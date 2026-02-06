2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
Rózsaszín tombolajegyek gurulnak a borospohárban, amely az árkád játékgépben nyer
Szórakozás

Figyelem: súlyos szabályokat szeg meg, aki erre nem figyel a tavasszal

Pénzcentrum
2026. február 6. 11:33

A farsangi tombolaszezon nemcsak vidám közösségi programokat, hanem komoly jogi kötelezettségeket is hoz: a tombolázás ugyanis szerencsejátéknak minősül, így a legtöbb esetben előzetes bejelentést igényel az SZTFH felé. Aki nem nevelési-oktatási intézményben szervez tombolát, annak legalább tíz nappal a rendezvény előtt jeleznie kell a hatóságnak – különben könnyen szabálytalanságba csúszhat az ártalmatlannak tűnő játék.

A februári időszak farsangi összejöveteleinek elmaradhatatlan és népszerű eseménye a tombolasorsolás. Fontos azonban hangsúlyozni: a tombolajáték egyben szerencsejáték is, amelyet a szerencsejátékok szervezésére vonatkozó előírások szerint előzetesen be kell jelenteni a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) részére.

Tombolát bejelentési és végelszámolási kötelezettség nélkül kizárólag a nevelési-oktatási intézményekben lehet tartani. Minden egyéb tombolajátékot legalább 10 nappal a rendezvény lebonyolítása előtt be kell jelenteni az SZTFH-nak. A tombolajátékra és annak bejelentésére vonatkozó részletes információk a Hatóság honlapján érhetőek el.
Címlapkép: Getty Images
#iskola #szerencsejáték #hatóság #szabályozás #szabály #szórakozás #bejelentés #jog #szabályok #jogszabály #intézmény

Elhunyt Keleti Éva
Szórakozás

Elhunyt Keleti Éva

Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla-díjas fotográfus, érdemes és kiváló művész életének 95. évében, február 6-án elhunyt

2026. február 6.
