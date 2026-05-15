Hivatalos bejelentés: gőzerővel keresik az új James Bondot, elképesztő nevek vannak a listán
Öt évvel Daniel Craig utolsó filmje után hivatalosan is megkezdődött az új James Bond keresése. Az Amazon MGM Studios megerősítette, hogy már zajlanak a meghallgatások. A készülő 26. Bond-filmet Denis Villeneuve rendezi majd, a forgatókönyvet pedig Steven Knight írja - írta a BBC.
Az Amazon MGM Studios közleményben tudatta, hogy elindult a megfelelő főszereplő felkutatása. A Variety információi szerint az elmúlt hetekben a meghallgatások is megkezdődtek. A stúdió egyelőre nem kíván konkrétumokat elárulni a folyamatról. Ígéretük szerint azonban megosztják a részleteket a rajongókkal, amint időszerűvé válik.
Azt már korábban bejelentették, hogy a rendezői székbe a "Dűne" rendezője, Denis Villeneuve ül. A forgatókönyvet a Peaky Blinders alkotója, Steven Knight írja. A produceri feladatokat a Pókember-filmeket is jegyző Amy Pascal és a Harry Potter-széria mögött álló David Heyman látják el.
A szereplőválogatást Hollywood egyik legelismertebb szakembere, Nina Gold vezeti. Ő korábban olyan nagyszabású filmsorozatokon dolgozott, mint a Star Wars vagy a Jurassic Park. Bár a producerek akár egy teljesen váratlan név mellett is dönthetnek, a fogadóirodáknál már megvannak a legesélyesebb jelöltek a 64 éves filmsorozat hetedik hivatalos 007-es ügynökének szerepére.
A favoritok listáját jelenleg Callum Turner ("A levegő urai") vezeti. Az élmezőnyben szerepel még Jacob Elordi ("Eufória", "Saltburn"), Harris Dickinson ("King's Man"), valamint a rajongók nagy kedvence, Henry Cavill is. Szintén állandó esélyesnek számít Aaron Taylor-Johnson és Theo James ("A Fehér Lótusz", "Úriemberek").
Courtenay Valenti, az Amazon MGM Studios filmes részlegének vezetője a közelmúltban hangsúlyozta, hogy a kiválasztást a legnagyobb gondossággal és tisztelettel végzik. Kiemelte, hogy hatalmas felelősség a filmtörténelem egyik legkedveltebb filmsorozatát egy új korszakba léptetni.
A cselekményről és a bemutató dátumáról egyelőre nincsenek információk. Steven Knight forgatókönyvíró azonban a BAFTA tévés díjátadóján elárulta, hogy az írás fantasztikusan halad. Hozzátette: teljesen biztos benne, hogy a közönség imádni fogja a végeredményt.
