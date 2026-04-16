2026. április 16. csütörtök Csongor
22 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Itt a bejelentés, világsztár lép fel a Sziget utolsó napján: jó ideje nem járt Magyarországon, garantált a teltház
Szórakozás

Itt a bejelentés, világsztár lép fel a Sziget utolsó napján: jó ideje nem járt Magyarországon, garantált a teltház

Pénzcentrum/MTI
2026. április 16. 11:03

Skrillex lesz az idei Sziget fesztivál zárónapjának fő fellépője. Az elektronikus zenei színtér meghatározó előadója, az amerikai dj-producer augusztus 15-én ad műsort a rendezvényen.

A Sziget fesztivált 2026-ban augusztus 11-től 15-ig rendezik meg. A szervezők már korábban bejelentették, hogy a nagyszínpad fő fellépői között lesz Zara Larsson, Sombr, a Twenty One Pilots, Lewis Capaldi, a Florence + the Machine, Skepta, a Bring Me The Horizon és Jorja Smith.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szervezők közleményükben azt írták, Skrillex (Sonny John Moore) az elektronikus zene egyik legnagyobb újítója, aki kemény basszusokkal és energiával robbantotta be a dubstepet a mainstreambe, új értelmet adva az élő elektronikus zenei fellépéseknek. A határokat feszegető, folyamatosan kísérletező producer eddig kilenc Grammy-díjat gyűjtött be, és világszerte arénákban, a legnagyobb fesztiválokon lép fel fő fellépőként.

Skrillex eddig kétszer lépett fel a Szigeten, legutóbb 2024-ben, amikor aznap nézőcsúcsot hozott a fesztivál. Eddig négy stúdióalbumot készített, idén januárban pedig váratlanul kiadott egy ambient EP-t is, Kora címmel. Skrillex 2026-ban csak néhány európai fesztiválfellépést vállalt, ezek közül lesz az egyik a Sziget.

Idén egy plusz akciót is indít a Sziget a Fővárosi Önkormányzattal: féláron fesztiválozhatnak a diákok, ha a BudapestGO-ban vásárolnak havi bérletet. A kedvezményes lehetőség 2026. január 19. és július 31. között tart.
Címlapkép: Getty Images
#fesztivál #Budapest #sziget #zene #szórakozás #koncert #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
12:31
12:14
12:02
11:51
11:45
NAPTÁR
Tovább
2026. április 16. csütörtök
Csongor
16. hét
Április 16.
A holokauszt magyar áldozatainak emléknapja
Április 16.
A hang világnapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állalampapír hozama
A papír kondíciói (névleges kamat, futamidő, bruttó árfolyam) és az aktuális piaci kereslet-kínálati viszonyok alapján kialakuló hozam, amelyet ténylegesen CSAK akkor tudunk elérni, ha a papírt a lejáratig megtartjuk. Ha ezt nem tudjuk kivárni, akkor ki vagyunk szolgáltatva a papír árfolyamingadozásának, amelyből következik az elérhető hozam ingadozása is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
