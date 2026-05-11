Fájdalmas bejelentést tett a népszerű játékkonzol gyártója: mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a vásárlóknak

Komoly eséssel reagált a piac a Nintendo legfrissebb bejelentéseire. A vállalat emeli a Switch 2 árát, miközben a befektetők szerint egyelőre kevés a nagy dobásnak számító játék az új konzol körül. A részvények hétfőn 7 százalékot estek Tokióban. Elemzők szerint ugyanakkor a cég szándékosan foghatta vissza az előrejelzéseit, írja a Reuters.

Jelentős eséssel indították a hetet a Nintendo részvényei a tokiói tőzsdén, miután a vállalat bejelentette a Nintendo Switch 2 árának emelését, miközben a befektetők egyre inkább aggódnak az új konzol játékfelhozatalának ereje miatt.

A részvények hétfőn 7 százalékot estek, noha a cég az előző pénzügyi évben erős hardvereladásokról számolt be. A piacot azonban csalódással töltötte el a Nintendo idei üzleti előrejelzése, amelyet sokan túl gyengének éreztek.

Az elemzők szerint a vállalat ugyan sikeresen hosszabbította meg az első Nintendo Switch életciklusát olyan népszerű sorozatokkal, mint a The Legend of Zelda, de jelenleg hiányozhatnak azok a kiemelkedő játékcímek, amelyek igazán nagy lendületet adhatnának az új generációnak.

A Morningstar elemzője, Kazunori Ito szerint az idei játékértékesítési előrejelzés csökkenése arra utalhat, hogy a Nintendo maga sem teljesen biztos a készülő játékportfólió erejében. Más elemzők ugyanakkor túl pesszimistának tartják ezt az értékelést, és arra számítanak, hogy a konzol életciklusának második évében gyorsulhat a felhasználói aktivitás.

A Switch 2 ára május végétől 10 ezer jennel nő, míg az amerikai árak szeptembertől emelkednek. A háttérben elsősorban a memóriachipek drágulása állhat, ami az egész elektronikai iparágat érinti. Az elemzők szerint a Nintendo különösen érzékeny lehet az áremelések hatásaira, mivel a vállalat közönségének jelentős része alkalmi játékosokból áll, akik árérzékenyebbek lehetnek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A piaci reakció különösen látványos annak fényében, hogy a Sony részvényei ezzel párhuzamosan 10 százalékot emelkedtek Tokióban. A cég ugyan alacsonyabb értékesítési számokra számít, de növekvő profitot vár videojátékos üzletágában.

A Sony emellett új japán vegyesvállalat létrehozását is bejelentette a TSMC-vel közösen, amely képérzékelők fejlesztésével és gyártásával foglalkozik majd. Elemzők szerint a vállalat kedvezőbb helyzetben van a növekvő chipköltségek kezelésére, mint a Nintendo.