2026. február 7. szombat Tódor, Rómeó
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Euro Sign on abstract digital landscape - Digitális analitika - Kék, rózsaszín - Technológia, Big Data, előrejelzés euró valuta mesterséges intelligencia
Szórakozás

Elképesztő szerencsésen ébredt 11 ezer magyar: közel 100 milliót osztottak szét közöttük

Pénzcentrum
2026. február 7. 09:03

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/6. heti nyerőszámait. Noha egy magyar játékos milliókat kaszált ezen a héten, telitalálat azonban nem született. Így a következő sorsoláson 42 millió euró, azaz 16,2 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 3. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 6. játékhéten, pénteken

8; 14; 38; 41; 48; 1; 11

Az Eurojackpot sorsoláson ezúttal külföldön és idehaza sem volt telitalálatos szelvény. A legnagyobb magyar találat ezúttal a 4+1-es nyerőosztályban született, amelyben 1 szerencsés játékos 176 150 forinttal lett gazdagabb.

Az alacsonyabb nyerőosztályokban még közel 14 ezer hazai játékosnak volt szerencséje az Eurojackpoton. rországon.

A főnyeremény tehát tovább halmozódik, a következő héten 22 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 8,3 milliárd forint lesz a tét.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
#lottó #nyeremény #szerencsejáték #euró #eurojackpot #lottósorsolás #szórakozás #nyerőszám #lottóhúzás #lottószámok #eurojackpot lottó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Elhunyt Keleti Éva

Elhunyt Keleti Éva

Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus, érdemes és kiváló művész életének 95. évében, február 6-án elhunyt

FRISS HÍREK
Több friss hír
10:01
09:33
09:03
08:29
08:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 7.
Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
2026. február 6.
Ez a legjobban fizetett sztárszakma ma Magyarországon: a képzés alatt is busás fizetés jár
2026. február 6.
Sorra zárnak be a magyarok kedvenc üzletei: nagy láncok is kivonulhatnak az országból
2026. február 6.
4+1 bezárt vidéki fürdő, ami most áron alul eladó: nem vicc, még lottóötös sem kell hozzá
2026. február 6.
Több százezres luxusvacsorákon romantikáznak a leggazdagabb magyarok: indul a Valentin-napi rongyrázás
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 7. szombat
Tódor, Rómeó
6. hét
Február 7.
A házasság hete
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
2
3 hete
Kész, vége! Bezár a legendás pesti elitétterem, az ok: vendéghiány
3
7 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
4
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 3. játékhéten
5
3 hete
Indul a jogi csatározás: elbukhatja az édesanyját megmentő kisfiú családja a "Na szia mentő!" szlogent?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Teljes Költség Mutató (TKM)
A Teljes Költség Mutató (TKM mutató) a tájékoztatását szolgáló, egyszerű mutató, amely egy százalékos érték vagy értéktartomány segítségével fejezi ki a típuspéldában bemutatott biztosítás költségeit, amelyek tartalmazzák – többek között - a termékbe beépített biztosítási kockázati fedezetek ellenértékét is. A TKM megmutatja, hogy adott paraméterek mentén közelítőleg mekkora hozamveszteség ér egy elméleti, költségmentes befektetés hozamához képest amiatt, hogy a hozamot az adott unit linked terméken érte el.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 7. 10:01
Évszázadok óta sütik a magyar családok: a farsangi fánk titkai, babonák és furcsa szokások
Pénzcentrum  |  2026. február 7. 06:22
Autóval mennél Horvátországba nyaralni? Óriási változás élesedik: erről minden magyar utazónak tudnia kell
Agrárszektor  |  2026. február 7. 09:03
Döbbenet: 54 fokos különbség alakult ki Európában