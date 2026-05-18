A Bochkor Gábor érdekeltségébe tartozó Bocsi Team Műsorszolgáltató Kft.-ből a tulajdonos több mint 50 millió forint osztalék kifizetéséről döntött.
Elárulta Tóth Andi, mennyiért vásárolt kokaint: meglepő őszinteséggel vallott az énekesnő
Tóth Andi, énekesnő és az X-Faktor egykori mentora tanúként állt a Fővárosi Törvényszék elé egy kábítószer-kereskedelmi büntetőperben, ahol nyíltan beismerte korábbi drogvásárlásait. Az énekesnő eredetileg gyanúsítottként szerepelt az ügyben. Egy kötelező, féléves elterelés elvégzésével azonban elkerülte a büntetést, így a jelenlegi eljárásban már csak tanúként hallgatták meg - írta a Blikk.
A tárgyaláson négy embert vádolnak kábítószer-kereskedelemmel. Az énekesnő elmondta, hogy az első-, másod- és harmadrendű vádlottat is ismeri. Egyikükkel, K. Sándorral baráti viszonyt ápol. Vallomása szerint rajta keresztül próbált kokainhoz jutni. A kábítószert végül az ügy elsőrendű vádlottja, egy D. Hassan nevű szír férfi szállította le neki.
Tóth Andi felidézte, hogy 2022-ben nagyjából négy-öt alkalommal vásárolt kokaint. A kábítószerért grammonként harmincezer forintot fizetett. Az átadásokra általában az ő házánál került sor. Ezek a találkozók nagyon rövidek, alig egypercesek voltak. Hozzátette, hogy a szír férfival nehézkes volt a kommunikáció, mivel az eladó rosszul beszélt magyarul.
Ketten jöttek a hölggyel a házamhoz, arra nem emlékszem, melyiküknek adtam oda a pénzt Nem emlékszem pontosan, hány alkalommal és mennyit fizettem, és 30 ezer forint lehetett a kokain grammja
– emlékezett vissza Tóth Andi.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A bírónő a meghallgatás során felolvasta az énekesnő egy 2023-as, még gyanúsítottként tett vallomását. Emellett ismertette a vádlottakkal folytatott korábbi üzenetváltásait is. Az egyeztetések felidézése láthatóan derültséget keltett Tóth Andiban és K. Sándorban. A bírói kérdésekre válaszolva kiderült egy további részlet is: az énekesnő a kokainfogyasztás után esetenként nyugtatót vett be, hogy le tudjon csendesedni és el tudjon aludni.
A vallomások között ugyanakkor ellentmondás is akadt. Az elsőrendű vádlott a meghallgatás végén felszólalt, és azt állította, hogy csupán egyetlen alkalommal találkozott az énekesnővel. Emiatt nem értette, miért beszél a tanú többszöri vásárlásról. A nyomozati szakaszban azonban maga D. Hassan is azt vallotta, hogy több alkalommal adott el drogot Tóth Andinak.
A hét olvasói levele: „Normális, hogy mégtöbb minőségileg redukált, drágább, DE NYUGATI ÁRU kerűljön a magyarok asztalára?"
Minden héten rengeteg fontos, elgondolkodtató, építő jellegű hozzászólás érkezik a Pénzcentrumhoz, de akadnak kevésbé elegáns kommentárok is szép számmal. Íme eheti kedvencünk!
Na, vajon elvitte valaki a 620 millió forintos főnyereményt az ötös lottón?
Megtörtént a sorsolás: elképesztő széria Magyarországon, jövő héten már felfoghatatlan milliárdokért megy a harc
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/20. heti, pénteki nyerőszámait.
Egy magyar csaló éveken át csapolta Johnny Depp bankszámláján: elképesztő, mire verte el a 220 milliót
Két év alatt több mint 220 millió forintot költött el Johnny Depp számlájáról egy 27 éves budapesti férfi.
Az egykori bizalmas az énekes televíziós szerepléseiből és koncertjeiből származó, több millió forintos megtakarítását herdálta el.
Öt évvel Daniel Craig utolsó filmje után hivatalosan is megkezdődött az új James Bond keresése.
Na, vajon elvitte valaki a 342 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?
A Skandináv lottó gépi és kézi sorsolásának nyerőszámai a 20. játékhéten.
Százszorosára nőtt ez a népszerű piac alig pár év alatt: elképesztő, kikhez vándorolnak a milliárdok
Szívesen fizetünk a zenéért, vagy még mindig az ingyenes megoldásokat keressük? És hogyan alakította át a streaming a teljes zeneipart? Mutatjuk!
Tarr Zoltán élesen bírálta az előző kormány kulturális politikáját a parlament Művelődési Bizottsága előtti meghallgatásán
A magyar nyugdíjrendszer egyenlőtlenségeiről és a Tisza-kormány tervezett nyugdíjintézkedéseiről is beszélt egyik legutóbbi podcastjében Havas Henrik.
Fájdalmas bejelentést tett a népszerű játékkonzol gyártója: mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a vásárlóknak
A befektetők attól tartanak, hogy kevés az igazán nagy játékcím az új konzol sikeréhez.
Hidegzuhany a magyar szülőknek: végleg megszűnt a népszerű támogatás, vagyonokba kerülhet az idei nyári szünet
Az államilag támogatott napközis táborok megszűnésével idén nyáron tízezres nagyságrendben jelenhet meg új kereslet a napközis táborok piacán.
"tegnap sütöttem hekket 1400/ kg Ft volt a pennyben a szalma krumpli 700- Ft 2- napig esszem."
Jobb, ha mindenki felkészül a legrosszabbra: kemény mínuszokat és viharokat hoz a nyakunkba a közelgő front
Hétfőn sokfelé kell záporra, zivatarra készülni, majd kedden megérkezik a lehűlést hozó hidegfront is. Csütörtöktől lassú melegedés kezdődik.
Na, vajon elvitte valaki a 265 millió forintos főnyereményt a hatos lottó vasárnapi sorsolásán?
Na, vajon elvitte valaki a 467 millió forintos főnyereményt az ötös lottón?
Óriási fordulat az időjárásban: drasztikus hőmérséklet-zuhanást és felhőszakadást hoz a betörő front - videós animáción mutatjuk!
A kellemes, meleg hétvége után hétfőn zivatarokkal és jégesővel érkezik a fordulat az időjárásban.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít