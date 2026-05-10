Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 19. játékhéten, vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 2026/19. heti, vasárnapi nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 342 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 19. heti, vasárnapi nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Hatoslottó nyerőszámai a 19. játékhéten (vasárnap), emelkedő számsorrendben:

3, 14, 27, 28, 36, 39.

A 19. heti, vasárnapi sorsoláson nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő heti sorsoláson (20. játékhét, csütörtöki sorsolás) már 342 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

További nyeremények a hatos lottón a 19. héten, vasárnap:

5 találat: egyenként 385 265 forint

4 találat: egyenként 9 650 forint

3 találat: egyenként 3 215 forint

Jokerszám: 492894

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 20. héten így 190 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

