2026. május 18. hétfő Erik, Alexandra
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
illegal use of and selling/buying cocaine by teenager
Szórakozás

Elárulta Tóth Andi, mennyiért vásárolt kokaint: meglepő őszinteséggel vallott az énekesnő

Pénzcentrum
2026. május 18. 14:03

Tóth Andi, énekesnő és az X-Faktor egykori mentora tanúként állt a Fővárosi Törvényszék elé egy kábítószer-kereskedelmi büntetőperben, ahol nyíltan beismerte korábbi drogvásárlásait. Az énekesnő eredetileg gyanúsítottként szerepelt az ügyben. Egy kötelező, féléves elterelés elvégzésével azonban elkerülte a büntetést, így a jelenlegi eljárásban már csak tanúként hallgatták meg - írta a Blikk.

A tárgyaláson négy embert vádolnak kábítószer-kereskedelemmel. Az énekesnő elmondta, hogy az első-, másod- és harmadrendű vádlottat is ismeri. Egyikükkel, K. Sándorral baráti viszonyt ápol. Vallomása szerint rajta keresztül próbált kokainhoz jutni. A kábítószert végül az ügy elsőrendű vádlottja, egy D. Hassan nevű szír férfi szállította le neki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Tóth Andi felidézte, hogy 2022-ben nagyjából négy-öt alkalommal vásárolt kokaint. A kábítószerért grammonként harmincezer forintot fizetett. Az átadásokra általában az ő házánál került sor. Ezek a találkozók nagyon rövidek, alig egypercesek voltak. Hozzátette, hogy a szír férfival nehézkes volt a kommunikáció, mivel az eladó rosszul beszélt magyarul.

Ketten jöttek a hölggyel a házamhoz, arra nem emlékszem, melyiküknek adtam oda a pénzt Nem emlékszem pontosan, hány alkalommal és mennyit fizettem, és 30 ezer forint lehetett a kokain grammja

– emlékezett vissza Tóth Andi.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A bírónő a meghallgatás során felolvasta az énekesnő egy 2023-as, még gyanúsítottként tett vallomását. Emellett ismertette a vádlottakkal folytatott korábbi üzenetváltásait is. Az egyeztetések felidézése láthatóan derültséget keltett Tóth Andiban és K. Sándorban. A bírói kérdésekre válaszolva kiderült egy további részlet is: az énekesnő a kokainfogyasztás után esetenként nyugtatót vett be, hogy le tudjon csendesedni és el tudjon aludni.

A vallomások között ugyanakkor ellentmondás is akadt. Az elsőrendű vádlott a meghallgatás végén felszólalt, és azt állította, hogy csupán egyetlen alkalommal találkozott az énekesnővel. Emiatt nem értette, miért beszél a tanú többszöri vásárlásról. A nyomozati szakaszban azonban maga D. Hassan is azt vallotta, hogy több alkalommal adott el drogot Tóth Andinak.
Címlapkép: Getty Images
#per #celeb #bíróság #bűncselekmény #nyomozás #drog #szórakozás #kábítószer #bulvár #bűnügy #kokain #énekesnő

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:03
13:44
13:31
13:13
13:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 17.
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2026. május 18.
Ezért nyitnak egyre kevesebb boltot a nemzetközi láncok Magyarországon: kiderült, mi riasztja el a befektetőket
2026. május 18.
Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak
2026. május 17.
Ezeket a nyugati márkákat tiltották ki Orbánék Magyarországról: évtizedes a lemaradás
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 18. hétfő
Erik, Alexandra
21. hét
Május 18.
A múzeumok nemzetközi világnapja
Május 18.
Az internet világnapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Most érkezett! Vizsgálat indul a csodálatos lottónyeremények miatt: minden egy irányba mutat
2
2 hete
Elképesztő lottónyereményéről vallott a viszkis rabló, Ambrus Attila: ez volt ám a mázli a 6 milliárdos Ötöslottó sorsoláson
3
4 hete
Itt az Ötöslottó új milliárdosa: mutatjuk, kinek köszönheti a 6,78 milliárdos főnyereményt
4
4 hete
Elbukhatja 6,78 miliárdját az Ötöslottó új rekordnyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
5
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adó- és adóelőleg fizetés
az adókat a törvényben előírt időpontokban kell megfizetni. A folyamatos állami bevétel biztosítása érdekében a törvény adóelőleg fizetési kötelezettséget is előír. Fontos: az adóbevallás az adó megfizetését nem pótolja, de az adó megfizetése sem helyettesíti az adó bevallását.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 13:03
Ezért nyitnak egyre kevesebb boltot a nemzetközi láncok Magyarországon: kiderült, mi riasztja el a befektetőket
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 12:20
Most érkezett: megjelent a hantavírus egy Magyarországgal határos országban, nyolcan vannak karanténban
Agrárszektor  |  2026. május 18. 13:28
Hogyan állíthatjuk kertünk gyepét egyszerre saját magunk és a természet szolgálatába?
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm