziget 2026: lineup és fellépők – Ennyibe kerül most egy napijegy, bérlet az idei Sziget Fesztiválra
2026 augusztusában ismét megnyitja kapuit a Sziget Fesztivál a budapesti Óbudai-szigeten. A rendezvény programja folyamatosan bővül, a szervezők a korábbi évekhez hasonlóan több lépcsőben teszik közzé a hivatalos fellépők névsorát. Ebben a cikkben egybegyűjtöttük a Sziget 2026-os zenei felhozatalának eddig bejelentett hazai és nemzetközi előadóit, de a lineup mellett részletesen áttekintjük az aktuális jegy- és bérletkonstrukciókat is. Összeállításunkból pontosan kiderül, milyen összeggel kell számolniuk a résztvevőknek, ha napijegyet, teljes fesztiválbérletet, vagy a fiataloknak szóló kedvezményes belépőket választják.
Cikkünk első felében a fesztivállal kapcsolatos általános információkat, valamint a napijegyek és bérletek aktuális árait részletezzük. Aki kifejezetten a zenei program miatt kattintott, annak érdemes lejjebb görgetnie, ugyanis az összeállítás második felében a már bejelentett nemzetközi és hazai fellépők listáját mutatjuk meg.
2026-ban is lesz Sziget
A Sziget Fesztivál sorsa 2025 őszén bizonytalanná vált, miután a fesztivált birtokló külföldi tulajdonosi kör, a Superstruct Entertainment a kivonulás mellett döntött. A cégvezetés ekkor kezdeményezte a fővárossal kötött, a Hajógyári-szigetre vonatkozó területfoglalási szerződés felbontását is, ami a nemzetközi fellépők időben történő lefoglalását is hátráltatta.
A helyzet végül azután rendeződött, hogy a fesztivál egykori alapítója, Gerendai Károly visszavásárolta a Sziget Zrt. tulajdonjogát és új befektetők bevonásával átvette a cég irányítását, majd megállapodást kötött a Fővárosi Önkormányzattal a Hajógyári-sziget hosszú távú területhasználatáról. Ezekkel a lépésekkel biztosították a szükséges szervezési hátteret, így hivatalossá vált, hogy 2026 augusztus 11. és 15. között a korábbi terveknek megfelelően megnyitja kapuit a fesztivál.
Mikor, hol, hogyan? Tudnivalók a 2026-os Sziget Fesztiválról
A 2026-os Sziget Fesztivál augusztus 11-én nyitja meg kapuit és augusztus 15-ig várja a látogatókat. A rendezvény helyszíne a korábbi évtizedekhez hasonlóan a budapesti Óbudai-sziget (Hajógyári-sziget), amely erre az időszakra teljesen átalakul egy önálló szolgáltatásokkal ellátott fesztiválvárossá.
A többnapos eseményre érkezők különböző bérletkonstrukciók közül választhatnak, amelyek többsége magában foglalja az alap kempingezési lehetőséget is a sziget területén. Akik csak egy-egy fellépőre kíváncsiak, azok számára a konkrét napokra érvényes napijegyek biztosítják a belépést.
Jegy- és bérletárak: ennyibe kerül a Sziget 2026-ban
A Sziget Fesztivál idén is szakaszos árazást alkalmaz, ami azt jelenti, hogy az esemény közeledtével a jegyek és bérletek egyre drágábbak lesznek. A legközelebbi hivatalos jegyárforduló április 24-én, este 8 órakor esedékes, ezt követően a legtöbb jegytípus magasabb árkategóriába lép. Az alább feltüntetett összegek a cikk írásának pillanatában érvényes alapárak, amelyekre online vásárláskor jegytípusonként változó mértékű kezelési költség is felszámolásra kerül.
Sziget bérlet 2026 árak
- Teljes Fesztivál Bérlet: 123 500 forint
- VIP Teljes Fesztivál Bérlet: 210 500 forint
- 21&U Teljes Bérlet 21 éven aluliaknak – kizárólag 2004. augusztus 11. után születteknek: 99 500 forint
- Sziget Diákbérlet by BudapestGO / MÁVPlusz – kizárólag érvényes hazai diákigazolvánnyal rendelkezőknek: 78 500 forint
- 3 Napos Bérlet – egymást követő három napra: 92 900 forint
- VIP 3 Napos Bérlet: 165 900 forint
Sziget napijegy 2026 árak
A konkrét fellépőkhöz igazított egynapos belépők ára egységesen alakul a fesztivál minden napján, keddtől szombatig.
- Normál napijegy: 36 900 forint
- VIP napijegy: 76 900 forint
VIP kiegészítők
Azok számára, akik már rendelkeznek normál belépővel, de utólag mégis élveznék a VIP szolgáltatás nyújtotta kényelmet (gyorsított beléptetés, exkluzív mosdók, kiemelt rálátás a nagyszínpadra), lehetőség van VIP Upgrade jegyet váltani.
- VIP kiegészítő napijegyekhez: 36 000 forint
- VIP kiegészítő 3 napra: 73 000 forint
- VIP kiegészítő 5 napra: 87 000 forint
- SkyVIP kiegészítő napijegy korlátlan étel- és italfogyasztással a VIP feletti emeleten: 199 000 forint
- SkyVIP kiegészítő 5 napos jegy korlátlan étel- és italfogyasztással a VIP feletti emeleten 799 000 forint
Kempingek és szálláslehetőségek
Míg az alap kempinghasználat (a kijelölt területeken) a többnapos bérletekhez ingyenes, a magasabb komfortfokozatú verziók külön díjszabással rendelkeznek.
- Korai beköltöző jegy (aug. 10-i érkezés): 19 500 forint
- Nemzetek Kempingje: 31 600 forint (3 napos) / 39 600 forint (5 napos)
- Sziget Ville Prémium kempingjegy: 34 900 forint (3 napos) / 47 500 forint (5 napos)
- Karaván Kemping (saját lakóautónak): 39 600 forinttól
- Telepített szállások (Sátrak, faházak, igluk a választott prémium kempingekben): 51 500 forinttól akár a többszázezres glamping kategóriáig.
A nyilvános Sziget lineup 2026-ra: a már bejelentett fellépők listája
A szervezők a korábbi évek gyakorlatát követve idén is több részletben hozzák nyilvánosságra, kik lesznek a Sziget 2026 fellépők. A lista folyamatosan bővül – legutóbb a Sziget zárónap sztárjáról, Skrillexről rántották le a leplet – de a napi bontás már most is rengeteg konkrét koncertet és fellépőt rejt. Aki célirányosan egy-egy előadó miatt érkezne a Hajógyári-szigetre, annak érdemes alaposan átfutnia a Sziget programkínálatát. A fesztivál hivatalos weboldalára támaszkodva napokra bontva szedtük össze a nemzetközi kínálat legfontosabb neveit. Az alábbi lista a legnagyobb színpadok – a Nagyszínpad, a FreeDome, a Party Aréna és a Colosseum – kiemelt külföldi előadóit tartalmazza, megmutatva, hogyan fest jelenleg a Sziget lineup 2026 évi felhozatala.
Augusztus 11. (Kedd)
- Bad Nerves
- BIIA
- Brooke Combe
- Dijon
- Indira Paganotto
- Kim Dracula
- KiNK
- Mëstiza
- Sara Landry
- Trym
- Underworld
- Vintage Culture
- Wolf Alice
Augusztus 12. (Szerda)
- Argy
- Ashnikko
- Biffy Clyro
- Chet Faker
- Chloé Caillet
- Enrico Sangiuliano
- Giant Rooks
- Health
- KI/KI
- Natasha Bedingfield
- Nico Moreno
- Tash Sultana
- Twenty One Pilots
Augusztus 13. (Csütörtök)
- Black Country, New Road
- Boys Noize
- Dixon
- Dom Dolla
- DYEN
- Florence + The Machine
- Joris Voorn
- Lewis Capaldi
- Loyle Carner
- Parcels
- Richie Hawtin
- Shlømo
Augusztus 14. (Péntek)
- Altin Gün
- Anfisa Letyago
- Baby Lasagna
- Bring Me The Horizon
- BUNT.
- Charlie Sparks
- Faster Horses
- Karen Dió
- Nia Archives
- Parfait
- Peggy Gou
- Sigrid
- Skepta
Augusztus 15. (Szombat)
- 2manydjs
- bbno$
- Charlotte Cardin
- Dimension
- Flux Pavilion
- Franca
- Jennifer Cardini
- Skrillex
- Soulwax
- Sub Focus
- Victoria (Måneskin) – DJ Set
Hazai fellépők a Sziget Fesztiválon
A Sziget 2026 programjában a nemzetközi nevek mellett a hazai zenei élet képviselői is jelentős számban jelen lesznek. A magyar fellépők elsősorban a Budapest Park Színpadon, valamint a fesztivál nagyobb partisátraiban kapnak lehetőséget a fellépésre. A szervezők tájékoztatása alapján a hazai helyszínek kínálata a következő hónapokban tovább színesedik majd.
A magyar fellépők folyamatosan bővülő listája: 6363, Adis Is Ok, Akác, Analog Balaton, Andrea Lane, AWS, Bëlga, Benkane, Bernathy Live, Beton.Hofi, Blahalouisiana, Bohemian Betyars & Parno Graszt, Bongor, Botond, Bug, ByeAlex és a Slepp, Co Lee, CVRDWELL Live, Daniel Moritz, Dorota, DTNB., Dub Personal, Duckshell, Elefánt, Eliézer, Ential, Esti Kornél, Hated, Hruscsov, Indirect Movement, Irie Maffia, Isu, Ivan & The Párázol, Jáky Chan, Jauri, Jazzbois, Johanna Bonzai, Kamafaka, Kilakikitt, Kishdead aka Klay, Kispál és a Borz, Kitti Kay, Kolibri, Krudy C, Lau, LAZARVS, Majka, Makrohang, Manuel, Mehringer, Metha, Mikee Maxanic, Mirror Glimpse, Next Level: Dublic, Next Level: Grandover, NKS, Pál Utcai Fiúk, Paralich, Pein, Péterfy Bori & Love Band, Pizza Amore & Switch Nollie, Platon Karataev, Pogány Induló, Quimby, Raasa, Raise Spirit, Secret Factory, Sephx, Shaymi, Sikztah, Sisi, Slym & Szoliver, Sonic Rain, Svetec, Switch Nollie, Sziámi és a Vendégek & Ági és a Fiúk, Tankcsapda, Technokool, Third 2Shift, Tolo & Falcao, Wavy, Zagi, Zwezda Beta.
