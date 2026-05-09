Elképesztő pechszéria sújtja Magyarországot az európai szuperlottón: erre nem volt példa 356 sorsolás óta
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/19. heti, pénteki nyerőszámait. Külföldön és Magyarországon sem volt 5+2 találatos szelvény! A legmagasabb magyar nyeremény ezúttal mindössze bő 150 ezer forint volt.
Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 2026/19. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!
Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 19. játékhéten, pénteken:
3, 17, 18, 31, 41; 6, 12.
5+2 találatos szelvényt senki sem virított ezúttal, ezen a játékhéten a legmagasabb magyar nyeremény, 4+1 találattal 150 800 forint volt, amelynek 12 játékos is örülhet.
5+2 találatos szelvény amúgy nem volt Magyarországon már 356 sorsolás óta! A következő sorsoláson, kedden 87 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 31,2 milliárd forint lesz a tét.
Az Eurojackpoton jelenleg 780 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen erős épp a forint.
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
