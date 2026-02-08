2026. február 8. vasárnap Aranka
8 °C Budapest
Close up of young Asian woman drinking a glass of water while having meal in a restaurant. Healthy lifestyle and stay hydrated
Szórakozás

Schobert Norbi kifakadt: ilyen éttermi árakra azért még ő sem számított!

Pénzcentrum
2026. február 8. 14:31

Családjával az ausztriai Obertauernben síelő Schobert Norbi új videójában az ottani éttermi árakról számolt be, és az osztrák és a magyarországi árszínvonalat hasonlította össze - számolt be a 24.hu.

Az influenszer beszámolója szerint, amit a 24.hu szúrt ki, egy egyszerű osztrák vendéglőben egy májgombócleves és egy bécsi szelet együtt 9000 forintjába került, ital nélkül. A videóhoz fűzött leírásában úgy fogalmazott: "Ausztriában egy átlagos, nem ötcsillagos helyen egy féladag ebéd, ital nélkül 9 ezer Ft. Ha nem síelnék, és jól akarnék lakni, vagy nem 68 kg lennék, hanem igazi férfi 100 kg felett, akkor 18 ezer. Otthon feléből jóllaksz."

A videóban részletesebben is beszámolt az étkezés költségeiről. "Itt vagyok Ausztriában, egy kiskocsmában, kis hüttében. Nem ötcsillagos hely, hanem egy egyszerű, olcsó kis vendéglő. Ettem egy kis adag májgombóclevest és egy bécsi szeletet. Összesen 9000 forintot fizettem. Tehát itt az étel körülbelül kétszer olyan drága, mint Magyarországon. Úgyhogy... itt sem fenékig tejfel!" – mondta. A konkrét árak szerint a májgombócleves 2 euróba, a bécsi szelet pedig 17 euróba került.

Schobert korábban, még novemberben is foglalkozott a megélhetési költségek témájával. Akkori videójában egy hazai élelmiszerüzletben járva mutatta be követőinek, hogyan lehet szerinte okosan beosztani a pénzt. "Mindenki panaszkodik, hogy drága az élet. Van egy csomó árstopos termék, például a csirke... nézzük meg, hogyan tudjuk a pénzt kidobni vagy inkább spórolni, és közben egészségesen étkezni" – vezette fel gondolatait, majd példaként említette, hogy két csomag gumicukor áráért árstopos tojást is vásárolhatnak a fogyasztók.

Kereskedelmi szövetség: az árrésstop takarásában az élelmiszerek drágulása nem állt le, csúnya meglepetés jöhet
Kereskedelmi szövetség: az árrésstop "takarásában" az élelmiszerek drágulása nem állt le, csúnya meglepetés jöhet
Hiába nőttek érezhetően a keresetek, 2025-ben továbbra is gyengén teljesített a magyar kiskereskedelem: a forgalom bővülése messze elmaradt a jövedelmek emelkedésétől.

A novemberi videóját azzal a megállapítással zárta: "Azért jó Magyarországon élni, mert 4000 forintból egy nap szuperjól tudok egészségesen táplálkozni."

Ez a kijelentés megosztotta követőtáborát. Többen úgy vélték, hogy az influenszer a kormányzat álláspontját képviseli, és tudatosan próbálja azt a képet erősíteni, hogy a külföldi életkörülmények rosszabbak a hazaiaknál.

Címlapkép: Getty Images
#étterem #spórolás #árak #facebook #ausztria #magyarország #szórakozás #megélhetés #influenszer #élelmiszerárak #élelmiszer-árstop

0 HOZZÁSZÓLÁS
14:31
14:29
14:01
13:33
13:01
