Budapest, 2024. augusztus 7.A brit Tom Odell koncertje a Nagyszínpadon a 30. Sziget fesztivál nyitónapján a Hajógyári-szigeten 2024. augusztus 7-én.MTI/Balogh Zoltán
Szórakozás

Megszólalt Gerendai Károly a Sziget visszavételéről: "a hátam közepére nem hiányzott"

Pénzcentrum
2025. november 4. 17:13

Gerendai Károly, a fesztivál alapítója súlyos vádakkal és rágalmakkal szembesült a Sziget-megállapodást követően - erről ő maga beszélt.

A Fővárosi Közgyűlés október 29-i szavazásán a Fidesz és a Tisza Párt képviselőinek tartózkodása miatt úgy tűnt, 2025-ben nem lesz Sziget Fesztivál. A választói felháborodás hatására azonban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke még aznap éjjel találkozót kezdeményezett Gerendai Károllyal, és másnap reggel megállapodtak azokról a módosításokról, amelyekkel a párt már támogatni tudja a javaslatot.

Most már úgy tűnik, hogy megkapja a többséget a Fővárosi Közgyűlésben az a javaslat, amely alapján nemcsak a jövő évi Szigetet tudjuk megrendezni a jelenlegi közterület-foglalási engedély birtokában, hanem hosszú távra is tudunk tervezni

– nyilatkozta az Indexnek Gerendai Károly, aki várhatóan még a mai nap folyamán aláírja a megállapodást a Sziget Zrt. átvételéről az amerikai tulajdonostól.

Az amerikai KKR tőkealap által tulajdonolt Sziget Zrt. vezérigazgatója az elmúlt évek milliárdos veszteségei után kezdeményezte a fővárossal kötött megállapodás felmondását, mivel a cég kivonul a közép-európai piacról, és a korábban bezárt Volt és Balaton Sound rendezvényekhez hasonlóan a Sziget Fesztivált sem szervezné meg többet.

A megállapodás két fő pontban módosult: a Sziget Zrt. hét helyett három év alatt fizeti vissza a fővárostól kapott kedvezményt, illetve minden magyar diák megkapja a diákkedvezményt, nem csak a budapestiek. Karácsony Gergely főpolgármester ennek ismeretében jelezte, hogy megkezdődhet a fesztivál szervezése és a jegyértékesítés.

Gerendai szerint a hosszú távú megállapodásra azért van szükség, hogy befektetőket tudjanak bevonni, és helyreállíthassák a rendezvény üzleti modelljét.

Ehhez legalább két-három éves távlat kell, mert enélkül senki nem fog kockázatot vállalni. 

– fogalmazott Gerendai.

Elmondta azt is: azzal, hogy újra ő üzemelteti a fesztivált, rendkívüli anyagi kockázatokat kell vállalnia.

Másfél hónapja még nem gondoltam, hogy az én vállamon nyugszik majd a Sziget további létének vagy épp a megszűnésének a súlya, de azzal szembesültem, ha nem lépek, akkor sajnos tuti nem lesz többet fesztivál. Mivel a gyermekemnek érzem, aki most segítségre szorul, úgy döntöttem, beleállok ebbe a kihívásba. A megmaradásához jelentősen át kell majd alakítanom az életemet, komoly anyagi és szakmai kockázatokat kell vállalnom, és egy csomó olyan nyűgöt is a nyakamba kell venni, ami már a hátam közepére sem hiányzott. Teljesen jól megvoltam enélkül is. Nyakamba szakadt ez a probléma, de úgy gondoltam, ez nemcsak nekem fontos, hanem Budapestnek, Magyarországnak, a helyi vállalkozóknak és a Szigetre járóknak is, és majd megpróbálunk mindannyian beleállni. Szerencsére nagyon sok pozitív megerősítést és visszajelzést is kaptam, de azt álmomban sem gondoltam, hogy a fővárosi döntéshozókkal is küzdeni kell majd érte, hiszen a városnak és az országnak annyi módon szolgálja az érdekét, hogy azt felsorolni is nehéz

- panaszkodott Gerendai Károly.

Az üzletember különösen felháborítónak tartja a közpénzek lenyúlásával kapcsolatos vádakat, kiemelve, hogy a Sziget az elmúlt nyolc évben egyetlen forint támogatást sem kapott, korábban pedig a rendezvény költségvetésének maximum két százaléka volt támogatás, miközben ez más fesztiváloknál ma átlagosan 40 százalék körül mozog Magyarországon.

Gondolom, az a tény senkit nem zavar meg a tisztánlátásban, hogy a Sziget az elmúlt nyolc évben egy forint támogatást sem kapott, előtte az én időmben pedig egy, maximum két százaléka volt a rendezvény költségvetésének a támogatás, miközben ez a fesztiváloknál ma átlagosan 40 százalék körül mozog Magyarországon. Én mindig is kifejezetten büszke voltam arra, hogy piaci alapon tudjuk sikeresen működtetni a rendezvényeinket, amibe persze becsúsztak kevésbé sikeres évek is, így aztán meg is kaptam érte a nullszaldós becenevet, de most épp súlyos, milliárdos veszteségek után próbálom meg átvenni és megmenteni a Szigetet, ezért eléggé kiakaszt, hogy ebből a végén az lesz, én vagyok a főösszeesküvő és a nagy mutyista

– fogalmazott.

A Sziget Zrt. átvételével kapcsolatban elmondta, hogy a részvényeket névértéken veszi meg, de az igazi kihívást az jelenti, hogy minden kockázatot át kell vállalnia, és licencdíjat kell fizetnie a Sziget márkanév használatáért akkor is, ha a cég továbbra is veszteséget termel. A Sziget Zrt. átvételét várhatóan még a mai nap folyamán bejelentik.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
