Új, háromtagú sorsjegycsalád érkezik május 8-án a lottózókba, melyekkel akár 150 millió forintot is lehet nyerni.
Szabadesésben a Sony konzoleladása, de a cég most olyan bejelentést tett, ami felrázhatja az egész játékipart
A Sony az idei pénzügyi évben 6 százalékos árbevétel-csökkenésre számít játéküzletágában, a memóriachipek drágulása és az öregedő PlayStation 5 miatti nyomás közepette, miközben akár 500 milliárd jen értékű részvény-visszavásárlást is tervez.
A japán technológiai vállalat pénteken közölte, hogy a játékszegmens éves árbevételét 4,42 ezermilliárd jenre, azaz mintegy 28 milliárd dollárra tervezi. A hardvereladások visszaesése ellenére a részleg működési eredménye akár 30 százalékkal is emelkedhet a magasabb saját fejlesztésű játékszoftver-bevételeknek, valamint egy tavaly elszámolt értékvesztés idei elmaradásának köszönhetően. Az előrejelzés már tartalmazza a következő generációs konzolplatform fejlesztésére szánt beruházásokat is, mivel a PS5 már a hatodik évét tölti a piacon- közölte a Reuters.
A Sony a negyedik pénzügyi negyedévben mindössze 1,5 millió PS5-konzolt értékesített, ami 46 százalékos visszaesés az egy évvel korábbi szinthez képest. A hardvereladásokra vonatkozó idei tervek erősen függnek attól, hogy a vállalat milyen áron tud memóriachipeket beszerezni, a konzolüzlet jövedelmezősége ugyanakkor várhatóan az előző évi szinten marad. A Sony márciusban kevesebb mint egy éven belül másodszor emelte a PS5 árát, az Egyesült Államokban 100 dolláros drágulást jelentett be.
A memóriachipek árának megugrása és az iráni háború miatt kialakuló ellátási lánc zavarai az elektronikai iparág egészét érintik. A Sony mellett a szintén pénteken jelentő Nintendo is nyomás alá került emiatt. A Sony februárban közölte, hogy az év végi ünnepi szezon kiszolgálásához szükséges minimális memóriamennyiséget már biztosította.
A PlayStation-platform számára komoly lökést adhat a Take-Two Interactive többször elhalasztott Grand Theft Auto VI című játéka, amelynek megjelenését novemberre tervezik. Serkan Toto, a Kantan Games tanácsadócég alapítója szerint a piac alábecsüli a GTA VI hatását, és ő maga a Sony kilátásait illetően optimistább, mint a vállalat saját vezetése.
Csoportszinten a Sony az előző pénzügyi évben 13,4 százalékkal, 1,45 ezermilliárd jenre növelte működési eredményét, ami azonban elmaradt az LSEG által gyűjtött, 1,56 ezermilliárd jenes elemzői konszenzustól. Az idei évre a társaság 1,4 százalékos konszolidált árbevétel-csökkenést vár. A vállalat a film- és félvezető-üzletágban magasabb, a zenei szegmensben viszont alacsonyabb nyereséggel számol. A Sony növekvő területei közé tartozik az anime-üzletág, amely egyre szélesebb globális közönséget ér el, ugyanakkor a cég elállt a Hondával közösen tervezett elektromosautó-projektektől.
