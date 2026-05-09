Óriási fordulat az időjárásban: drasztikus hőmérséklet-zuhanást és felhőszakadást hoz a betörő front - videós animáción mutatjuk!

A kellemes, meleg hétvége után hétfőn zivatarokkal és jégesővel érkezik a fordulat az időjárásban. Kedden egy betörő hidegfront hatására viharos szélre és jelentős lehűlésre kell számítani.

A hét első napján az erőteljes gomolyfelhő-képződésből sokfelé alakulnak ki záporok és zivatarok. Az intenzívebb gócokat helyenként felhőszakadás, illetve jégeső is kísérheti. Bár a csapadékos idő már megérkezik, hétfőn még kitart a melegebb levegő. A csúcshőmérséklet ennek köszönhetően 19 és 26 fok között alakul.

A viharos időjárás éjszaka is folytatódik. Kedden a csapadékzóna fokozatosan az ország keleti és északkeleti tájai felé húzódik, ahol ekkor már egyre inkább csendes esőre kell számítani. Ezzel egy időben az átvonuló hidegfront mögött az északnyugati szél viharossá fokozódik. Ez drasztikus hőmérséklet-visszaesést hoz magával, így kedd délután már csupán 13 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk.