2026. február 6.
9 °C Budapest
Nő vásárol egy üveg bort a szupermarketben háttérben
Szórakozás

Végre jó hírt kaptak a magyar borászok: úgy tűnik, van remény, életre kel a piac

Pénzcentrum
2026. február 6. 12:01

A magyar palackos borok exportadatai 2022 óta folyamatos emelkedést mutatnak a nemzetközi recessziós nyomás ellenére: pozitív trendek rajzolódnak ki fontos mérőszámokban!

Egy évfordulót követően érdemes visszatekinteni és mérleget vonni, pontos mérőszámok alapján vizsgálni egy-egy szektor teljesítményét. „A Magyar Bormarketing Ügynökség 2023 elején pontos stratégia mentén kezdte meg működését, amelynek köszönhetően a borszektort sújtó globális szintű válságok ellenére a KSH adatai alapján pozitív trendek kezdenek kirajzolódni a magyar bor teljesítményét mutató fontos mérőszámokban!” – emelte ki Rókusfalvy Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos.   

Világpiaci fogyasztási trend és a magyar export viszonya - miközben a világ borfogyasztása 2023-ról 2024-re 3,1%-kal csökkent, a magyar borexport jelentősen, 15,5%-kal növekedni tudott (2023: 1,12 millió hl, 2024: 1,29 millió hl). Értékben a növekedés még ennél is nagyobb volt: a magyar borászatok exportból származó bevétele 17,9%-kal emelkedett 

Ez a pozitív trend tartja magát, hiszen 2025-ben 40,3 millió liter palackos bor került kivitelre, ami további 4,5%-os növekedés 2024-hez képest. A palackos borok exportja tehát 2022 óta folyamatosan bővül. A Magyar Bormarketing Ügynökség kiemelt célpiacai közül Németország teljesített a legjobban 2025-ben, itt az értékesített palackos borok mennyisége 11%-kal, értéke 22%-kal nőtt, az átlagárak mintegy 10%-os növekedése mellett.

Az export értékelése szempontjából lényeges tényező a kivitel szerkezete, amely szintén tovább tudott javulni: a nagyobb hozzáadott értékű palackos borok mennyiségi részaránya a lédighez képest a teljes borexporton belül évről évre nő. A palackozott borok aránya 2022-ben még csak 30%, 2025-ben már 37% volt. Különösen fontos eredmény, hogy a magyar borexport teljesítménye a világtrenddel ellentétesen mozdult el. 

Jó hír, hogy a hazai termelés 2024-es csökkenése után (2023-ról 2024-re: -8,1%, 2,69 m hl), az összesített adatok alapján a 2025-ös termés ismét eléri a 3 millió hl körüli, elmúlt 10 éves átlagot. Ez stabil alapot adhat ahhoz, hogy 2026-ban az értékesítés és az exportteljesítmény tovább erősödhessen.

Címlapkép: Getty Images
#bor #magyarország #ksh #borászat #gazdaság #export #szórakozás #mezőgazdaság #agrárium #2025 #2026

