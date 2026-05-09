Elképesztő pechszéria sújtja Magyarországot az európai szuperlottón: erre nem volt példa 356 sorsolás óta

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/19. heti, pénteki nyerőszámait. Külföldön és Magyarországon sem volt 5+2 találatos szelvény! A legmagasabb magyar nyeremény ezúttal mindössze bő 150 ezer forint volt.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 2026/19. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 19. játékhéten, pénteken:

3, 17, 18, 31, 41; 6, 12.

5+2 találatos szelvényt senki sem virított ezúttal, ezen a játékhéten a legmagasabb magyar nyeremény, 4+1 találattal 150 800 forint volt, amelynek 12 játékos is örülhet.

5+2 találatos szelvény amúgy nem volt Magyarországon már 356 sorsolás óta! A következő sorsoláson, kedden 87 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 31,2 milliárd forint lesz a tét.

Az Eurojackpoton jelenleg 780 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen erős épp a forint.

