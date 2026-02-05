Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 6. játékhéten csütörtökön, 2026-ban

Kihúzták a Hatoslottó 2026/6. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő sorsoláson már 2,195 milliárd forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 5. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Hatoslottó nyerőszámai az 6. játékhéten, emelkedő számsorrendben:

2; 4; 6; 10; 23; 35;

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő sorsoláson (vasárnap) már 2,280 milliárd forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

További nyeremények a hatos lottón az 6. héten:

5 találat: egyenként 247 575 forint

4 találat: egyenként 6 860 forint

3 találat: egyenként 32 735 forint

