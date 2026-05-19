A legendás magyar humorista nyugdíjba vonult, új hivatást talált: ebből él most

A hivatalos nyugdíjkorhatárt betöltve is rendkívül aktív életet él Bach Szilvia, aki a humor mellett a festészetben is sikeresen kibontakozott. A 65 éves parodista és a 40. születésnapját ünneplő lánya, Danics Dóra szoros, szeretetteljes kapcsolatot ápol. Bár mindketten saját kreatív útjukat járják, a legfontosabb támaszt továbbra is egymás számára jelentik.

Bach Szilvia januárban ünnepelte a 65. születésnapját, amivel hivatalosan is nyugdíjas korba lépett. A népszerű színésznő-humorista számára furcsa érzés, hogy már a postás hozza a nyugdíjat, hiszen egyáltalán nem érzi magát ennyi idősnek. Szellemileg folyamatosan friss és aktív maradt. Dolgozik, és szombatonként a Rádiókabaréban is hallhatók az általa írt, illetve előadott humoros jelenetek. Egészségi állapota alapvetően jó. Csupán a csípője rakoncátlankodik néha, emiatt már nem tud olyan hatalmas sétákat tenni, mint régebben.

Évekkel ezelőtt megvált a túl nagynak és költségesnek bizonyuló vidéki házától, majd visszaköltözött Budapestre. Jelenleg a Teréz körúton él. Ez jelentősen megkönnyíti a kapcsolattartást a lányával, hiszen Danics Dóra mindössze húsz percre lakik tőle. A közelségnek köszönhetően gyakran, hetente-kéthetente találkoznak - számol be a Blikk.

A kreatív energiák az édesanya életében is új utakat nyitottak. Szilvia egy Dórától kapott festőkészlet és egy inspiráló mexikói utazás hatására kezdett el autodidakta módon festeni. Bár sokan gyógyító erőt tulajdonítanak a vászonra vitt álmainak, ő továbbra is a legkedvesebb hobbijaként tekint a képzőművészetre. Eddig már több kiállítása is nyílt.

A munkája és az alkotás iránti szenvedélye ellenére Szilvia életében mindig is a lánya marad az első. Bár a környezetéből sokan faggatják az unokakérdésről, esze ágában sincs beleszólni Dóra életébe, és egyáltalán nem sürgeti a gyermekvállalást. Számára jelenleg az jelenti a legnagyobb boldogságot, amikor a lánya átugrik hozzá egy jó beszélgetésre, ő pedig elkészítheti neki a kedvenc ételeit.