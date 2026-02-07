2026. február 7. szombat Tódor, Rómeó
Budapest, 2026. február 6. Életének 95. évében elhunyt Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus, érdemes és kiváló művész. A felvétel 2023. július 12-én készült Budapesten. MTI/Hegedüs Róbert
Szórakozás

Így látta a világot a legendás Keleti Éva: "A fotográfia nincs a helyén Magyarországon"

Pénzcentrum
2026. február 7. 11:32

Keleti Éva tegnap elment, de a gondolatai velünk maradnak. A magyar fotográfia nagyasszonya 2022‑ben adott interjút a Pénzcentrumnak, amelyben lenyűgöző tisztasággal beszélt a fotó jövőjéről, a digitális világ veszélyeiről, a magyar fotósok helyzetéről és arról, miért nem tartja művészetnek azt, amit egész életében csinált. Most, halála után, újraolvastuk a beszélgetést – és felidézzük legfontosabb mondatait, változatlan formában.

Tegnap elhunyt Keleti Éva, a magyar fotográfia ikonikus alakja, Kossuth‑ és Balázs Béla‑díjas művész. A Pénzcentrum 2022‑ben készített vele egy nagyinterjút, amelyben lenyűgöző tisztánlátással beszélt a fotográfia jelenéről, jövőjéről és veszélyeztetett örökségéről. Most ebből idézünk fel néhány gondolatot – változatlan formában.

Keleti Éva már az interjú elején leszögezte, hogy a fotográfiát nem tartja klasszikus értelemben vett művészetnek: 

Azzal kezdeném, hogy én nem tartom művészetnek, amit mi csinálunk. Szerintem a fotográfia egy össznépi kifejezési eszköz, amely mindent megörökít, és emlékként elrak.

Szerinte az amatőr fotók is értéket hordoznak, mert nem tudni, melyik kép válik egyszer fontossá.

A digitális korszak azonban szerinte óriási veszélyeket is rejt. A fotók megőrzése szerinte nincs megoldva:

Világszinten nincs kitalálva, felépítve egy olyan rendszer, ami ezt megoldaná… Nem tudjuk, hogy ezek a hordozók meddig élnek.

Egy példát is hozott: egy fotós teljes sorozata veszett el egyetlen rossz mozdulat miatt.

Az egészet. Ezzel örökre elveszett, soha nem pótolható.

A mobilfotózásról nem beszélt lekezelően – épp ellenkezőleg: „A mobiltelefonnal való fotózás nagyon érdekes új fejlemény, semmiképpen nem becsülném le… Szinte teljes értékű képeket lehet készíteni vele.”

A magyar fotográfia helyzetére egyszerre volt büszke és kritikus.

Nem túlzás kijelenteni, hogy magyar fotográfia nélkül nem lenne világfotográfia.

Ugyanakkor úgy látta, ma kevésbé vagyunk jelen a nemzetközi térben, és a szakma belső megosztottsága is hátráltatja a fejlődést.

A mai 40–50-es generáció nem ismeri el a fiatalokat… Ez a belső megosztás az egyik oka, hogy a szakma nem tudta kiharcolni a budapesti Fotómúzeum létrejöttét.

A fotó mint műtárgy hazai megbecsüléséről is lesújtó képet festett: „Itthon egy fotóért 100 ezer forint már óriási összegnek számít, nincs műtárgyjellege, megbecsültsége a fotográfiának.”

Az interjú végén arról beszélt, hogy 30 év szünet után újra fényképezni kezdett, és életműkiállításra készült: „Tervezem, hogy lesznek új képeim is, természetesen a színházi világról.”

Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
