Egy amerikai gyógytornász szakmai véleménye szerint Donald Trump elnök súlyos egészségi problémákkal küzdhet.
45 évre börtönbe küldenék a volt elnököt: itt a hivatalos indítvány, ez precedenst teremthet
A nemzetközi ügyészség hétfőn azt indítványozta, hogy a hágai különbíróság mondja ki bűnösnek Hashim Thaci volt koszovói elnököt háborús bűncselekmények miatt, és szabjon ki rá 45 év szabadságvesztést - számolt be a Reuters.
Hashim Thaci és három másik, egykor a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UÇK) parancsnokaként szolgáló vádlott ellen üldöztetés, gyilkosság, kínzás és kényszerű eltüntetés miatt emeltek vádat.
A vád szerint a bűncselekményeket az 1998–1999-es felkelés idején és azt követően követték el, amely végül Koszovó Szerbiától való függetlenségéhez vezetett. Kimberly West ügyész a bíróság előtt azt állította, hogy a vádlottak a vélt ellenfeleikkel szemben követtek el bűncselekményeket, hogy megszerezzék és megszilárdítsák az ellenőrzést Koszovó felett.
Elmondása szerint 1998-ban és 1999-ben több mint száz olyan embert öltek meg, akit politikai ellenfélnek vagy a szerb biztonsági erőkkel együttműködőnek tartottak, és több száz fogvatartottat bántalmaztak az UÇK által működtetett mintegy ötven fogolytáborban.
Az 57 éves Thaci 2008 és 2020 között miniszterelnökként, külügyminiszterként, majd államfőként is vezette Koszovót, és vádlott-társaival együtt következetesen tagadja a vádakat.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Védői korábban azzal érveltek, hogy Thacinak nem volt tényleges parancsnoki befolyása sem az UÇK egészére, sem annak katonári vezetésére.
Az ügyészség szerint az áldozatok többsége a Koszovó lakosságának mintegy kilencven százalékát kitevő albán többséghez tartozott. A 2015-ben létrehozott különleges bíróságot nemzetközi bírák és ügyészek alkotják, akik Koszovón kívül, Hágában dolgoznak. Sok koszovói elfogultnak tartja a testületet, az UÇK egykori vezetőit pedig továbbra is olyan hősökként tisztelik, akik felszabadították az országot a szerb uralom alól.
Veszélyes fordulatot vett Donald Trump: őrült taktikával fektetheti két vállra a világot az amerikai elnök
Donald Trump második elnöki ciklusának kezdeti, fegyelmezett szakasza már a múlté.
Rendkívül intenzív orosz támadássorozat érte Zaporizzsja megyét.
Tíz nagy hatótávolságú rakétát lőttek ki az ukrán erők az oroszországi Belgorodra.
Biztonsági okokból ideiglenesen felfüggesztették a forgalmat a délkelet-lengyelországi Rzeszów és Lublin repülőterein,
A Fehér Ház szerint Donald Trump elnök továbbra is a diplomáciát részesíti előnyben az Iránnal folytatott tárgyalásokon, de más megoldási ötletei is vannak.
Amerikai és iráni tisztviselők ma Ománban találkozhatnak, a két ország közötti feszültség már a katonai összecsapás veszélyét vetíti előre
Moszkvában péntek reggel merényletet követtek el Vlagyimir Alekszejev altábornagy, az orosz katonai hírszerzés második embere ellen
A Forradalmi Gárdához közel álló hírügynökség által közölt dokumentum szerint Irán a Hormuzi-szoros blokádjára és összehangolt támadásokra készül egy esetleges összecsapás esetén.
Friedrich Merz német kancellár kétnapos közel-keleti körútján Szaúd-Arábiát, Katart és az Egyesült Arab Emírségeket kereste fel jelentős üzleti delegáció kíséretében.
A tél hátralevő részében fűtés nélkül marad Kijevben több mint 1100 lakótömb
Emmanuel Macron francia elnök legfőbb tanácsadója kedden Moszkvában tárgyalt orosz tisztviselőkkel Ukrajnáról.
Az Egyesült Arab Emírségekben tartott kétnapos béketárgyalások eredményeként Ukrajna és Oroszország nagyarányú hadifogolycseréről állapodott meg.
Európa vezetője komoly figyelmeztetést adott: olyan konfliktus körvonalazódik, amely egy teljes régiót sodorhat veszélybe
Friedrich Merz német kancellár közel-keleti körútján hangsúlyozta: Németország mindent megtesz a térség stabilizálásáért és a feszültségek enyhítéséért.
Egy floridai esküdtszék öt vádpontban mondta ki bűnösnek az 59 éves férfit.
Olyan államadósság-krízis közeleg, amilyenre még nem volt példa: már látszanak a jelek, minden egy irányba mutat
Az egyes országok kilátásaira kitérve röviden a Fitch Ratings az amerikai adósságpályát tartja a legkockázatosabbnak.
Ebbe nem csak Magyarország, de az egész világ beleroppanhat: egy új korszak kezdődik, 64 éve nem történt ilyen - baljósak az előjelek
Oroszország felkészült a nukleáris fegyverek korlátozását szabályozó egyezmény lejáratára, a világ újra különösen veszélyes lehet.
A helyzetet súlyosbítja, hogy január eleje óta leálltak a Venezuelából érkező olajszállítások.
A csaknem négy éve tartó háborúval kapcsolatban, Zelenszkij konkrét adatokat közölt az ukrán veszteségekről.
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás