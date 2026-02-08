2026. február 8. vasárnap Aranka
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ezt a felhajtó bejáratot a 2018-as Fredericton-i árvíz során elöntötte a víz.
Utazás

Vészhelyzet a határon: lezárták egy hidat, ez az oka!

Pénzcentrum
2026. február 8. 15:01

Vízszintemelkedés miatt lezárták a magyar-szlovák államhatáron lévő Szent-Iványi hidat, az államok között Balassagyarmaton lehet átlépni a határt – tájékoztatott vasárnap a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Buda Gábor közölte: az Ipoly folyó vízszintemelkedése miatt a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. Nógrád Vármegyei Igazgatósága vasárnap reggel lezárta a magyar-szlovák államhatárig a 2209-es számú utat, valamint az Őrhalom és a szlovákiai Ipolyvarbó közötti Szent-Iványi közúti hidat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közlekedők a lezárt határátlépő helyett a balassagyarmati határátlépőt használhatják – tette hozzá.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #árvíz #határ #magyarország #szlovákia #lezárás #utak #folyó #nógrád #vízszint

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:06
15:45
15:33
15:01
14:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 8.
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
2026. február 7.
Így dőlnek el valójában az orvosi műhibaperek Magyarországon: milliókat is bukhatnak a tragédiák áldozatai
2026. február 8.
Küszöbön az újabb hitelvészhelyzet? Rekordszinten a háztartások adóssága: már Magyarországon vannak jelek
2026. február 8.
Így foszja ki a magyarokat a lappangó rezsi: kevesen tudják, mennyit fizetnek valójában
2026. február 7.
Magyarországot is elérte a sörhorror 2026-ra: most látni csak igazán, óriási a baj
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 8. vasárnap
Aranka
6. hét
Február 8.
A házasság világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java
2
1 hete
Itt a friss hótérkép: perceken belül lecsap a havazás az országra, itt fog a legtöbb hó esni
3
1 hete
Itt a friss hótérkép: órákon belül lecsaphat a havazás Magyarországon, mutatjuk, hol fog esni
4
1 hete
Új Airbnb‑botrány Budapesten: idegenek foglalják el a lakásokat, a rendőrség tehetetlen
5
2 hete
Kiderült az igazság: tényleg veszélyessé vált a magyarok slágernyaralóhelye 2026-ra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hozam
Általában értékpapíroknál értelmezzük értékének változása miatt keletkezett jövedelem. A változás az árfolyamnyereségből adódik az értékpapír megszerzéskori piaci árfolyamához képest. A befektetési célú bankszámla vagy bankkártya termékek, melyekre szintén hozam jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 8. 16:06
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
Pénzcentrum  |  2026. február 8. 15:45
Küszöbön az újabb hitelvészhelyzet? Rekordszinten a háztartások adóssága: már Magyarországon vannak jelek
Agrárszektor  |  2026. február 8. 15:01
Egyre több a mosómedve itthon: cukinak tűnik, pedig veszélyes