2026. május 8. péntek Mihály
24 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Moscow, Russia - September 23, 2013: Close up iMac screen with Grand Theft Auto V website in browser. Most popular video game, announcing the launch, on September 17 on PlayStation 3 and Xbox 360 consoles.
Szórakozás

Szabadesésben a Sony konzoleladása, de a cég most olyan bejelentést tett, ami felrázhatja az egész játékipart

Pénzcentrum
2026. május 8. 11:44

A Sony az idei pénzügyi évben 6 százalékos árbevétel-csökkenésre számít játéküzletágában, a memóriachipek drágulása és az öregedő PlayStation 5 miatti nyomás közepette, miközben akár 500 milliárd jen értékű részvény-visszavásárlást is tervez.

A japán technológiai vállalat pénteken közölte, hogy a játékszegmens éves árbevételét 4,42 ezermilliárd jenre, azaz mintegy 28 milliárd dollárra tervezi. A hardvereladások visszaesése ellenére a részleg működési eredménye akár 30 százalékkal is emelkedhet a magasabb saját fejlesztésű játékszoftver-bevételeknek, valamint egy tavaly elszámolt értékvesztés idei elmaradásának köszönhetően. Az előrejelzés már tartalmazza a következő generációs konzolplatform fejlesztésére szánt beruházásokat is, mivel a PS5 már a hatodik évét tölti a piacon- közölte a Reuters.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Sony a negyedik pénzügyi negyedévben mindössze 1,5 millió PS5-konzolt értékesített, ami 46 százalékos visszaesés az egy évvel korábbi szinthez képest. A hardvereladásokra vonatkozó idei tervek erősen függnek attól, hogy a vállalat milyen áron tud memóriachipeket beszerezni, a konzolüzlet jövedelmezősége ugyanakkor várhatóan az előző évi szinten marad. A Sony márciusban kevesebb mint egy éven belül másodszor emelte a PS5 árát, az Egyesült Államokban 100 dolláros drágulást jelentett be.

A memóriachipek árának megugrása és az iráni háború miatt kialakuló ellátási lánc zavarai az elektronikai iparág egészét érintik. A Sony mellett a szintén pénteken jelentő Nintendo is nyomás alá került emiatt. A Sony februárban közölte, hogy az év végi ünnepi szezon kiszolgálásához szükséges minimális memóriamennyiséget már biztosította.

Váratlant lépett a Microsoft: durván megvágta az árakat Magyarországon, de az apróbetűs rész miatt sokan nem fognak örülni
EZ IS ÉRDEKELHET
Váratlant lépett a Microsoft: durván megvágta az árakat Magyarországon, de az apróbetűs rész miatt sokan nem fognak örülni
A díjak csökkentek, de a legnagyobb újdonságok már nem jelennek meg azonnal az előfizetésben.

A PlayStation-platform számára komoly lökést adhat a Take-Two Interactive többször elhalasztott Grand Theft Auto VI című játéka, amelynek megjelenését novemberre tervezik. Serkan Toto, a Kantan Games tanácsadócég alapítója szerint a piac alábecsüli a GTA VI hatását, és ő maga a Sony kilátásait illetően optimistább, mint a vállalat saját vezetése.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Csoportszinten a Sony az előző pénzügyi évben 13,4 százalékkal, 1,45 ezermilliárd jenre növelte működési eredményét, ami azonban elmaradt az LSEG által gyűjtött, 1,56 ezermilliárd jenes elemzői konszenzustól. Az idei évre a társaság 1,4 százalékos konszolidált árbevétel-csökkenést vár. A vállalat a film- és félvezető-üzletágban magasabb, a zenei szegmensben viszont alacsonyabb nyereséggel számol. A Sony növekvő területei közé tartozik az anime-üzletág, amely egyre szélesebb globális közönséget ér el, ugyanakkor a cég elállt a Hondával közösen tervezett elektromosautó-projektektől.
Címlapkép: Getty Images
#tech #játék #elektromos autó #gazdaság #vállalat #szórakozás #árbevétel #elektronika #nyereség #részvények #chip

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:28
12:14
12:02
11:44
11:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 8.
Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött
2026. május 7.
Ide vezetett Orbánék multik elleni hadjárata: nyugati márkák tömegét tiltották ki Magyarországról
2026. május 8.
Félmilliós kezdőfizu és ingyen szállás vár a Francia Idegenlégióban, ezeket a feltételeket kell teljesítened, ha be akarsz kerülni
2026. május 7.
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
2026. május 7.
Ez Magyarország kedvenc autója 2026-ban: toronymagasan veri a Suzukit, Skodát, sokan meg fognak lepődni
NAPTÁR
Tovább
2026. május 8. péntek
Mihály
19. hét
Május 8.
A Nemzetközi Vöröskereszt és a Vörös Félhold mozgalmak napja
Május 8.
Fagylalt nap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett! Vizsgálat indul a csodálatos lottónyeremények miatt: minden egy irányba mutat
2
3 hete
Itt az Ötöslottó új milliárdosa: mutatjuk, kinek köszönheti a 6,78 milliárdos főnyereményt
3
3 hete
Elbukhatja 6,78 miliárdját az Ötöslottó új rekordnyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
4
4 napja
Elképesztő lottónyereményéről vallott a viszkis rabló, Ambrus Attila: ez volt ám a mázli a 6 milliárdos Ötöslottó sorsoláson
5
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pro rata
alulbiztosítás esetén a biztosító a kárt csak arányosan téríti meg

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 8. 10:05
Félmilliós kezdőfizu és ingyen szállás vár a Francia Idegenlégióban, ezeket a feltételeket kell teljesítened, ha be akarsz kerülni
Pénzcentrum  |  2026. május 8. 06:32
Őrületes bőrönd-akciót élesített a SPAR: American Tourister hátizsákot és utazótáskát is szerezhetsz most így féláron
Agrárszektor  |  2026. május 8. 11:31
Nem akármi történt a magyar boltokban: ez sokkolhatja a vásárlókat
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm