A nemzetközi ügyészség hétfőn azt indítványozta, hogy a hágai különbíróság mondja ki bűnösnek Hashim Thaci volt koszovói elnököt háborús bűncselekmények miatt
Veszélyes fordulatot vett Donald Trump: őrült taktikával fektetheti két vállra a világot az amerikai elnök
Donald Trump második elnöki ciklusának kezdeti, fegyelmezett szakasza, amikor gondosan előkészített rendeletek formálták át Washington és Amerika globális prioritásait, már a múlté. A szövetségi kormányzat leépítése vagy az elit egyetemek tantervének átalakítása vitatható lépések voltak ugyan, de egy átgondolt stratégiába illeszkedtek - írta elemzésében a CNN.
Mostanra azonban úgy tűnik, hogy az elnök egyre inkább rögtönöz, és egyre szélsőségesebb irányba mozdul el. A múlt héten Trump olyan rasszista tartalmat osztott meg Truth Social-fiókján, amelyre a Fehér Házban senki sem emlékezett: egy általa újraposztolt videóban Barack és Michelle Obamát majomként ábrázolták.
Emellett ismét a választásokat vette célba: Tulsi Gabbard, az ország vezető hírszerzési tisztviselője Georgiába utazott, hogy bizonyítékokat keressen a 2020-as, általa állítólagosan elcsalt választásra. Trump azt is felvetette, hogy a novemberi félidős választások előtt "államosítanák" a szavazást.
A bevándorlási szigor körül is nőtt a zűrzavar, miután szövetségi ügynökök Minnesotában lelőttek két amerikai állampolgárt. Trump azóta "finomabb megközelítést" sürget, de ez inkább kommunikációs arculatváltásnak tűnik a katasztrofális képsorok után.
Az elnök saját örökségével kapcsolatos megszállottsága új szintre lépett: állítólag a washingtoni Dulles repülőteret és a New York-i Penn Stationt is magáról nevezné el. Vasárnap a Super Bowl félidei show-ját támadta, Bad Bunny puerto ricói sztár fellépését "Amerika nagysága megcsúfolásának" nevezve. Korábban Hunter Hess amerikai síelőt bírálta, amiért az sportoló kijelentette: az amerikai zászló viselése nem jelenti azt, hogy mindent képvisel, ami az országban történik.
A közvélemény-kutatások egyre kedvezőtlenebb képet mutatnak. Egy friss CNN-felmérés szerint az amerikaiaknak csupán 36 százaléka gondolja úgy, hogy az elnöknek megfelelőek a prioritásai, miközben ciklusa elején még 45 százalékuk vélekedett így. Mindössze nagyjából egyharmaduk hiszi azt, hogy Trump valóban törődik a hozzájuk hasonló emberekkel.
Visszatérő minta, hogy az elnök előbb tesz egy vad kijelentést, majd a tisztviselők rohannak igazolni és végrehajtani azt. Így történt a Grönland megvásárlásának felvetésekor is, amely kis híján komoly feszültséget keltett a NATO-ban. Időnként azonban a nemzetközi és belpolitikai realitások fékezik: az európai ellenállás és a republikánus felháborodás végül visszakozásra kényszerítette.
A rasszista videó esetében is a republikánus nyomás – köztük Tim Scott, az egyetlen fekete republikánus szenátor elítélő nyilatkozata – vezetett oda, hogy a tartalmat törölték. Trump azonban nem kért bocsánatot, és azt állította, hogy nem látta a sértő részt.
A demokraták a héten a belbiztonsági minisztérium költségvetési vitájában próbálják korlátozni az ICE hatáskörét. "Tudjuk, hogy az ICE teljesen kicsúszott az irányítás alól" – mondta Hakeem Jeffries, a demokraták képviselőházi frakcióvezetője.
A félidős választások megmutatják majd, hogy az amerikaiak fékezni akarják-e Trumpot, vagy továbbra is szabad kezet adnak neki. És azt is eldöntik, hogy az elnök hajlandó lesz-e elfogadni a demokratikus ítéletet.
