Új nemzetközi étteremlánc terjeszkedik Magyarországon: retteghet a Pizza Hut, Pizza King, Don Pepe

Az orosz gyökerű Dodo Pizza nemzetközi pizzérialánc mesterfranchise-megállapodás keretében lép be a magyar piacra: rövid távon 10, hosszabb távon pedig akár 30 étterem megnyitását tervezi hazánkban - írja a 24.hu.

A nemzetközi pizzapiac egyik meghatározó szereplőjének számító Dodo Pizza Magyarországon folytatja európai terjeszkedését. A világszerte több mint 1300 egységet működtető vállalat a Pizza Me nevű céggel kötött mesterfranchise-megállapodás révén lép be a hazai piacra. Az üzleti tervek szerint az első három évben 10 étterem nyílik, egy évtizedes időtávon pedig akár a 30 egységet is elérheti a hálózat.

A mintegy tizenöt éve, Moszkvában alapított pizzérialánc jelenleg 26 országban van jelen Európa, Ázsia, Afrika és a Közel-Kelet térségében. Gyors növekedésének köszönhetően a Dodo Pizza bekerült a világ tíz legnagyobb, étteremszám alapján rangsorolt pizzalánca közé. A régióban már több szomszédos országban – Romániában, Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában – is megvetette a lábát, most pedig Magyarországra fókuszál.

A magyar piacra lépés mögött több tényező áll. A vállalat közleménye kiemeli, hogy a körülbelül 10 milliós lakosság, valamint az évente mintegy 15 millió turistát fogadó ország jelentős üzleti potenciált kínál a nemzetközi gyorsétteremláncok számára. Külön előnyt jelent, hogy a magyar fogyasztók nyitottak a házhozszállítási szolgáltatásokra és a digitális rendelési platformok használatára, amelyek a Dodo Pizza nemzetközi üzleti modelljének alapvető pilléreit adják.

A mesterfranchise-konstrukció keretében megvalósuló piacra lépés során a vállalat fokozatos hálózatépítést tervez. Ennek eredményeként középtávon a hazai pizzapiac egyik meghatározó szereplőjévé válhat.