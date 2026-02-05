Február közepén már mindenki a tavaszt várja, de a hétvége továbbra is szürke, szeles és esős időt ígér Budapesten.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 6. játékhéten csütörtökön, 2026-ban
Kihúzták a Hatoslottó 2026/6. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő sorsoláson már 2,195 milliárd forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 5. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!
Hatoslottó nyerőszámai az 6. játékhéten, emelkedő számsorrendben:
2; 4; 6; 10; 23; 35;
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő sorsoláson (vasárnap) már 2,280 milliárd forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
További nyeremények a hatos lottón az 6. héten:
- 5 találat: egyenként 247 575 forint
- 4 találat: egyenként 6 860 forint
- 3 találat: egyenként 32 735 forint
Anyagi helyzetéről vallott az Irigy Hónaljmirigy sztárja: eredeti szakmájában sokkal jobban kereshetne
Az Irigy Hónaljmirigy énekese őszintén beszélt arról, hogy bár zenekara az elmúlt évtizedekben jelentős sikereket ért el, anyagilag nem tartozik a kiugróan tehetős előadók közé.
Előkerült Kálloy Molnár Péter régen elfeledett forgatókönyve: filmet készítenének belőle, nagy nevekkel a főszerepben
A decemberben elhunyt színész olyan nagy neveket képzelt el a főbb szerepekre, mint Rudolf Péter, Básti Juli vagy Nagy-Kálózy Eszter.
A színésznő temetésére február 19-én kerül sor a Farkasréti temetőben.
A SkyShowtime mától több dedikált on-demand streaming csatornát indít el az összes piacán.
A fesztiválra visszatér a Twenty One Pilots, a Florence + the Machine és Lewis Capaldi, de érkezik Dijon és Sombr is.
Február 1-től Quentin Tarantino filmjei is elérhetővé válnak a Disney+ kínálatában, köztük a Jackie Brown, a Kutyaszorítóban, a Kill Bill 1. és 2. része, valamint...
Elképesztő filmek taroltak az idei Budapesti Dokumentumfilm Fesztiválon: a putyini diktatúráról szóló volt a csúcspont
A fesztivál Budapesten és 10 vidéki városban zajlott, 250-nél is több vetítéssel és háttérbeszélgetéssel.
Az idei állati időjárás-előrejelzések nem hoztak egyértelmű verdiktet. Hogy végül kinek lesz igaza, arra - az időjárás szeszélyességéhez híven - csak a következő hetek adhatnak...
Az író azt írta, hogy ezzel „rendkívüli megtiszteltetés” érte őt.
A legjobb filmzenei válogatásért a Bűnösök (Sinners) címá film kapott elismerést, a legjobb vizuális médiához írt dal pedig a Huntr/x-től a Golden lett a K-pop...
A zenész 78 éves volt.
A magyar borpiac kettészakadt, a középkategória gyakorlatilag eltűnt, a termelők pedig egyszerre küzdenek a diszkontok árnyomásával és a zsugorodó hazai fogyasztással.
A Nagy Ő jelenlegi szereplője, Kiara Lord korábban felnőttfilmes színésznőként dolgozott, ám kevesen tudják róla, hogy egyetemi tanulmányokat folytatott
Megtalálták a lottónyertest, aki 1 milliárdot kaszált: minden pénzét ebbe fektette, csúnya vége lett
Egy 80 éves brit lottónyertes, aki 2010-ben 2,4 millió fontot nyert, hatalmas drogbirodalmat épített ki ebből.
Színre lépett az Ötöslottó tavaly nyári nyertese: a véletlenen múlt, hogy feladta a 4 milliárdos szelvényt
Szerencsejátéktörténelmi pillanat az, hogy hosszú idő óta először osztja meg az Ötöslottó egyik nagynyertese sorsfordító történetét a nagyközönséggel.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
