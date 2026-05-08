BUDAPEST, MAGYARORSZÁG - 2015. JÚLIUS 13: Lottózó és Szerencsejáték Szolgálat Budapesten, Magyarországon.
Szórakozás

Itt a bejelentés, vadiúj sorsjegyek érkeznek Magyarországra: egy vagyont lehet velük nyerni

Pénzcentrum
2026. május 8. 10:42

Új, háromtagú sorsjegycsalád érkezik május 8-án a lottózókba. Az 1500 forintos Kávé és Süti sorsjegyek, valamint a 3000 forintos Kávézó akár 150 millió forintos főnyereményt is kínálhatnak a játékosoknak.

A május 8-án megjelenő háromtagú sorsjegycsalád kávé tematikájú. A gyors játékot kínáló Kávé sorsjegyen különféle kávék grafikái jelennek meg, a Süti sorsjegy összetettebb játékmenete ráérősebb kikapcsolódást kínál. Nagytestvérük, a Kávézó sorsjegy pedig kinyitható formátummal rendelkezik.

A Kávé és a Süti sorsjegyek 1500 forintos áron érhetőek el, és mindkét esetben 75 millió forintos főnyeremény, illetve milliós, valamint százezres nyeremények várják a játékosokat. A 3000 forintos Kávézó sorsjegy jóval magasabb, már 150 millió forintos jackpotot kínál, és emellett többek között 25 milliós, 5 milliós és 1 milliós nyeremények is lekaparhatóak. Az utóbbi, prémium kategóriájú sorsjegyen összességében kiemelkedően sok, mintegy 166 darab milliós nyeremény található.

Kapcsolódó cikkeink:

„A Kávé, Süti, Kávézó sorsjegycsaláddal egy mindenki számára ismerős, a hétköznapokhoz könnyen köthető témát szerettünk volna megjeleníteni. Célunk az volt, hogy a játékosok kis időre maguk mögött hagyhassák a mindennapi rutint, és kellemes környezetbe kalauzolva tegyék próbára a szerencséjüket” – fogalmazott Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. játékok és innováció igazgatója.

A játékmenetek kialakításánál fontos szempont volt a változatosság: a játékosok találkozhatnak szimbólum-, szám- és összegkereső játékokkal, valamint bónuszjátékokkal is. A különböző mechanikák lehetőséget adnak arra, hogy mindenki a saját tempójában - a gyorsabb vagy éppen elmélyültebb játékélményt választva - próbáljon szerencsét.

Címlapkép: Getty Images
