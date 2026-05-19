A Bajnokok Ligája-döntőt május végén Budapesten játssza az angol Arsenal és a francia PSG.
A legendás magyar humorista nyugdíjba vonult, új hivatást talált: ebből él most
A hivatalos nyugdíjkorhatárt betöltve is rendkívül aktív életet él Bach Szilvia, aki a humor mellett a festészetben is sikeresen kibontakozott. A 65 éves parodista és a 40. születésnapját ünneplő lánya, Danics Dóra szoros, szeretetteljes kapcsolatot ápol. Bár mindketten saját kreatív útjukat járják, a legfontosabb támaszt továbbra is egymás számára jelentik.
Bach Szilvia januárban ünnepelte a 65. születésnapját, amivel hivatalosan is nyugdíjas korba lépett. A népszerű színésznő-humorista számára furcsa érzés, hogy már a postás hozza a nyugdíjat, hiszen egyáltalán nem érzi magát ennyi idősnek. Szellemileg folyamatosan friss és aktív maradt. Dolgozik, és szombatonként a Rádiókabaréban is hallhatók az általa írt, illetve előadott humoros jelenetek. Egészségi állapota alapvetően jó. Csupán a csípője rakoncátlankodik néha, emiatt már nem tud olyan hatalmas sétákat tenni, mint régebben.
Évekkel ezelőtt megvált a túl nagynak és költségesnek bizonyuló vidéki házától, majd visszaköltözött Budapestre. Jelenleg a Teréz körúton él. Ez jelentősen megkönnyíti a kapcsolattartást a lányával, hiszen Danics Dóra mindössze húsz percre lakik tőle. A közelségnek köszönhetően gyakran, hetente-kéthetente találkoznak - számol be a Blikk.
A kreatív energiák az édesanya életében is új utakat nyitottak. Szilvia egy Dórától kapott festőkészlet és egy inspiráló mexikói utazás hatására kezdett el autodidakta módon festeni. Bár sokan gyógyító erőt tulajdonítanak a vászonra vitt álmainak, ő továbbra is a legkedvesebb hobbijaként tekint a képzőművészetre. Eddig már több kiállítása is nyílt.
A munkája és az alkotás iránti szenvedélye ellenére Szilvia életében mindig is a lánya marad az első. Bár a környezetéből sokan faggatják az unokakérdésről, esze ágában sincs beleszólni Dóra életébe, és egyáltalán nem sürgeti a gyermekvállalást. Számára jelenleg az jelenti a legnagyobb boldogságot, amikor a lánya átugrik hozzá egy jó beszélgetésre, ő pedig elkészítheti neki a kedvenc ételeit.
Egyre több magyar kerül olyan élethelyzetbe, amikor nincs biztosítási jogviszonya, mégis szeretné növelni a későbbi nyugdíját vagy megszerezni a hiányzó szolgálati időt.
Keményen belenyúlhatnak a legnépszerűbb magyar nyugdíjkedvezménybe: ez a lépés mindent megváltoztatna
A magyar nyugdíjrendszer jelenleg egyszerre túlságosan merev és indokolatlanul laza.
100 ezer magyar idős eshet el ettől az új nyugdíjas juttatástól: ők járnak pórul, ha a Tisza beváltja az ígéretét
A KSH számai szerint idén már több mint 100 ezren kapnak félmillió feletti juttatást, miközben a 2025-ös év elején számuk még nem érte el a...
Nyugdíjemelést jelentett be a Tisza minisztere, SZÉP-kártyát is kap rengeteg idős: itt vannak Kármán András tervei
A Tisza-kormány leendő pénzügyminisztere, Kármán András a parlamenti bizottsági meghallgatásán a nyugdíjrendszer és a családtámogatások átalakítását is kilátásba helyezte.
Hozzányúlhatnak a 13. havi nyugdíjhoz és a korhatárhoz is? Megszólalt a nyugdíjszakértő, erre számít az új kormánytól
A 2026 májusában felálló új kormánynak elkerülhetetlen feladata lesz a nyugdíjrendszer mélyreható átalakítása.
Drámai figyelmeztetés érkezett a magyar nyugdíjakról: azonnali beavatkozás nélkül hatalmas bajba kerülhetnek az idősek
A Nyugdíjasok Országos Képviselete szerint a magyar idősek helyzete olyan mértékben romlott, hogy a problémák már nem tűrnek halasztást.
Rengeteg magyar bukhatja el a 130 ezer forintos állami pénzt: egyetlen apró lépésen múlik a kifizetés
Az előző évben az államilag támogatott nyugdíjbiztosítási számláikra összesen 189,1 milliárd forintot fizettek be az ügyfelek.
Csuja Imre június 3-án utoljára lép színpadra az Örkény Színházban, Hámori Gabriella és Kerekes Éva szintén elhagyja a társulatot,
Hatalmas pénzeső jöhet a nyugdíjasoknak: több százezren kapnak extra emelést Magyar Péter tervei szerint
Akár havi 12 ezer forintos plusz is jöhet egyeseknek, miközben minimumszintet is bevezetnének.
Napvilágot látott a friss nyugdíjtérkép: döbbenetes számok derültek ki Magyarország legszegényebb és leggazdagabb vidékeiről
A nyugdíjak között akár 160 ezer forintos különbség is van járások között – térképen látszik, hol mennyi jut.
Váratlan csapás érheti ezeket a magyar időseket: egyetlen rossz döntéssel a teljes nyugdíjat elbukhatják
Farkas András nyugdíjszakértő szerint különösen az élettársi kapcsolatban élők kerülhetnek nehéz helyzetbe.
Betlen János, a Magyar Televízió egykori műsorvezetője nyugdíjáról vallott a Neshma TV pénzügyi témájú műsorában M. Kiss Csabának.
Magyarországon a nők 40 év jogosultsági idő után igénybe vehető kedvezményes öregségi nyugdíja európai viszonylatban is egyedülálló.
Súlyos pénzeket bukhatnak a nyugdíjba készülő magyarok: egyetlen rossz döntés miatt ugorhat a járandóság jelentős része
A nyugdíjba készülő magánnyugdíjpénztári tagok számára alapvető döntés, hogy visszalépnek-e az állami nyugdíjrendszerbe, vagy maradnak a pénztárban.
Itt a kormány bejelentése, emelkedik a nyugdíjkorhatár: rengetegen esnek el a kedvezményektől, átfogó reform kell
A kabinet a jövő héten mutatja be azt az átfogó reformcsomagot, amely a feladatkörök kockázatai alapján differenciálná a juttatásokat
293 ezer nyugdíjas kaphat emelést még az idén: hetvenezren közülük több mint 20 ezer forinttal kapnak majd többet havonta
Tovább nőtt a szakadék a nyugdíjak és a bérek között, miközben még mindig százezrek élhetnek a létminimum alatt. Ezen változtatna a Tisza Párt.
Idén már cirka 52 ezerre nőtt az olyan külföldön élő nyugdíjasok száma, akik Magyarországon is szereztek nyugdíjjogosultságot.
Több százezer idős magyart érintenek az új kormányzati tervek: hamarosan teljesen átalakulhat a nyugdíjrendszer
A választási program alapján nemcsak megtartják a jelenlegi juttatásokat, köztük a 13. és a 14. havi nyugdíjat, hanem új elemeket is bevezetnek.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít