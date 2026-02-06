Kiderült, mit terveznek a Papp László Sportarénával: tíz évre megpecsételődhet a sorsa, ez sok koncertet érint

A kormány tíz évre bérbe adná a Papp László Sportarénát 2027 és 2036 között, miközben az állam a bérleti időszak alatt jelentős beleszólást tartana meg az ingatlan használatába és fejlesztésébe: összesen 120 napnyi, a működést korlátozó beruházást végezne, és évente 22 nap kedvezményes használatot biztosítana magának. Az aréna 2026 és 2028 között felújításon esne át, ami 500 millió forintos állami ráfordítást igényelne.

A kormány 2027. január 1. és 2036. december 31. között, tíz évre adná bérbe a Papp László Sportarénát – ez derül ki a Magyar Közlöny legfrissebb számából. A döntést rögzítő kormányhatározat Orbán Viktor nevéhez kötődik.

A bérbeadás feltételei szerint az állam a bérleti időszak alatt összesen 120 napnyi, a használatot korlátozó beruházást végezne, emellett évente 22 nap kedvezményes igénybevételt tartana fenn. Az arénát 2026 és 2028 között felújítanák, ami az állam számára 500 millió forintos költséget jelentene.