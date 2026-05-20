Budapest, 2026. május 12.Kármán András pénzügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.MTI/Balogh Zoltán
Megtakarítás

Kármán András bekeményít: hamarosan végleg bezárul a leggazdagabbak kedvenc adókiskapuja

Pénzcentrum
2026. május 20. 09:03

A kormány június 5-ig dolgozza ki az új vagyonadó, valamint a bizalmi vagyonkezelés (bvk) eddigi adómentességét megszüntető szabályozás részleteit. A Kármán András pénzügyminiszter által bejelentett szigorítás célja a kiskapuk bezárása azok előtt, akik adóelkerülésre használták a rendszert. Eközben a valóban társadalmi célokat szolgáló, független vagyonkezelési formák indokolt esetben adósemlegesek maradhatnak - írta a Telex.

A hazai gyakorlatban eddig lehetőség volt arra, hogy a tulajdonosok bizalmi vagyonkezelésbe adják a cégüket, majd egy ötéves tartási idő letelte után adómentesen értékesítsék azt. Ez a nemzetközi szinten is kirívó adókedvezmény súlyosan sértette az adósemlegesség elvét. Aki ugyanis hagyományos módon adta el a vállalkozását, annak jelentős adófizetési kötelezettsége keletkezett. Nem véletlen, hogy a jelenleg működő mintegy 2200 hazai bvk-struktúra 90 százaléka nem üzletszerű. Ezek lényegében olyan családi holdingként működnek, ahol sem az irányítás, sem a kedvezményezett személye nem változik, a cél csupán a nyereség adómentes kivétele.

A Tisza Párt és Kármán András pénzügyminiszter egyértelművé tette, hogy nem hagynak meg ilyen kiskapukat az új vagyonadó bevezetésekor. A Magyar Közlönyben már meg is jelent az a kormányhatározat, amely előírja a vagyonadóztatás feltételeinek megteremtését, valamint a bvk-k adómentességének felszámolását. A jogszabály-előkészítés határideje rendkívül szűk. A szaktárcának június 5-ig kell kidolgoznia a részleteket, amelynek eredményeként a kezelt vagyon is a vagyon- és egyéb adók hatálya alá kerül.

A szakmai szereplők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a szabályozás során érdemes megkülönböztetni az adóelkerülő, nem üzletszerű struktúrákat a valódi gazdasági tartalommal bíró, professzionális vagyonkezeléstől. A bvk eredeti jogalkotói célja ugyanis a generációváltás segítése és a családi öngondoskodás volt. Egy független vagyonkezelő bevonása több esetben is indokolt lehet. Ilyen például a kiskorú vagy cselekvőképtelen családtagok jövőbeni ellátásának biztosítása, a családi vagyon egyben tartása, vagy közhivatalt viselő személyek esetében az összeférhetetlenség feloldása. Az ilyen, visszavonhatatlan és független irányítás alatt álló formák esetében a magánszemélyekkel azonos, adósemleges megítélés lenne indokolt.

Bár a nem üzletszerű bvk-k adóelőnye a jövőben jó eséllyel megszűnik, jelentős jogi védelmet továbbra is nyújthatnak. Megkönnyíthetik az öröklést a hosszadalmas hagyatéki eljárás elkerülésével, és hatékony vagyonvédelmet biztosíthatnak a cégvezető elleni esetleges perekkel szemben.

Az új szabályozás azonban tartogat egy érdekes csavart is. Azok a vagyonosok, akik korábban agresszív adótervezési célból, a minél nagyobb adómentes nyereség reményében mesterségesen felértékelték a bizalmi vagyonkezelésbe adott cégüket, most kellemetlen helyzetbe kerülhetnek. A formálódó rendszerben ugyanis könnyen előfordulhat, hogy éppen ez a korábban megemelt érték lesz az új fizetendő vagyonadó alapja.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
