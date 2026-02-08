Családjával az ausztriai Obertauernben síelő Schobert Norbi új videójában az ottani éttermi árakról számolt be.
Vészhelyzet a határon: lezárták egy hidat, ez az oka!
Vízszintemelkedés miatt lezárták a magyar-szlovák államhatáron lévő Szent-Iványi hidat, az államok között Balassagyarmaton lehet átlépni a határt – tájékoztatott vasárnap a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Buda Gábor közölte: az Ipoly folyó vízszintemelkedése miatt a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. Nógrád Vármegyei Igazgatósága vasárnap reggel lezárta a magyar-szlovák államhatárig a 2209-es számú utat, valamint az Őrhalom és a szlovákiai Ipolyvarbó közötti Szent-Iványi közúti hidat.
A közlekedők a lezárt határátlépő helyett a balassagyarmati határátlépőt használhatják – tette hozzá.
A jelenlegi adósságválság gyökerei a koronavírus-járványig nyúlnak vissza.
Autóval mennél Horvátországba nyaralni? Óriási változás élesedik: erről minden magyar utazónak tudnia kell
Az új megoldástól a hatóságok a nyári dugók eltűnését és gyorsabb haladást várnak az Adria felé tartó autósok számára.
Már tavasszal átadhatják a Velencei-tónál, az M7-es autópálya felett épülő új gyalogos- és kerékpáros hidat.
Körbenéztünk az ingatlanpiacon, és megnéztük, hol milyen fürdőkomplexumot lehetne megvásárolni, ha történetesen épp mi nyernénk az ötöslottón.
Komoly árvíz jöhet, ha felgyorsul az olvadás? Megszólalt a Vízügyi Főigazgatóság, erre számíthatunk Magyarországon
A Pénzcentrum arról érdeklődött az Országos Vízügyi Főhatóságnál, hogy kell-e tartani a következő hetekben árvizektől.
Február közepén jelentős sztratoszférikus felmelegedés várható, amely meggyengítheti a sarki örvényt, és alapvetően átalakíthatja az északi félteke időjárását.
A hétvégén változékony, borongós idő várható országszerte: a hőmérséklet fokozatosan emelkedik, de marad a csapadékos, párás időjárás.
Az új buszokkal a BKV járműállományának közel tíz százaléka megújul.
A város vezetése most drasztikus lépésre szánta el magát: tíz év után törlik a népszerű fesztivált, mert a túlturizmus már a mindennapi életet veszélyezteti.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy csak február 2-án 1966 kátyúról és egyéb úthibáról érkezett jelentés.
Ciklon okozta áradások sújtják Horvátország dalmát partvidékét: a tengervíz szintje helyenként csaknem egy méterrel emelkedett meg.
Folytatódik a Hableány-tragédia büntetőpere: elképesztő dolgot tett a Viking Sigyn gyanúsított kapitánya
Bírói elfogultság megállapítása miatt újraindult a 2019-es Hableány-hajókatasztrófa büntetőpere a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.
A nyugati és délnyugati országrészben ezzel szemben nagyobb területen maradhat tartósan borult az ég.
Soha nem látott szigorítást vezetett be a Nemzeti Park: február 1-től egész évben tilos az éjszakai túrázás.
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
