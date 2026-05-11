Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértõ, Havas Henrik újságíró és Magyar György ügyvéd (b-j) a Kerekasztal a Részvételi Demokráciáért Egyesület (KARD) fórumán, a budapesti Selyemgombolyító Rendezvényházban 2015. október 3-án.
Szórakozás

Színt vallott Havas Henrik: ennyi nyugdíjat kap havonta a legendás tévés 2026-ban

Pénzcentrum
2026. május 11. 17:33

A magyar nyugdíjrendszer egyenlőtlenségeiről és a Tisza-kormány tervezett nyugdíjintézkedéseiről is beszélt egyik legutóbbi podcastjében Havas Henrik. Az újságíró, műsorvezető egy újságcikk kapcsán fejtette ki véleményét az alacsony nyugdíjakról, és saját havi ellátásának összegét is elárulta.

A Magyar Közöny Podcast egyik legfrissebb videójában Havas Henrik újságíró, műsorvezető egy újságcikk kapcsán beszélt a nyugdíjakról. A cikket olvasva – mely az országban lévő hatalmas nyugdíjkülönbségekről szólt – Havas Henrik felháborodva jegyezte meg, hogy több mint 220 ezer embernek Magyarországon 120 ezer forint alatt van a nyugdíja.

Azt is elmondta, hogy ő jelenelg 481 ezer forintos havi nyugdíjat kap, mivel két munkahelyre is be volt jelentve, a Szegedi Tudományegyetemre, de emellett egy magánegyetemként működé cég vezérigazgatója is volt.

Havas Henrik arra is kitért, hogy a Tisza-kormány ígérete szerint bevezeti a 120 ezer forintos minimálnyugdíjat, a 120–140 ezer forint közötti nyugdíjakat pedig sávosan emelik.

A Tisza-párt ígéretei a nyugdíjjal kapcsolatban

A Tisza Párt a választások előtt több, nyugdíjasokat érintő vállalást is megfogalmazott. A program részeként bevezetnék a Nyugdíjas SZÉP-kártyát, 120 ezer forintra emelnék a minimálnyugdíjat, sávosan növelnék a 120–140 ezer forint közötti nyugdíjakat, megdupláznák az időskorúak járadékát, fejlesztenék az idősotthonokat, valamint 50 százalékkal emelnék az otthonápolási díjakat.

A program azt is rögzíti, hogy megtartanák a 13. havi és a 14. havi nyugdíjat. Az elképzelések szerint a Nyugdíjas SZÉP-kártyára a nyugdíjasok 97 százaléka lenne jogosult. A 250 ezer forint alatti nyugdíjat kapók évente 200 ezer forintos támogatást kapnának a kártyára, míg a 250–500 ezer forint közötti ellátásban részesülők 100 ezer forintot kapnának. Azok azonban, akiknek a nyugdíja meghaladja az 500 ezer forintot, nem lennének jogosultak erre a juttatásra. A tervek szerint a támogatás élelmiszerre, gyógyszerekre, egészségmegőrzésre és pihenésre lenne felhasználható.

A további intézkedések célja szintén a nyugdíjasok közötti anyagi különbségek mérséklése. A 60–100 ezer forint közötti nyugdíjak esetében azonnali kiegészítést vezetnének be, ami közel 280 ezer embert érintene. Emellett a 120–140 ezer forint közötti nyugdíjakat sávosan emelnék: a 120–125 ezer forintos ellátások havi 12 ezer forinttal nőnének, míg a 135–140 ezer forintos sávba tartozó nyugdíjak esetében 6 ezer forintos emelést ígérnek. Ez további mintegy 160 ezer embert érintene.

A Tisza Párt arra is ígéretet tett, hogy megduplázza az időskorúak járadékát azok számára, akik nem rendelkeznek legalább 20 év munkaviszonnyal, ezért öregségi nyugdíjra nem jogosultak. Ennek eredményeként például egy egyedülálló, 75 év feletti idős ember a jelenlegi 56 940 forint helyett 113 880 forintot kapna.

A program szerint jelenleg több súlyos probléma is terheli a nyugdíjrendszert. A dokumentumban azt írják: 2010-ben az átlagnyugdíj még az átlagbér 75 százalékát érte el, mára azonban ez az arány 53 százalékra csökkent. Emellett mintegy 800 ezer nyugdíjas él a létminimum alatt, miközben jelentős egyenlőtlenségek alakultak ki a nyugdíjak között. A párt szerint közel félmillió ember kap havi 140 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíjat, ugyanakkor csaknem 70 ezren 800 ezer forint feletti ellátásban részesülnek.

#nyugdij #kormány #nyugdíjemelés #nyugdíjrendszer #havas henrik #szórakozás #13. havi nyugdíj #nyugdíjasok #14. havi nyugdíj #tisza párt

