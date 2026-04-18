Itt az Ötöslottó új milliárdosa: mutatjuk, kinek köszönheti a 6,78 milliárdos főnyereményt

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Rekordösszegű főnyereményt sorsoltak ki szombat este az Ötöslottón; egy szerencsés játékos 6 milliárd 780 millió forintot kaszált a "9; 23; 45; 71; 84." számsorozattal. Ezen a héten gépi sorsolás volt, új magyar milliárdos ötször is imába foglalhatja Mák Kata nevét.

A "9; 23; 45; 71; 84." számsorozattal feladott szelvény birtokosa ma 6 milliárd 780 millió forintot kaszált az Ötöslottón; a sorsolást a Pénzcentrum ezúttal is élőben közvetítette. Mivel a Luxor utolsó nyerőszáma ezen a héten páratlan volt, így a szabályok szerint gépi sorsolásra került sor az Ötöslottón. A milliárdokat érő nyerőszámok sorsolását Mák Kata indította el.

Jelentem Mégsem

