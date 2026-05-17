A hét olvasói levele: „Normális, hogy mégtöbb minőségileg redukált, drágább, DE NYUGATI ÁRU kerűljön a magyarok asztalára?"

Minden héten rengeteg fontos, elgondolkodtató, építő jellegű hozzászólás érkezik a Pénzcentrumhoz, ugyanakkor akadnak kevésbé elegáns kommentárok is szép számmal. Ezen a héten az egyik kedvencünk az a reakció volt, amit olvasónk a régiós, benne a magyar retail-piaccal foglalkozó cikksorozatunk (első rész; második rész) kapcsán fogalmazott meg számunkra. Alább a kíméletlen kinyilatkoztatás, vágatlanul!

Ne haragúdjon, de egy olyan magyar nevű embert aki ilyen cikket tud kiadni magából, azt nem tudom tisztelettel kezelni. Inkább arról irjon egy komoly statisztikát, amit mi a sors által már 1980 óta kűlföldre tolt magyar emberek szomorúan tapasztaltunk, hogy minden hazalátogatásunk alkalmával egyre több ismert hazai cég és márka tűnt el a magyar kereskedelemből és piacokról és egyre több nyugati cikk és cég folalta el a helyüket, és reklámaikkal a Bpesti belváros és a Dunaparti háztetőket. Ön uram ezekkel nőtt fel, megszokta ezeket, mint ahogyan a nyugateurópaiak is megszokták a sötétbőrűek és a mozulmánok tömegeit. És azért mert megszokták, ez azt jelenti, hogy ez természetesen normális és hogy még, mêg, mégtöbb minőségileg redukált,drágább, DE NYUGATI ÁRU kerűljön a magyarok asztalára, othonába? Én/mi nem vagyunk sem fideszesek, sem orbánisták, de igyekszünk normálisan, logikusan magyar ésszel is gondolkozni! Amit önnek is melegen ajánlunk! Honfitársi üdvözlettel...

- sommázott olvasónk. Köszönjük!