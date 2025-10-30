2025. október 30. csütörtök Alfonz
Karácsony Gergely: Levelet kaptam Gerendai Károlytól, a jövő évi Sziget szervezése elkezdődhet
Három hot dog mustárral, ketchuppal, savanyúsággal és hagymával, fából készült vágódeszkán.
Ikonikus gyorsétteremlánc húzza le végleg a rolót: megvan a dátum, mikor zárják be az utolsó éttermet is

Pénzcentrum
2025. október 30. 18:47

Kilencvenöt év után bezárt a Kasper's Hot Dogs utolsó két étterme, véget vetve egy ikonikus kaliforniai gyorsétterem-lánc történetének.  

A San Francisco-öböl térségében közkedvelt Kasper's Hot Dogs végleg lehúzta a rolót – az oaklandi MacArthur Boulevard-on és Concordban található utolsó két üzlet is bezárt - írja a Daily Mail.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Teresa Belfanti, a tulajdonos lánya megerősítette a hírt, amely egy korszak végét jelenti családja és az oaklandi közösség számára. Édesapja, Harold Koojoolian tulajdonában volt az október 15-én bezárt oaklandi Kasper's. A 80-as éveikben járó Harold és felesége, Bonnie Koojoolian eredetileg az épület eladását és nyugdíjba vonulásukat tervezték, ám Bonnie idén váratlanul elhunyt.

"Keserédes érzés, de nehéz anyám nélkül folytatni. Kihívást jelent, így azt hiszem, a döntés időzítése megfelelő" – nyilatkozta Belfanti a SFGATE-nek.

Az épületet az Oakland Trybe nevű nonprofit szervezet vásárolta meg, amely a környéken élő fiatalokkal és családokkal foglalkozik. Belfanti szerint az új tulajdonosok hasonló étlappal rendelkező vendéglátóhelyként kívánják működtetni a létesítményt.

A Kasper's története az 1920-as évekig nyúlik vissza, amikor Harold nagybátyja, az örmény népirtás elől menekülő Kasper Koojoolian hot dogokat kezdett árulni Chicagóban. Kasper később a jobb időjárás reményében Oaklandbe költözött, és 1930-ban nyitotta meg első hot dog standját a Fruitvale Avenue és a MacArthur Boulevard sarkán.

Kapcsolódó cikkeink:

A vállalkozás Kasper testvéreinek és unokatestvéreinek segítségével virágzásnak indult, fénykorában legalább tucatnyi üzlettel rendelkezett. Kasper és testvérei 1940-es években bekövetkezett halála után feleségeik és gyermekeik vitték tovább az éttermeket.

Az eredeti helyszín 1962-ben autópálya-építés miatt átköltözött a MacArthur Boulevard-ra, és ott működött egészen a múlt heti bezárásig. A narancssárga-fehér csíkos falakkal, éttermi székekkel és retró étlappal rendelkező Kasper's időutazást kínált vendégeinek.

"Hosszú utat jártunk be" – mondta Belfanti a megmaradt Kasper's üzletek bezárásáról. "Nagyon hosszú utat, de itt az ideje, hogy átadjuk a stafétát valaki másnak, aki megteheti a következő lépést."

Az oaklandi hot dog rajongóknak ezentúl a Caspers éttermeit kell felkeresniük, amelyet szintén a Kasper's egyik családtagja üzemeltet, és továbbra is kiszolgálja a vendégeket Oaklandben, Haywardben, Pleasant Hillben, Richmondban és Dublinban.
Címlapkép: Getty Images
