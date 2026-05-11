UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Bangkok, Thaiföld - 2017. október 31. : Egy férfi Nintendo Switchet játszik.
Szórakozás

Fájdalmas bejelentést tett a népszerű játékkonzol gyártója: mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a vásárlóknak

Pénzcentrum
2026. május 11. 14:16

Komoly eséssel reagált a piac a Nintendo legfrissebb bejelentéseire. A vállalat emeli a Switch 2 árát, miközben a befektetők szerint egyelőre kevés a nagy dobásnak számító játék az új konzol körül. A részvények hétfőn 7 százalékot estek Tokióban. Elemzők szerint ugyanakkor a cég szándékosan foghatta vissza az előrejelzéseit, írja a Reuters.

Jelentős eséssel indították a hetet a Nintendo részvényei a tokiói tőzsdén, miután a vállalat bejelentette a Nintendo Switch 2 árának emelését, miközben a befektetők egyre inkább aggódnak az új konzol játékfelhozatalának ereje miatt.

A részvények hétfőn 7 százalékot estek, noha a cég az előző pénzügyi évben erős hardvereladásokról számolt be. A piacot azonban csalódással töltötte el a Nintendo idei üzleti előrejelzése, amelyet sokan túl gyengének éreztek.

Az elemzők szerint a vállalat ugyan sikeresen hosszabbította meg az első Nintendo Switch életciklusát olyan népszerű sorozatokkal, mint a The Legend of Zelda, de jelenleg hiányozhatnak azok a kiemelkedő játékcímek, amelyek igazán nagy lendületet adhatnának az új generációnak.

A Morningstar elemzője, Kazunori Ito szerint az idei játékértékesítési előrejelzés csökkenése arra utalhat, hogy a Nintendo maga sem teljesen biztos a készülő játékportfólió erejében. Más elemzők ugyanakkor túl pesszimistának tartják ezt az értékelést, és arra számítanak, hogy a konzol életciklusának második évében gyorsulhat a felhasználói aktivitás.

A Switch 2 ára május végétől 10 ezer jennel nő, míg az amerikai árak szeptembertől emelkednek. A háttérben elsősorban a memóriachipek drágulása állhat, ami az egész elektronikai iparágat érinti. Az elemzők szerint a Nintendo különösen érzékeny lehet az áremelések hatásaira, mivel a vállalat közönségének jelentős része alkalmi játékosokból áll, akik árérzékenyebbek lehetnek.

A piaci reakció különösen látványos annak fényében, hogy a Sony részvényei ezzel párhuzamosan 10 százalékot emelkedtek Tokióban. A cég ugyan alacsonyabb értékesítési számokra számít, de növekvő profitot vár videojátékos üzletágában.

A Sony emellett új japán vegyesvállalat létrehozását is bejelentette a TSMC-vel közösen, amely képérzékelők fejlesztésével és gyártásával foglalkozik majd. Elemzők szerint a vállalat kedvezőbb helyzetben van a növekvő chipköltségek kezelésére, mint a Nintendo.
#konzol #tőzsde #szórakozás #részvény #technológia #játékkonzol #befektetések #befektetők #piacok #konzolok #nintendo #konzol-piac #játékkonzolok #részvényárfolyamok

Likvidációs érték
Az érték azt mutatja, hogy végelszámolás (likvidáció) során mennyiért lehetne értékesíteni az adott ingatlant vagy eszközt, és az értékesítés költségeit levonva mennyi az értékesítésből származó nettó jövedelem.

AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
