Az árrésstop akár a választásokig is maradhat, miközben a boltosok szerint már most is vállalhatatlan terheket ró a kiskereskedelemre.
Schobert Norbi kifakadt: ilyen éttermi árakra azért még ő sem számított!
Családjával az ausztriai Obertauernben síelő Schobert Norbi új videójában az ottani éttermi árakról számolt be, és az osztrák és a magyarországi árszínvonalat hasonlította össze - számolt be a 24.hu.
Az influenszer beszámolója szerint, amit a 24.hu szúrt ki, egy egyszerű osztrák vendéglőben egy májgombócleves és egy bécsi szelet együtt 9000 forintjába került, ital nélkül. A videóhoz fűzött leírásában úgy fogalmazott: "Ausztriában egy átlagos, nem ötcsillagos helyen egy féladag ebéd, ital nélkül 9 ezer Ft. Ha nem síelnék, és jól akarnék lakni, vagy nem 68 kg lennék, hanem igazi férfi 100 kg felett, akkor 18 ezer. Otthon feléből jóllaksz."
A videóban részletesebben is beszámolt az étkezés költségeiről. "Itt vagyok Ausztriában, egy kiskocsmában, kis hüttében. Nem ötcsillagos hely, hanem egy egyszerű, olcsó kis vendéglő. Ettem egy kis adag májgombóclevest és egy bécsi szeletet. Összesen 9000 forintot fizettem. Tehát itt az étel körülbelül kétszer olyan drága, mint Magyarországon. Úgyhogy... itt sem fenékig tejfel!" – mondta. A konkrét árak szerint a májgombócleves 2 euróba, a bécsi szelet pedig 17 euróba került.
Schobert korábban, még novemberben is foglalkozott a megélhetési költségek témájával. Akkori videójában egy hazai élelmiszerüzletben járva mutatta be követőinek, hogyan lehet szerinte okosan beosztani a pénzt. "Mindenki panaszkodik, hogy drága az élet. Van egy csomó árstopos termék, például a csirke... nézzük meg, hogyan tudjuk a pénzt kidobni vagy inkább spórolni, és közben egészségesen étkezni" – vezette fel gondolatait, majd példaként említette, hogy két csomag gumicukor áráért árstopos tojást is vásárolhatnak a fogyasztók.
A novemberi videóját azzal a megállapítással zárta: "Azért jó Magyarországon élni, mert 4000 forintból egy nap szuperjól tudok egészségesen táplálkozni."
Ez a kijelentés megosztotta követőtáborát. Többen úgy vélték, hogy az influenszer a kormányzat álláspontját képviseli, és tudatosan próbálja azt a képet erősíteni, hogy a külföldi életkörülmények rosszabbak a hazaiaknál.
Keleti Éva tegnap elment, de a gondolatai velünk maradnak.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/6. heti nyerőszámait.
A decemberben elhunyt Kálloy Molnár Péter egyik utolsó televíziós szereplése kerül adásba szombaton a Kincsvadászok VIP új részében.
Az Artisjus friss adatai szerint az elmúlt két évben rekordot döntött a regisztrált magyar zeneművek száma.
A színésznő M. Kiss Csaba Én és a pénz című műsorában elmondta, hogy számára az anyagiak soha nem voltak elsődleges szempontok.
Több százezres luxusvacsorákon romantikáznak a leggazdagabb magyarok: indul a Valentin-napi rongyrázás
A Valentin‑nap továbbra is az egyik legforgalmasabb időszak a hazai vendéglátásban: a párok idén is élményeket és különleges vacsorákat keresnek.
A magyar palackos borok exportadatai 2022 óta folyamatos emelkedést mutatnak a nemzetközi recessziós nyomás ellenére.
A farsangi tombolaszezon nemcsak vidám közösségi programokat, hanem komoly jogi kötelezettségeket is hoz:
Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus, érdemes és kiváló művész életének 95. évében, február 6-án elhunyt
Kiderült, mit terveznek a Papp László Sportarénával: tíz évre megpecsételődhet a sorsa, ez sok koncertet érint
A kormány tíz évre bérbe adná a Papp László Sportarénát, miközben az állam a bérleti időszak alatt jelentős beleszólást tartana meg az ingatlan használatába és...
Kihúzták a Hatoslottó 2026/6. heti nyerőszámait.
Február közepén már mindenki a tavaszt várja, de a hétvége továbbra is szürke, szeles és esős időt ígér Budapesten.
A hatalmas anyag nemcsak egy bűnügy hátterét rajzolja újra, hanem a globális elit kapcsolatrendszeréről is új kérdéseket vet fel.
Történelmi csúcs közelében a nyeremények: elképesztő összegeket lehet most szakítani a hazai lottókon
Ritka helyzet alakult ki a hazai lottópiacon, egyszerre halmozódik kiemelkedő összeg az Ötöslottón és a Hatoslottón is.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/6. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Egy átfogó felmérés szerint a hazai vallásos közösségek tagjai ma már elsősorban az online térben fogyasztanak hitéleti tartalmakat.
Anyagi helyzetéről vallott az Irigy Hónaljmirigy sztárja: eredeti szakmájában sokkal jobban kereshetne
Az Irigy Hónaljmirigy énekese őszintén beszélt arról, hogy bár zenekara az elmúlt évtizedekben jelentős sikereket ért el, anyagilag nem tartozik a kiugróan tehetős előadók közé.
Előkerült Kálloy Molnár Péter régen elfeledett forgatókönyve: filmet készítenének belőle, nagy nevekkel a főszerepben
A decemberben elhunyt színész olyan nagy neveket képzelt el a főbb szerepekre, mint Rudolf Péter, Básti Juli vagy Nagy-Kálózy Eszter.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
