Vallott Törőcsik Franciska és Ember Márk: erre költik a Jászai Mari-díjjal járó milliós pénzjutalmat

Törőcsik Franciska és Ember Márk, friss Jászai Mari-díjasok a díjjal járó pénzjutalmat jótékony célra ajánlották fel.

Idén is kiosztották a Jászai Mari-díjakat. Az elismeréssel pénzjutalom is jár: a díjazottak egymillió forintot kapnak kiemelkedő színművészeti, színészi, rendezői, dramaturgiai, valamint színháztudományi és színházelméleti tevékenységük elismeréseként.

Az idei díjazottak között szerepel Törőcsik Franciska és Ember Márk, akik úgy döntöttek, hogy a pénzjutalmat jótékony célra ajánlják fel. Erről közösségi oldalaikon számoltak be.

Törőcsik Franciska az Igazgyöngy Alapítványnak ajánlotta fel az összeget, amely 1999 óta dolgozik a gyermekszegénység felszámolásán. Mint írta, a szervezet munkáját rendkívül fontosnak tartja, és régóta figyelemmel kíséri. Bejegyzésében arra is felhívta a figyelmet, hogy mások is támogathatják az alapítvány tevékenységét, hiszen a jövő tehetségei már most köztünk vannak, és sok múlhat az ilyen elhivatott közösségek munkáján.

Ember Márk a díjjal járó összeggel a Baltazár Színházat és a MáSzínházat támogatja. Mint fogalmazott, két fantasztikus független társulatról van szó, amelyek fogyatékkal élő alkotókkal közösen hoznak létre értékes színházi produkciókat. Kiemelte, hogy az ott dolgozók kitartása és elhivatottsága számára folyamatos inspirációt jelent, és arra biztatott mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten támogassa munkájukat.

