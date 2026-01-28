2026. január 28. szerda Károly, Karola
Varsó, Lengyelország, 2025. július 5: Dodo pizza üzleti logó. Fast food nagyvárosban, utcai étterem reklám, szerkesztői kép
Szórakozás

Új nemzetközi étteremlánc terjeszkedik Magyarországon: retteghet a Pizza Hut, Pizza King, Don Pepe

Pénzcentrum
2026. január 28. 09:03

Az orosz gyökerű Dodo Pizza nemzetközi pizzérialánc mesterfranchise-megállapodás keretében lép be a magyar piacra: rövid távon 10, hosszabb távon pedig akár 30 étterem megnyitását tervezi hazánkban - írja a 24.hu.

A nemzetközi pizzapiac egyik meghatározó szereplőjének számító Dodo Pizza Magyarországon folytatja európai terjeszkedését. A világszerte több mint 1300 egységet működtető vállalat a Pizza Me nevű céggel kötött mesterfranchise-megállapodás révén lép be a hazai piacra. Az üzleti tervek szerint az első három évben 10 étterem nyílik, egy évtizedes időtávon pedig akár a 30 egységet is elérheti a hálózat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mintegy tizenöt éve, Moszkvában alapított pizzérialánc jelenleg 26 országban van jelen Európa, Ázsia, Afrika és a Közel-Kelet térségében. Gyors növekedésének köszönhetően a Dodo Pizza bekerült a világ tíz legnagyobb, étteremszám alapján rangsorolt pizzalánca közé. A régióban már több szomszédos országban – Romániában, Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában – is megvetette a lábát, most pedig Magyarországra fókuszál.

Kapcsolódó cikkeink:

A magyar piacra lépés mögött több tényező áll. A vállalat közleménye kiemeli, hogy a körülbelül 10 milliós lakosság, valamint az évente mintegy 15 millió turistát fogadó ország jelentős üzleti potenciált kínál a nemzetközi gyorsétteremláncok számára. Külön előnyt jelent, hogy a magyar fogyasztók nyitottak a házhozszállítási szolgáltatásokra és a digitális rendelési platformok használatára, amelyek a Dodo Pizza nemzetközi üzleti modelljének alapvető pilléreit adják.

A mesterfranchise-konstrukció keretében megvalósuló piacra lépés során a vállalat fokozatos hálózatépítést tervez. Ennek eredményeként középtávon a hazai pizzapiac egyik meghatározó szereplőjévé válhat.
Címlapkép: Getty Images
