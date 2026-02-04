2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mikrofon a színpadon, lila háttérrel.
Szórakozás

Anyagi helyzetéről vallott az Irigy Hónaljmirigy sztárja: eredeti szakmájában sokkal jobban kereshetne

Pénzcentrum
2026. február 4. 15:00

Az Irigy Hónaljmirigy énekese, Sipos Péter őszintén beszélt arról, hogy bár zenekara az elmúlt évtizedekben jelentős sikereket ért el, anyagilag nem tartozik a kiugróan tehetős előadók közé. Úgy véli, a boldogság nem a vagyon nagyságán múlik, és tudatosan választotta az egyszerűbb, kiegyensúlyozott életmódot.

Sipos Péter, az Irigy Hónaljmirigy egyik alapítótagja nem tekinti a pénzt a boldogság zálogának, és ezt egy podcastműsorban is hangsúlyozta.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint mondja, tisztában van vele, hogy a zenekar eddigi eredményei alapján akár jóval komolyabb anyagi háttérrel is rendelkezhetne, ő azonban elégedett jelenlegi életkörülményeivel.

Mindig azt mesélem, ha ezeket a sikereket nem Amerikában, csak Németországban érjük el... Van 17 platinalemezünk, 70 önálló tévéshow-nk volt, ami 35 mozifilmnek felel meg. Minden tévéműsorban szerepeltünk, a reggeli műsoroktól a főzős műsorokig, vetélkedőkig. Ehhez képest átlagos életet élünk, családi házban, mindenkinek 10-20 éves autói vannak. Megvagyunk normálisan, de nem kirívó az életszínvonalunk

- fogalmazott az énekes.

Arról is beszélt, hogy olykor felmerül benne a gondolat: talán többet keresett volna, ha megmarad eredeti szakmájánál, kelmefestőnek vagy szőnyegtisztítónak. Úgy véli azonban, akkor nem élhetné meg azt az örömöt, amit a zenélés jelent számára. Érdekes módon egy esetleges lottónyereményhez is józanul viszonyul.

Biztos, hogy bután csinálnám, elcseszném a lóvét valamire. Volt már olyan gondolatom, hogy adnék a zenekar tagjainak 100-100 milliót, és mondanám, hogy menjünk el szabadságra, ne zenéljünk, hanem élvezzük az életet. Szerintem utaznék, mert annyi szép hely van a világban, amit szeretnék még megnézni. Biztos vennék új autót, de nem olyat, ami használhatatlan. Nem vennék Ferrarit, mert nem lehet használni semmire, nem Lamborghinit. Vennék egy fasza terepjárót, és még mindig maradna pénzem. Vennék egy fasza kis autót a feleségemnek. De ennyi

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

– sorolta elképzeléseit.

A pénzhez való viszonyát végül egy egyszerű mondatban foglalta össze:

Legyen annyi, amennyi az én és a családom igényeit kielégíti. Félek, hogy a sok pénz megrontana.
Címlapkép: Getty Images
#pénz #celeb #boldogság #gazdagság #jövedelem #anyagi helyzet #vagyon #szórakozás #énekes #zenész #lottónyeremény

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:00
14:53
14:46
14:32
14:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 4.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
2026. február 3.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
2026. február 4.
Hatalmas versenyfutás indulhat a világban ezekért a kincsekért: durvulhat Kína és Donald Trump is, óriási a tét
2026. február 4.
Brutál akció robbant a magyar szállodákban: különleges hétvége jön, indulhat a roham
2026. február 3.
Felzárkózás helyett toporgó lemaradás lett Magyarország jussa: borzasztó, mennyire kilógunk a V4-ek közül
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 4. szerda
Ráhel, Csenge
6. hét
Február 4.
Rákellenes világnap
Február 4.
A magyar katonai térképészet napja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 2. héten
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
3
3 hete
Kész, vége! Bezár a legendás pesti elitétterem, az ok: vendéghiány
4
4 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
5
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 3. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Telebank
telefonos automata rendszer, mely azonosítás után képes a számlatulajdonos egyszerű kérdéseire válaszolni (pl. számlaegyenleg lekérdezése), illetve egyszerű műveleteket végrehajtani, pl. átutalás indítása előre rögzített adatokkal

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 4. 14:32
Lebukott az utazási iroda: milliárdos bírság a félrevezető árak miatt, magyar károsultak is lehetnek
Pénzcentrum  |  2026. február 4. 13:27
A Tesco magyarországi kivonulásának az esélyéről vallott a hazai vezér: ezt minden magyar vásárlónak tudnia kell
Agrárszektor  |  2026. február 4. 14:31
Változásra készülhetnek a magyar horgászok: erről jó, ha mindenki tud