2026. május 9. szombat Gergely
23 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Színes lottógolyók egy forgó bingógépben.
Szórakozás

Elképesztő pechszéria sújtja Magyarországot az európai szuperlottón: erre nem volt példa 356 sorsolás óta

Pénzcentrum
2026. május 9. 08:45

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/19. heti, pénteki nyerőszámait. Külföldön és Magyarországon sem volt 5+2 találatos szelvény! A legmagasabb magyar nyeremény ezúttal mindössze bő 150 ezer forint volt.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 2026/19. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 19. játékhéten, pénteken:

3, 17, 18, 31, 41; 6, 12.

5+2 találatos szelvényt senki sem virított ezúttal, ezen a játékhéten a legmagasabb magyar nyeremény, 4+1 találattal 150 800 forint volt, amelynek 12 játékos is örülhet.

5+2 találatos szelvény amúgy nem volt Magyarországon már 356 sorsolás óta! A következő sorsoláson, kedden 87 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 31,2 milliárd forint lesz a tét.

Az Eurojackpoton jelenleg 780 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen erős épp a forint.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

 

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #szerencsejáték #skandináv lottó #lottósorsolás #nyerőszámok #szórakozás #skandi #telitalálat #számsorsolás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #skandináv #pénzcentrum lottószámok #skandinavlotto

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Meghalt Erőss Anna

Meghalt Erőss Anna

1970-ben nívódíjat kapott kollégáival a hírszolgálati rendszerben végzett munkájáért, majd 1973-ban Kazinczy-díjjal tüntették ki.

FRISS HÍREK
Több friss hír
08:45
07:45
07:26
06:59
05:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 9.
Olcsó sör, romkocsmák, káosz: most dől el, kitörhet-e a bulifőváros csapdájából Budapest turizmusa
2026. május 8.
Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött
2026. május 8.
Mi történne, ha mindenki elzárná az olajcsapokat: mennyi idő alatt dőlne romba a világ?!
2026. május 8.
Hatalmas hibát követ el a turisták többsége a méregdrága fővárosban: mutatjuk, hogyan spórolhatsz súlyos tízezreket
2026. május 8.
Vészesen ketyeg az amerikai adósságbomba: ebbe a rejtett csapdába roppanhat bele Trump kormánya
NAPTÁR
Tovább
2026. május 9. szombat
Gergely
19. hét
Május 9.
A méltányos kereskedelem napja
Május 9.
Vándormadarak világnapja (máj 8-9)
Május 9.
A II. világháború befejezésének emléknapja (a győzelem napja)
Május 9.
Európa-nap (Az Európai Unió születésnapja)
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett! Vizsgálat indul a csodálatos lottónyeremények miatt: minden egy irányba mutat
2
3 hete
Itt az Ötöslottó új milliárdosa: mutatjuk, kinek köszönheti a 6,78 milliárdos főnyereményt
3
3 hete
Elbukhatja 6,78 miliárdját az Ötöslottó új rekordnyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
4
5 napja
Elképesztő lottónyereményéről vallott a viszkis rabló, Ambrus Attila: ez volt ám a mázli a 6 milliárdos Ötöslottó sorsoláson
5
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kezesi biztosítás
biztosítási szerződés, amelyet a hitelfelvevő köt arra az esetre, ha fizetőképtelenség esetén nem tudna teljesíteni (törleszteni) a hitelezőnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 9. 06:59
Indul a rendkívüli akció, ilyen terméket még nem árult a Lidl Magyarországon: nem lehet bármennyit venni belőle
Pénzcentrum  |  2026. május 9. 05:58
Olcsó sör, romkocsmák, káosz: most dől el, kitörhet-e a bulifőváros csapdájából Budapest turizmusa
Agrárszektor  |  2026. május 9. 08:31
Összeomlott a helyi gazdaság: továbbra is szigorúan tilos a belépés a híres erdélyi látványosságba
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!