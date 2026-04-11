A legmagasabb magyar nyeremény a 4+1-es nyerőosztályban született az Eurojackpoton, de még a 200 ezer forintot se érte el a legnagyobb pénteki nyeremény.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten
Kihúzták az Ötöslottó 15. játékhetének nyerőszámait; lássuk, ezúttal volt-e telitalálat, elvitték-e a 6 és fél milliárdos főnyereményt, vagy tovább halmozódik a mesés összeg?
Szombaton este kihúzták az Ötöslottó e heti nyerőszámait, amelyet a Pénzcentrum ezúttal is élőben közvetített. Lássuk tehát, volt-e telitalálat, elvitte-e valaki a 6 milliárd 500 millió forintos főnyereményt?
Az Ötöslottó nyerőszámai ezen a héten a következők:
16; 26; 45; 70; 88
Ezen a játékhéten (15.) nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a következő héten már 6 milliárd 760 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.
További nyeremények:
- 2 találat: 3 825 Ft
- 3 találat: 31 505 Ft
- 4 találat: 2 475 845 Ft
A Joker nyerőszámai ezen a héten a következők:
5 8 9 9 9 4
Ezen a héten (15.) volt egy telitalálat a Jokeren, a szerencsés játékos 42 018 480 forintot nyert! Így a következő héten 30 millió forint lesz a főnyeremény.
További nyeremények a Jokeren:
- 2 találat, 4 835 db, 2 500 Ft
- 3 találat: 424 db, 25 000 Ft
- 4 találat: 40 db, 250 000 Ft
- 5 találat: 7 db, 2 500 000 Ft
Vajon rámosolygott valakire ma a szerencse, és hazavitte a kétszázmilliós várható főnyereményt? Mutatjuk a nyerőszámokat!
A Magyar Rádió munkatársaként a 20. század olyan kiemelkedő tudományos és kulturális alakjaival készített interjúkat, mint Kodály Zoltán, Pilinszky János, Illyés Gyula, Szent-Györgyi Albert vagy...
A közönség egyre gyakrabban választ magyar filmeket és sorozatokat.
A fitneszedző egy friss videóüzenetben reagált az őt ért kritikákra.
Ismét változott a Netflix ára. Mutatjuk, mennyibe kerül most a Netflix előfizetés havonta, és milyenek az aktuális árak, csomagok.
Hatalmas őrület készül a magyar tengernél: ezrek utaznak oda egyetlen édesség miatt, ami garantáltan felpörgeti a bevételeket
Idén tizenharmadik alkalommal, május 8‑án megrendezik a Balaton Fagyija választást, amelyre már jelentkezhetnek a régió cukrászai.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/14. heti, vasárnapi nyerőszámait.
Végre megnyitotta kapuit a legendás hazai erődítmény: óriási tömeg rohamozta meg a bámulatos új parkot
Megnyílt a budapesti Gellért-hegyen a megújult Citadella a nagyközönség előtt húsvétvasárnap kora délután.
XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében bejelentette, hogy április 11-re imavirrasztást hirdet meg a Szent Péter-bazilikában a békéért.
Rubint Réka a TV2 Napló című műsorában vallott először arról, hogy az elmúlt majdnem négy évben egy ritka, rosszindulatú daganatos betegséggel, szarkómával küzdött.
Húsvét az egész életünket mássá teszi, segít, hogy boldogok legyünk. A mi feladatunk pedig az, hogy elmondjuk ezt a titkot a világnak
Na, vajon elvitte-e valaki a 6,25 milliárd forintos főnyereményt a 14. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Vérfagyasztó jelenetek a metróállomáson: egy férfi a szerelvények elé akart lökni egy mit sem sejtő utast, hátulról támadott + VIDEÓ
Emberölés kísérletével vádoltak meg egy férfit Seattle-ben. Vonat elé akart lökni egy másik embert.
Mihalik Enikő egy interjúban idézte fel, mekkora sokként érte, amikor New York-i modellkarrierje során először kapott kiemelkedően magas díjazást.
130 milliót nyert az idős nagypapa: a szívrohamtól esett össze, amikor megtudta, hogy a kaszinó egy forintot se hajlandó fizetni neki
Az egyik legsúlyosabb eset a 76 éves John Ridingé. Az idős férfit tíz nappal azután szállították mentővel kórházba, hogy érvénytelenítették a 285 ezer fontos nyereményét.
Döbbenet, ami kiderült az Ötöslottó húsvéti sorsolásáról: megszólalt a Szerencsejáték Zrt., minden játékos tudjon róla
Ezen a hétvégén a játék történetének negyedik legnagyobb összegét, 6,25 milliárd forintot viheti haza egy szerencsés nyertes.
Csodálatos égi jelenségek tanúja lehet, aki áprilisban az égre néz: különleges telihold és tavaszi csillaghullás várható
A Lyridák meteorraj este 21:40-kor tetőzik április 22-én, de érdemes elkezdeni az észlelést már a sötétedés után, este 9 óra körül.
Kihúzták a Skandináv lottó 14. játékhetének nyerőszámait, a tét 140 millió forint volt. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, lett-e telitalálatos szelvény ezen a héten?
