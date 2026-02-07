Elképesztő szerencsésen ébredt 11 ezer magyar: közel 100 milliót osztottak szét közöttük

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/6. heti nyerőszámait. Noha egy magyar játékos milliókat kaszált ezen a héten, telitalálat azonban nem született. Így a következő sorsoláson 42 millió euró, azaz 16,2 milliárd forint lesz a tét az Eurojackpoton.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 3. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 6. játékhéten, pénteken

8; 14; 38; 41; 48; 1 ; 11 .

Az Eurojackpot sorsoláson ezúttal külföldön és idehaza sem volt telitalálatos szelvény. A legnagyobb magyar találat ezúttal a 4+1-es nyerőosztályban született, amelyben 1 szerencsés játékos 176 150 forinttal lett gazdagabb.

Az alacsonyabb nyerőosztályokban még közel 14 ezer hazai játékosnak volt szerencséje az Eurojackpoton.

A főnyeremény tehát tovább halmozódik, a következő héten 22 millió euró, azaz mai forintárfolyamon 8,3 milliárd forint lesz a tét.

