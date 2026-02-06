A farsangi tombolaszezon nemcsak vidám közösségi programokat, hanem komoly jogi kötelezettségeket is hoz:
Végre jó hírt kaptak a magyar borászok: úgy tűnik, van remény, életre kel a piac
A magyar palackos borok exportadatai 2022 óta folyamatos emelkedést mutatnak a nemzetközi recessziós nyomás ellenére: pozitív trendek rajzolódnak ki fontos mérőszámokban!
Egy évfordulót követően érdemes visszatekinteni és mérleget vonni, pontos mérőszámok alapján vizsgálni egy-egy szektor teljesítményét. „A Magyar Bormarketing Ügynökség 2023 elején pontos stratégia mentén kezdte meg működését, amelynek köszönhetően a borszektort sújtó globális szintű válságok ellenére a KSH adatai alapján pozitív trendek kezdenek kirajzolódni a magyar bor teljesítményét mutató fontos mérőszámokban!” – emelte ki Rókusfalvy Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos.
Világpiaci fogyasztási trend és a magyar export viszonya - miközben a világ borfogyasztása 2023-ról 2024-re 3,1%-kal csökkent, a magyar borexport jelentősen, 15,5%-kal növekedni tudott (2023: 1,12 millió hl, 2024: 1,29 millió hl). Értékben a növekedés még ennél is nagyobb volt: a magyar borászatok exportból származó bevétele 17,9%-kal emelkedett
Ez a pozitív trend tartja magát, hiszen 2025-ben 40,3 millió liter palackos bor került kivitelre, ami további 4,5%-os növekedés 2024-hez képest. A palackos borok exportja tehát 2022 óta folyamatosan bővül. A Magyar Bormarketing Ügynökség kiemelt célpiacai közül Németország teljesített a legjobban 2025-ben, itt az értékesített palackos borok mennyisége 11%-kal, értéke 22%-kal nőtt, az átlagárak mintegy 10%-os növekedése mellett.
Az export értékelése szempontjából lényeges tényező a kivitel szerkezete, amely szintén tovább tudott javulni: a nagyobb hozzáadott értékű palackos borok mennyiségi részaránya a lédighez képest a teljes borexporton belül évről évre nő. A palackozott borok aránya 2022-ben még csak 30%, 2025-ben már 37% volt. Különösen fontos eredmény, hogy a magyar borexport teljesítménye a világtrenddel ellentétesen mozdult el.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Jó hír, hogy a hazai termelés 2024-es csökkenése után (2023-ról 2024-re: -8,1%, 2,69 m hl), az összesített adatok alapján a 2025-ös termés ismét eléri a 3 millió hl körüli, elmúlt 10 éves átlagot. Ez stabil alapot adhat ahhoz, hogy 2026-ban az értékesítés és az exportteljesítmény tovább erősödhessen.
Kiderült, mit terveznek a Papp László Sportarénával: tíz évre megpecsételődhet a sorsa, ez sok koncertet érint
A kormány tíz évre bérbe adná a Papp László Sportarénát, miközben az állam a bérleti időszak alatt jelentős beleszólást tartana meg az ingatlan használatába és...
Kihúzták a Hatoslottó 2026/6. heti nyerőszámait.
Február közepén már mindenki a tavaszt várja, de a hétvége továbbra is szürke, szeles és esős időt ígér Budapesten.
A hatalmas anyag nemcsak egy bűnügy hátterét rajzolja újra, hanem a globális elit kapcsolatrendszeréről is új kérdéseket vet fel.
Történelmi csúcs közelében a nyeremények: elképesztő összegeket lehet most szakítani a hazai lottókon
Ritka helyzet alakult ki a hazai lottópiacon, egyszerre halmozódik kiemelkedő összeg az Ötöslottón és a Hatoslottón is.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/6. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Egy átfogó felmérés szerint a hazai vallásos közösségek tagjai ma már elsősorban az online térben fogyasztanak hitéleti tartalmakat.
Anyagi helyzetéről vallott az Irigy Hónaljmirigy sztárja: eredeti szakmájában sokkal jobban kereshetne
Az Irigy Hónaljmirigy énekese őszintén beszélt arról, hogy bár zenekara az elmúlt évtizedekben jelentős sikereket ért el, anyagilag nem tartozik a kiugróan tehetős előadók közé.
Előkerült Kálloy Molnár Péter régen elfeledett forgatókönyve: filmet készítenének belőle, nagy nevekkel a főszerepben
A decemberben elhunyt színész olyan nagy neveket képzelt el a főbb szerepekre, mint Rudolf Péter, Básti Juli vagy Nagy-Kálózy Eszter.
A színésznő temetésére február 19-én kerül sor a Farkasréti temetőben.
A SkyShowtime mától több dedikált on-demand streaming csatornát indít el az összes piacán.
A fesztiválra visszatér a Twenty One Pilots, a Florence + the Machine és Lewis Capaldi, de érkezik Dijon és Sombr is.
Február 1-től Quentin Tarantino filmjei is elérhetővé válnak a Disney+ kínálatában, köztük a Jackie Brown, a Kutyaszorítóban, a Kill Bill 1. és 2. része, valamint...
Elképesztő filmek taroltak az idei Budapesti Dokumentumfilm Fesztiválon: a putyini diktatúráról szóló volt a csúcspont
A fesztivál Budapesten és 10 vidéki városban zajlott, 250-nél is több vetítéssel és háttérbeszélgetéssel.
Az idei állati időjárás-előrejelzések nem hoztak egyértelmű verdiktet. Hogy végül kinek lesz igaza, arra - az időjárás szeszélyességéhez híven - csak a következő hetek adhatnak...
Az író azt írta, hogy ezzel „rendkívüli megtiszteltetés” érte őt.
A legjobb filmzenei válogatásért a Bűnösök (Sinners) címá film kapott elismerést, a legjobb vizuális médiához írt dal pedig a Huntr/x-től a Golden lett a K-pop...
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 5. heti sorsolásán?
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!