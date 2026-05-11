Fájdalmas bejelentést tett a népszerű játékkonzol gyártója: mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a vásárlóknak

Komoly eséssel reagált a piac a Nintendo legfrissebb bejelentéseire. A vállalat emeli a Switch 2 árát, miközben a befektetők szerint egyelőre kevés a nagy dobásnak számító játék az új konzol körül. A részvények hétfőn 7 százalékot estek Tokióban. Elemzők szerint ugyanakkor a cég szándékosan foghatta vissza az előrejelzéseit, írja a Reuters.
Jelentős eséssel indították a hetet a Nintendo részvényei a tokiói tőzsdén, miután a vállalat bejelentette a Nintendo Switch 2 árának emelését, miközben a befektetők egyre inkább aggódnak az új konzol játékfelhozatalának ereje miatt.
A részvények hétfőn 7 százalékot estek, noha a cég az előző pénzügyi évben erős hardvereladásokról számolt be. A piacot azonban csalódással töltötte el a Nintendo idei üzleti előrejelzése, amelyet sokan túl gyengének éreztek.
Az elemzők szerint a vállalat ugyan sikeresen hosszabbította meg az első Nintendo Switch életciklusát olyan népszerű sorozatokkal, mint a The Legend of Zelda, de jelenleg hiányozhatnak azok a kiemelkedő játékcímek, amelyek igazán nagy lendületet adhatnának az új generációnak.
A Morningstar elemzője, Kazunori Ito szerint az idei játékértékesítési előrejelzés csökkenése arra utalhat, hogy a Nintendo maga sem teljesen biztos a készülő játékportfólió erejében. Más elemzők ugyanakkor túl pesszimistának tartják ezt az értékelést, és arra számítanak, hogy a konzol életciklusának második évében gyorsulhat a felhasználói aktivitás.
A Switch 2 ára május végétől 10 ezer jennel nő, míg az amerikai árak szeptembertől emelkednek. A háttérben elsősorban a memóriachipek drágulása állhat, ami az egész elektronikai iparágat érinti. Az elemzők szerint a Nintendo különösen érzékeny lehet az áremelések hatásaira, mivel a vállalat közönségének jelentős része alkalmi játékosokból áll, akik árérzékenyebbek lehetnek.
A piaci reakció különösen látványos annak fényében, hogy a Sony részvényei ezzel párhuzamosan 10 százalékot emelkedtek Tokióban. A cég ugyan alacsonyabb értékesítési számokra számít, de növekvő profitot vár videojátékos üzletágában.
A Sony emellett új japán vegyesvállalat létrehozását is bejelentette a TSMC-vel közösen, amely képérzékelők fejlesztésével és gyártásával foglalkozik majd. Elemzők szerint a vállalat kedvezőbb helyzetben van a növekvő chipköltségek kezelésére, mint a Nintendo.
