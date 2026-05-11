Hidegzuhany a magyar szülőknek: végleg megszűnt a népszerű támogatás, vagyonokba kerülhet az idei nyári szünet
Az államilag támogatott napközis táborok megszűnésével idén nyáron tízezres nagyságrendben jelenhet meg új kereslet a napközis táborok piacán, ami érezhetően felgyorsítja a foglalásokat a jó ár-érték arányú turnusoknál. A korábban jelképes díjért elérhető állami programok helyét most piaci alapon működő táborok veszik át, amelyek ára jelentősen magasabb, miközben a június 20-án kezdődő, tízhetes nyári szünet gyermekfelügyeletét a családoknak továbbra is meg kell oldaniuk.
„Az állam által támogatott napközis táborok tavaly megszűntek, ez pedig érdemben átrendezi az idei nyári táborszezont. Az elmúlt években tízezres nagyságrendben vették igénybe ezeket a lehetőségeket az általános iskolás gyermeket nevelő családok, így most ugyanekkora nagyságrendben jelenik meg új kereslet a piaci napközis táboroknál” – mondta Tóth Béla, a Táborfigyelő vezetője.
A nyári szünet idén június 20-án kezdődik, és tíz héten át tart, ezt az időszakot a dolgozó szülőknek valamilyen formában meg kell oldaniuk. Kézenfekvő választás a napközis tábor, hiszen egyszerre biztosít napközbeni felügyeletet, programot, közösségi élményt és értelmes időtöltést a gyerekeknek. A korábban elérhető államilag támogatott konstrukciók azonban minimális költséggel voltak igénybe vehetők, a jelenlegi piaci kínálat díjai ehhez képest lényegesen magasabbak.
„A szülők számára ez most kettős kihívás: miközben ugyanúgy meg kell oldani a nyári felügyeletet, mint korábban, ezt jóval magasabb költségszint mellett tudják csak megtenni. A piaci alapon működő napközis táborok árai természetesen jelentősen meghaladják a korábbi támogatott programok díját, ezért sok családnak komolyabb előretervezésre lesz szüksége” – fogalmazott Tóth Béla.
A megnövekedett kereslet elsődleges következménye várhatóan nem az árak emelkedése, hanem a gyorsabb telítődés lesz. A napközis táborok piacán erős a verseny, ezért általános árfelhajtó hatás egyelőre kevésbé valószínű, ugyanakkor a kedvező ár-érték arányú, jól szervezett turnusok a megszokottnál hamarabb betelhetnek.
„Azt látjuk, hogy a jó ár-érték arányú napközis táborok iránt már most intenzívebb az érdeklődés, mint korábban ilyenkor. A Táborfigyelő adatain és a foglalási dinamikán is egyértelműen látszik, hogy gyorsabban mozdul a piac, ezt már most érezzük” – mondta a portál vezetője.
A változás nemcsak a családokat, hanem a táborszervezőket is alkalmazkodásra kényszeríti. A megnövekedett kereslet miatt a szervezőknek érdemes több turnussal, bővített kapacitással és rugalmasabb jelentkezési feltételekkel készülniük, miközben a családok oldalán is felértékelődik a tudatos tervezés.
A magasabb költségek miatt egyre több szülő számára lehet fontos szempont a részletfizetés lehetősége, amelyet ma már több táborszervező is kínál. Ez érdemi segítséget jelenthet a családoknak, ugyanakkor ennek kihasználásához időben kell dönteni.
Aki biztosan szeretne jó ár-érték arányú nyári tábort találni, annak érdemes már májusban lefoglalni a gyerek nyári programját. A részletfizetés sok családnak valódi segítség lehet, de ezt akkor lehet jól kihasználni, ha nem az utolsó pillanatban kezdik el a keresést – tette hozzá Tóth Béla.
A kínálat jelenleg még számottevő, de a legnépszerűbb turnusoknál már látszik a kapacitásszűkülés. Az oldal jelenlegi adatai szerint közel 800 táborturnus még elérhető, ugyanakkor mintegy 170 turnust már le kellett venni a rendszerből, mert beteltek. Ez alapján a nyári táborpiac kínálati oldalon még stabil, de a kereslet érezhetően gyorsabban fogyasztja a szabad helyeket, mint a korábbi években.
