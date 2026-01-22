Itt az újabb magyar világsiker: tarolt a budapesti csúcsétterem pizzája a rangos olasz versenyen

A magyar pizzások újabb nemzetközi elismerést hoztak haza: a Forni di Napoli csapata a világ egyik legnagyobb pizzaversenyén, a Riminiben megrendezett Pizza Senza Frontiere világbajnokságon a negyedik helyen végzett, több mint 45 ország 600 indulója között. A budapesti pizzéria két üzlettel működik, és a klasszikus nápolyi technológiára épít, ami az árakban is megjelenik: a legegyszerűbb Margherita 3490 forinttól indul, a prémium feltétekkel készülő különlegességek pedig 5990 forintig terjednek.

A magyar pizzások újabb nemzetközi elismerést hoztak haza: a Forni di Napoli csapata a Riminiben megrendezett Pizza Senza Frontiere világbajnokságon a világ legjobbjai közé került, és 4. helyen végzett a több mint 45 ország és 600 versenyző részvételével zajló mezőnyben.

A verseny a nemzetközi pizzás szakma egyik legelismertebb megmérettetése, ahol a világ minden tájáról érkező csapatok mutatják be, hogyan gondolják újra a klasszikus olasz ételt. A magyar indulók teljesítménye különösen figyelemre méltó, hiszen a mezőnyben hagyományosan olasz, amerikai és ázsiai csapatok dominálnak.

A Forni di Napoli sikerét Erdei Róbert és Veress Gábor hozta el, akik egy olyan pizzával álltak ki a zsűri elé, amely egyszerre tisztelgés a magyar konyha előtt és modern gasztronómiai kísérlet.

A 4. helyezett pizza nemcsak látványában, hanem ízvilágában is különleges. A csapat egy olyan összeállítást vitt a versenyre, amelyben a magyar konyha ikonikus elemei találkoznak az olasz pizzakultúrával:

vadas alap

marhapofa

pirított sous vide bébi répa

grillezett shimeji gomba

savanyított lilahagyma

borsócsíra

fenyőmag

scamorza

fior di latte mozzarella

parmezán

A zsűri értékelése szerint a pizza egyszerre volt kreatív, harmonikus és technikailag kifogástalan – ritka kombináció egy olyan mezőnyben, ahol a legapróbb részletek is számítanak.

Az elmúlt években több magyar pizzéria is komoly eredményeket ért el olaszországi versenyeken, ami azt mutatja: a hazai kézműves pizzakultúra látványosan fejlődik. A Forni di Napoli mostani helyezése újabb bizonyíték arra, hogy a magyar csapatok már nemcsak résztvevők, hanem komoly esélyesek is a világversenyeken.

Ennyibe kerül egy pizza náluk

A Forni di Napoli jelenleg két budapesti helyszínen működik: az egyik a belvárosban, a Király utcában, a másik a XI. kerületben, a Bartók Béla út környékén. A koncepciójuk lényege nem a látványos marketing, hanem az, hogy a nápolyi pizzakészítés klasszikus technológiáját hozzák át magyar környezetbe: hosszú kelesztésű tészta, magas hőfokon működő kemence és eredetvédett alapanyagok.

Az étlap ennek megfelelően nem olcsó, de a budapesti kézműves pizzapiac átlagához igazodik: a San Marzano D.O.P. paradicsomalapú pizzák 3 490 és 5 490 forint között mozognak, a fehér vagy pesto alapú különlegességek pedig 4 590 és 5 990 forint körüli áron érhetők el. A kínálat a legegyszerűbb Margheritától a prémium feltétekkel készülő, burratával, pármai sonkával vagy szarvasgombakrémmel készült variációkig terjed, ami jól mutatja, hogy a budapesti pizzapiac ma már nemcsak mennyiségben, hanem árkategóriában és stílusban is rendkívül széles.