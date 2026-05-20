Újra fellángolt a vita Tihanyban: ismét napirenden a Kenderföldek beépítése + Videó
Lakossági fórumot tartottak Tihanyban a régóta vitatott Kenderföldek beépítéséről, amely évek óta komoly indulatokat vált ki a helyiek, civilek és természetvédők körében. A rév közelében fekvő területre korábban modern lakó- és vendéglátó komplexumot terveztek, a beruházás azonban máig heves viták tárgya.
A Tihany önkormányzata még május 15-re hirdetett fórumot a településrendezési tervek felülvizsgálatáról és a Kenderföldek jövőjéről. A megbeszélés központi témája volt, hogy milyen formában lehetne fejleszteni a területet, amely a Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett térségét is érinti.
Ahogy a Veol.hu cikkéből kiderült, a beruházási elképzelések már 2022-ben nyilvánosságra kerültek. A tervek szerint a több mint 11 ezer négyzetméteres területen három épületből álló, modern kialakítású lakókomplexum épülhetne, amely lakhatási és vendéglátó funkciót is kapna. A dokumentáció szerint az épületek „gyökeresen eltérnek” a hagyományos tihanyi építészeti formáktól, ami már akkor is komoly kritikákat váltott ki.
A Kenderföldek ügye azért különösen érzékeny, mert a terület tájképvédelmi övezethez tartozik, ráadásul a környezetvédelmi vizsgálatok során többször felmerült, hogy az építkezés jelentős hatással lehet a tájképre és az élővilágra. A helyi civilek szerint a térség Tihany egyik utolsó összefüggő Balaton-parti zöldterülete, amely fontos élőhelynek számít. Az elmúlt években több demonstrációt és tiltakozó akciót is szerveztek a beruházás ellen. A civilek attól tartanak, hogy a nagyszabású fejlesztések visszafordíthatatlanul megváltoztatnák a félsziget arculatát és természeti értékeit.
A mostani lakossági fórumról videóanyag is készült, amely itt megtekinthető. A felvétel alapján a fórum célja alapvetően a tájékoztatás volt:
