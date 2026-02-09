Valaki megint beszállt az olimpiarendezésbe: ennyi volt Budapest esélye?

Észak-Anglia szeretné megrendezni az olimpiai és paralimpiai játékokat, hogy ezzel lendületet adjon annak a régiónak, amely évtizedek óta kiszorult az ország gazdasági és politikai fősodrából. Az északi városok vezetői levélben fordultak Lisa Nandy kulturális miniszterhez, a kormány támogatását kérve egy több városra kiterjedő pályázathoz. A térségben mintegy 15 millió ember él - közölte a The Guardian.

Sadiq Khan londoni polgármester tavaly bejelentette, hogy a főváros 2040-re ismét olimpiát rendezne, ami alig három évtizeddel követné a 2012-es játékokat. Andy Burnham, Greater Manchester polgármestere azonban vasárnap úgy fogalmazott: nem lenne tisztességes, ha London negyedszerre is házigazda lehetne. Szerinte most egy északi pályázatra van szüksége Nagy-Britanniának.

Sir Brendan Foster, egykori 3000 méteres világcsúcstartó hangsúlyozta: a nagy nemzetközi sportesemények igazságosabb, országos elosztása érdekében elengedhetetlen, hogy Észak-Anglia is lehetőséget kapjon a rendezésre. Hozzátette, hogy míg a wimbledoni tenisztorna, a Royal Ascot lóverseny, a Lord's krikettpálya és a londoni maraton természetesen a fővároshoz kötődik, a kormány által finanszírozott világesemények esetében az országos egyensúlynak kellene irányítania a döntéseket.

A Nandynak címzett levelet tizenegy északi politikai vezető írta alá. Álláspontjuk szerint az északi olimpia egy generációban egyszer adódó lehetőség lenne a gazdasági átrendeződés felgyorsítására és Anglia nemzetközi megítélésének javítására. A polgármesterek bizakodóak, mivel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyre inkább a több várost bevonó rendezés felé fordul.

A politikusok abban is reménykednek, hogy Keir Starmer miniszterelnök felismeri az északi játékok politikai jelentőségét. Különösen azért, mert pártja a közvélemény-kutatások szerint átlagosan mintegy 10 százalékponttal lemarad Nigel Farage Reform UK pártja mögött, amely éppen a Munkáspárt egykori fellegváraiban ér el kiemelkedő eredményeket.

Luke Campbell, a 2012-es londoni olimpia ökölvívó bajnoka, aki jelenleg Hull és Kelet-Yorkshire Reform UK-s polgármestere, úgy fogalmazott: az aranyérem megszerzése élete egyik legbüszkébb pillanata volt. Úgy véli, az északi olimpia nem csupán a sportról szólna, hanem arról is, hogy célt adjon a fiataloknak, valódi lehetőségeket teremtsen számukra, és megmutassa a világnak, mit tud nyújtani ez a régió.

A polgármesterek szerint Észak-Anglia sportöröksége és korszerű létesítményei ideális helyszínné teszik a térséget. Sheffieldben például 1858-ban írták meg a labdarúgás eredeti szabályait. Steve Rotheram, Liverpool városrégiójának polgármestere úgy fogalmazott: az északi olimpia életre szóló esély lenne arra, hogy a játékokat közelebb vigyék azokhoz a közösségekhez, amelyek túl sokszor érezték magukat kívülállónak.

Sikeres pályázat esetén a politikai vezetők igyekeznének elkerülni a londoni játékok bonyolult és költséges örökségét. A 2012-es olimpia végül közel 8,8 milliárd fontba került, ami az eredetileg tervezett 2,4 milliárdos büdzsé több mint háromszorosa. Egy 2024-ben megjelent kutatás a londoni játékokat egyenesen intő példaként említette a helyi közösségek számára.

