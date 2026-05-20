Az utazók nagy többsége saját maga szervezi a nyaralást, és leginkább a vízparti pihenést választja.
Kármán András bekeményít: hamarosan végleg bezárul a leggazdagabbak kedvenc adókiskapuja
A kormány június 5-ig dolgozza ki az új vagyonadó, valamint a bizalmi vagyonkezelés (bvk) eddigi adómentességét megszüntető szabályozás részleteit. A Kármán András pénzügyminiszter által bejelentett szigorítás célja a kiskapuk bezárása azok előtt, akik adóelkerülésre használták a rendszert. Eközben a valóban társadalmi célokat szolgáló, független vagyonkezelési formák indokolt esetben adósemlegesek maradhatnak - írta a Telex.
A hazai gyakorlatban eddig lehetőség volt arra, hogy a tulajdonosok bizalmi vagyonkezelésbe adják a cégüket, majd egy ötéves tartási idő letelte után adómentesen értékesítsék azt. Ez a nemzetközi szinten is kirívó adókedvezmény súlyosan sértette az adósemlegesség elvét. Aki ugyanis hagyományos módon adta el a vállalkozását, annak jelentős adófizetési kötelezettsége keletkezett. Nem véletlen, hogy a jelenleg működő mintegy 2200 hazai bvk-struktúra 90 százaléka nem üzletszerű. Ezek lényegében olyan családi holdingként működnek, ahol sem az irányítás, sem a kedvezményezett személye nem változik, a cél csupán a nyereség adómentes kivétele.
A Tisza Párt és Kármán András pénzügyminiszter egyértelművé tette, hogy nem hagynak meg ilyen kiskapukat az új vagyonadó bevezetésekor. A Magyar Közlönyben már meg is jelent az a kormányhatározat, amely előírja a vagyonadóztatás feltételeinek megteremtését, valamint a bvk-k adómentességének felszámolását. A jogszabály-előkészítés határideje rendkívül szűk. A szaktárcának június 5-ig kell kidolgoznia a részleteket, amelynek eredményeként a kezelt vagyon is a vagyon- és egyéb adók hatálya alá kerül.
A szakmai szereplők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a szabályozás során érdemes megkülönböztetni az adóelkerülő, nem üzletszerű struktúrákat a valódi gazdasági tartalommal bíró, professzionális vagyonkezeléstől. A bvk eredeti jogalkotói célja ugyanis a generációváltás segítése és a családi öngondoskodás volt. Egy független vagyonkezelő bevonása több esetben is indokolt lehet. Ilyen például a kiskorú vagy cselekvőképtelen családtagok jövőbeni ellátásának biztosítása, a családi vagyon egyben tartása, vagy közhivatalt viselő személyek esetében az összeférhetetlenség feloldása. Az ilyen, visszavonhatatlan és független irányítás alatt álló formák esetében a magánszemélyekkel azonos, adósemleges megítélés lenne indokolt.
Bár a nem üzletszerű bvk-k adóelőnye a jövőben jó eséllyel megszűnik, jelentős jogi védelmet továbbra is nyújthatnak. Megkönnyíthetik az öröklést a hosszadalmas hagyatéki eljárás elkerülésével, és hatékony vagyonvédelmet biztosíthatnak a cégvezető elleni esetleges perekkel szemben.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az új szabályozás azonban tartogat egy érdekes csavart is. Azok a vagyonosok, akik korábban agresszív adótervezési célból, a minél nagyobb adómentes nyereség reményében mesterségesen felértékelték a bizalmi vagyonkezelésbe adott cégüket, most kellemetlen helyzetbe kerülhetnek. A formálódó rendszerben ugyanis könnyen előfordulhat, hogy éppen ez a korábban megemelt érték lesz az új fizetendő vagyonadó alapja.
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
Újabb banki leállás jön: ezeken a napokon akadozhat a netbank, utalás, a kártyás fizetés, de az ATM-eket és SZÉP-kártyákat is érintheti
Cikkünkben összegyűjtöttünk minden közelgő bank leállás, tervezett karbantartás dátumát, hogy ne érjen váratlanul, ha épp nem működik valamely banki szolgáltatás.
Idősek értékeire, lakására pályázó csaló dolgozik több társasházban Budapesten: korábban lopás miatt ítélték el
Gyanús körülmények között landolnak idős lakók ingatlanjai és vagyontárgyai a közös képviselőnél egy budapesti társasházban
Rengeteg magyar veszít átlagosan 80 ezer forintot idén a saját figyelmetlensége miatt: te is köztük vagy?
A Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adatai szerint a magyar háztartások több mint 20 ezer milliárd forintot tartanak készpénzben és látra szóló bankbetétekben.
Nagyon fontos bejelentés jött az állampapírokról: van, aminek csökken a kamata, több sorozatot le is zárnak
A fix akamatozású kötvények fél százalékkal csökkennek, több korábbi sorozat értékesítését lezárják.
Németh Balázs és a 150%-os demencia: így drágultak a banki díjak a Fidesz-KDNP alatt az elmúlt 16 évben
TikTok-hüledezés vs. 150%-os valóság! 2010-től nálunk nőttek legjobban a banki díjak az EU-ban. Ne dőlj be a csúsztatásnak, itt vannak a tények!
Anyagi helyzetéről vallott Hevér Gábor: nem tudja, miből fog megélni idős korában, alkalmi munkái vannak
Hevér Gábor jelenleg is több produkcióban játszik, mégsem él fényűző életet.
David Beckham lett az első brit sportolómilliárdos a 2026-os Sunday Times Rich List szerint.
Évente több milliárd forint adó-visszatérítéstől esnek el a nyugdíj- és egészségpénztári tagok, mert elfelejtik kitölteni az szja-bevallásukhoz tartozó nyilatkozatot.
Hozamcsökkenés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ.
Az OTP Pénztárak megbízásából készült friss kutatás szerint a 18–35 év közötti magyar fiatalok kétharmada legalább közepes mértékű pénzügyi stresszt él meg.
Százezres ingyenpénzzel csábítanak új ügyfeleket a magyar bankok: sokan csak utólag veszik észre, mi a buktató
A magyar bankszektorban az elmúlt években jelentősen kiéleződött a verseny az új ügyfelekért.
Négyéves csúcson pörög a forint: kivételes esély nyílt a magyar befektetőknek, de egy dologra nagyon kell figyelni
A kormányváltást követően négyéves csúcsra erősödött a forint. Ez ritka és vonzó vételi lehetőséget teremt a devizabefektetések iránt érdeklődőknek.
Ezt rengeteg magyar minden évben elrontja az adóbevallásban: súlyos bírság is lehet a vége, jobb odafigyelni
Akár magánszemélyként, akár cégen keresztül vagyunk érintettek, a május fontos időszak mindenki számára.
Hiába maradt magasan a kamatkörnyezet Magyarországon, rengeteg megtakarító továbbra is olyan bankszámlán vagy lekötött betétben tartja a pénzét, amely szinte semmit sem fizet.
Kellemetlen meglepetés vár a Magyar Telekom ügyfeleire: nyártól indul a díjemelés, sokak pénztárcáját érinti
A Magyar Telekom gyorsjelentésében közölte, hogy július 1-jétől visszatér az inflációkövető díjkorrekció.
A szakértők szerint a piacokat rövid távon továbbra is érzékenyen érinthetik a Hormuzi-szoros körüli fejlemények.
A Magyar Posta az elmúlt években folyamatosan emelte a tarifáit.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít