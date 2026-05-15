Hivatalos bejelentés: gőzerővel keresik az új James Bondot, elképesztő nevek vannak a listán

Öt évvel Daniel Craig utolsó filmje után hivatalosan is megkezdődött az új James Bond keresése. Az Amazon MGM Studios megerősítette, hogy már zajlanak a meghallgatások. A készülő 26. Bond-filmet Denis Villeneuve rendezi majd, a forgatókönyvet pedig Steven Knight írja - írta a BBC.

Az Amazon MGM Studios közleményben tudatta, hogy elindult a megfelelő főszereplő felkutatása. A Variety információi szerint az elmúlt hetekben a meghallgatások is megkezdődtek. A stúdió egyelőre nem kíván konkrétumokat elárulni a folyamatról. Ígéretük szerint azonban megosztják a részleteket a rajongókkal, amint időszerűvé válik.

Azt már korábban bejelentették, hogy a rendezői székbe a "Dűne" rendezője, Denis Villeneuve ül. A forgatókönyvet a Peaky Blinders alkotója, Steven Knight írja. A produceri feladatokat a Pókember-filmeket is jegyző Amy Pascal és a Harry Potter-széria mögött álló David Heyman látják el.

A szereplőválogatást Hollywood egyik legelismertebb szakembere, Nina Gold vezeti. Ő korábban olyan nagyszabású filmsorozatokon dolgozott, mint a Star Wars vagy a Jurassic Park. Bár a producerek akár egy teljesen váratlan név mellett is dönthetnek, a fogadóirodáknál már megvannak a legesélyesebb jelöltek a 64 éves filmsorozat hetedik hivatalos 007-es ügynökének szerepére.

A favoritok listáját jelenleg Callum Turner ("A levegő urai") vezeti. Az élmezőnyben szerepel még Jacob Elordi ("Eufória", "Saltburn"), Harris Dickinson ("King's Man"), valamint a rajongók nagy kedvence, Henry Cavill is. Szintén állandó esélyesnek számít Aaron Taylor-Johnson és Theo James ("A Fehér Lótusz", "Úriemberek").

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Courtenay Valenti, az Amazon MGM Studios filmes részlegének vezetője a közelmúltban hangsúlyozta, hogy a kiválasztást a legnagyobb gondossággal és tisztelettel végzik. Kiemelte, hogy hatalmas felelősség a filmtörténelem egyik legkedveltebb filmsorozatát egy új korszakba léptetni.

A cselekményről és a bemutató dátumáról egyelőre nincsenek információk. Steven Knight forgatókönyvíró azonban a BAFTA tévés díjátadóján elárulta, hogy az írás fantasztikusan halad. Hozzátette: teljesen biztos benne, hogy a közönség imádni fogja a végeredményt.