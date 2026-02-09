Vége a trükközésnek a robotkasszánál: olyan dolgot vezetett be a Spar, ami egyből lebuktatja a mérleggel ügyeskedőket

A Spar Magyarország tatabányai tesztüzletében mesterséges intelligenciával működő, kamerás mérleget vezetett be a zöldség-gyümölcs részlegen, amely automatikusan felismeri a termékeket - közölte az áruházlánc.

A kiskereskedelmi automatizációs és digitalizációs trendekhez illeszkedő pilotprojekt nemzetközi tapasztalatokra épül, miután a technológiát Ausztriában már tesztelte az üzletlánc. A tatabányai üzletben telepített Bizerba gyártmányú mérlegek kifejezetten a magyar piacra fejlesztett szoftverrel működnek.

A rendszer offline objektumfelismerést alkalmaz, és csak akkor készít képet, amikor a vásárló terméket helyez a mérlegre. A zöldségek és gyümölcsök azonosítása mélytanuló képosztályozási algoritmusokkal történik, amelyek a forma, szín és méret alapján működnek.

A vásárlói élmény egyszerű: egyértelmű esetekben, például banán mérésekor, a rendszer automatikusan felismeri a terméket, és csak egy választási lehetőséget kínál. Kevésbé egyértelmű helyzetekben, mint többféle alma esetén, először a termékkategóriát azonosítja, majd a lehetséges fajtákra szűkíti a választást, így a vásárlónak csak a pontos típust kell kiválasztania.

A mintegy három hónapja indult tesztprogram során a dolgozók célzott képzést kaptak, a vásárlókat pedig tájékoztató anyagok segítik. A Spar a tesztidőszak tapasztalatainak kiértékelése után készíti el a technológia további üzletekre történő kiterjesztésének ütemtervét.