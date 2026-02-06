Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus, érdemes és kiváló művész életének 95. évében, február 6-án elhunyt
Figyelem: súlyos szabályokat szeg meg, aki erre nem figyel a tavasszal
A farsangi tombolaszezon nemcsak vidám közösségi programokat, hanem komoly jogi kötelezettségeket is hoz: a tombolázás ugyanis szerencsejátéknak minősül, így a legtöbb esetben előzetes bejelentést igényel az SZTFH felé. Aki nem nevelési-oktatási intézményben szervez tombolát, annak legalább tíz nappal a rendezvény előtt jeleznie kell a hatóságnak – különben könnyen szabálytalanságba csúszhat az ártalmatlannak tűnő játék.
A februári időszak farsangi összejöveteleinek elmaradhatatlan és népszerű eseménye a tombolasorsolás. Fontos azonban hangsúlyozni: a tombolajáték egyben szerencsejáték is, amelyet a szerencsejátékok szervezésére vonatkozó előírások szerint előzetesen be kell jelenteni a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) részére.
Tombolát bejelentési és végelszámolási kötelezettség nélkül kizárólag a nevelési-oktatási intézményekben lehet tartani. Minden egyéb tombolajátékot legalább 10 nappal a rendezvény lebonyolítása előtt be kell jelenteni az SZTFH-nak. A tombolajátékra és annak bejelentésére vonatkozó részletes információk a Hatóság honlapján érhetőek el.
A magyar palackos borok exportadatai 2022 óta folyamatos emelkedést mutatnak a nemzetközi recessziós nyomás ellenére.
Február közepén már mindenki a tavaszt várja, de a hétvége továbbra is szürke, szeles és esős időt ígér Budapesten.
A hatalmas anyag nemcsak egy bűnügy hátterét rajzolja újra, hanem a globális elit kapcsolatrendszeréről is új kérdéseket vet fel.
Történelmi csúcs közelében a nyeremények: elképesztő összegeket lehet most szakítani a hazai lottókon
Ritka helyzet alakult ki a hazai lottópiacon, egyszerre halmozódik kiemelkedő összeg az Ötöslottón és a Hatoslottón is.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/6. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Egy átfogó felmérés szerint a hazai vallásos közösségek tagjai ma már elsősorban az online térben fogyasztanak hitéleti tartalmakat.
Anyagi helyzetéről vallott az Irigy Hónaljmirigy sztárja: eredeti szakmájában sokkal jobban kereshetne
Az Irigy Hónaljmirigy énekese őszintén beszélt arról, hogy bár zenekara az elmúlt évtizedekben jelentős sikereket ért el, anyagilag nem tartozik a kiugróan tehetős előadók közé.
Előkerült Kálloy Molnár Péter régen elfeledett forgatókönyve: filmet készítenének belőle, nagy nevekkel a főszerepben
A decemberben elhunyt színész olyan nagy neveket képzelt el a főbb szerepekre, mint Rudolf Péter, Básti Juli vagy Nagy-Kálózy Eszter.
A színésznő temetésére február 19-én kerül sor a Farkasréti temetőben.
A SkyShowtime mától több dedikált on-demand streaming csatornát indít el az összes piacán.
A fesztiválra visszatér a Twenty One Pilots, a Florence + the Machine és Lewis Capaldi, de érkezik Dijon és Sombr is.
Február 1-től Quentin Tarantino filmjei is elérhetővé válnak a Disney+ kínálatában, köztük a Jackie Brown, a Kutyaszorítóban, a Kill Bill 1. és 2. része, valamint...
Elképesztő filmek taroltak az idei Budapesti Dokumentumfilm Fesztiválon: a putyini diktatúráról szóló volt a csúcspont
A fesztivál Budapesten és 10 vidéki városban zajlott, 250-nél is több vetítéssel és háttérbeszélgetéssel.
Az idei állati időjárás-előrejelzések nem hoztak egyértelmű verdiktet. Hogy végül kinek lesz igaza, arra - az időjárás szeszélyességéhez híven - csak a következő hetek adhatnak...
Az író azt írta, hogy ezzel „rendkívüli megtiszteltetés” érte őt.
A legjobb filmzenei válogatásért a Bűnösök (Sinners) címá film kapott elismerést, a legjobb vizuális médiához írt dal pedig a Huntr/x-től a Golden lett a K-pop...
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 5. heti sorsolásán?
Na, vajon elvitte valaki a 4 milliárd forintos főnyereményt az 5. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
