Anyagi helyzetéről vallott az Irigy Hónaljmirigy sztárja: eredeti szakmájában sokkal jobban kereshetne

Az Irigy Hónaljmirigy énekese, Sipos Péter őszintén beszélt arról, hogy bár zenekara az elmúlt évtizedekben jelentős sikereket ért el, anyagilag nem tartozik a kiugróan tehetős előadók közé. Úgy véli, a boldogság nem a vagyon nagyságán múlik, és tudatosan választotta az egyszerűbb, kiegyensúlyozott életmódot.

Sipos Péter, az Irigy Hónaljmirigy egyik alapítótagja nem tekinti a pénzt a boldogság zálogának, és ezt egy podcastműsorban is hangsúlyozta.

Mint mondja, tisztában van vele, hogy a zenekar eddigi eredményei alapján akár jóval komolyabb anyagi háttérrel is rendelkezhetne, ő azonban elégedett jelenlegi életkörülményeivel.

Mindig azt mesélem, ha ezeket a sikereket nem Amerikában, csak Németországban érjük el... Van 17 platinalemezünk, 70 önálló tévéshow-nk volt, ami 35 mozifilmnek felel meg. Minden tévéműsorban szerepeltünk, a reggeli műsoroktól a főzős műsorokig, vetélkedőkig. Ehhez képest átlagos életet élünk, családi házban, mindenkinek 10-20 éves autói vannak. Megvagyunk normálisan, de nem kirívó az életszínvonalunk

- fogalmazott az énekes.

Arról is beszélt, hogy olykor felmerül benne a gondolat: talán többet keresett volna, ha megmarad eredeti szakmájánál, kelmefestőnek vagy szőnyegtisztítónak. Úgy véli azonban, akkor nem élhetné meg azt az örömöt, amit a zenélés jelent számára. Érdekes módon egy esetleges lottónyereményhez is józanul viszonyul.

Biztos, hogy bután csinálnám, elcseszném a lóvét valamire. Volt már olyan gondolatom, hogy adnék a zenekar tagjainak 100-100 milliót, és mondanám, hogy menjünk el szabadságra, ne zenéljünk, hanem élvezzük az életet. Szerintem utaznék, mert annyi szép hely van a világban, amit szeretnék még megnézni. Biztos vennék új autót, de nem olyat, ami használhatatlan. Nem vennék Ferrarit, mert nem lehet használni semmire, nem Lamborghinit. Vennék egy fasza terepjárót, és még mindig maradna pénzem. Vennék egy fasza kis autót a feleségemnek. De ennyi

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

– sorolta elképzeléseit.

A pénzhez való viszonyát végül egy egyszerű mondatban foglalta össze:

Legyen annyi, amennyi az én és a családom igényeit kielégíti. Félek, hogy a sok pénz megrontana.