Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten

Pénzcentrum
2026. április 11. 19:13

Kihúzták az Ötöslottó 15. játékhetének nyerőszámait; lássuk, ezúttal volt-e telitalálat, elvitték-e a 6 és fél milliárdos főnyereményt, vagy tovább halmozódik a mesés összeg?

Szombaton este kihúzták az Ötöslottó e heti nyerőszámait, amelyet a Pénzcentrum ezúttal is élőben közvetített. Lássuk tehát, volt-e telitalálat, elvitte-e valaki a 6 milliárd 500 millió forintos főnyereményt?

Az Ötöslottó nyerőszámai ezen a héten a következők:

16; 26; 45; 70; 88

Ezen a játékhéten (15.) nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a következő héten már 6 milliárd 760 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.

További nyeremények:

  • 2 találat: 3 825 Ft
  • 3 találat: 31 505 Ft
  • 4 találat: 2 475 845 Ft

A Joker nyerőszámai ezen a héten a következők:

5 8 9 9 9 4

Ezen a héten (15.) volt egy telitalálat a Jokeren, a szerencsés játékos 42 018 480 forintot nyert! Így a következő héten 30 millió forint lesz a főnyeremény.

További nyeremények a Jokeren:

  • 2 találat, 4 835 db, 2 500 Ft
  • 3 találat: 424 db, 25 000 Ft
  • 4 találat: 40 db, 250 000 Ft
  • 5 találat: 7 db, 2 500 000 Ft

