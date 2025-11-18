Sokkolta a kisvárost a hír: 27 év után bezár a meseszép, ikonikus tóparti étterem - mégis mi történt?

Komoly változás előtt áll a tapolcai vendéglátás: januártól bezár az ikonikus Hotel Gabriella & Vízimalom Étterem, amely generációk kedvenc tóparti találkozóhelye volt. A helyiek és a turisták között már most sokan kérdezik: mi lesz ezután a Malom-tó környékén, és ki tölti majd be az űrt, amit az étterem hagy maga után?

A tapolcai Hotel Gabriella & Vízimalom Étterem üzemeltetői a közösségi oldalukon jelentették be a szomorú hírt: január közepétől változás várható, az étterem befejezi működését. A poszt futótűzként terjedt, és rövid időn belül százával érkeztek a vendégek üzenetei – volt, aki a családi születésnapját, más az esküvői vacsoráját vagy a Malom-tó mellett eltöltött meghitt estéket idézte fel - írta a Veol.hu.

„Nagyon sok kedves emlék köt ide minket, köszönjük a rengeteg élményt” – írta egy visszatérő vendég.

„A város egyik legszebb étterme volt, fáj a szívünk” – fogalmazott egy másik kommentelő. A tulajdonosok köszönetet mondtak a szeretetteljes üzenetekért, hangsúlyozva: nincs szó végéről, csak változásról.

Az étterem bezár, a hotel marad – és új bérlőt keresnek a szomszédban

A közleményben arról is írtak, hogy a hotel továbbra is nyitva marad, és zavartalanul fogadja a vendégeket. A változás az éttermet érinti, amely más üzemeltetőhöz kerül. A mellettük található, egykori Tó Presszó épületével pedig komoly terveik vannak: a tulajdonosok bérbeadásra kínálják, és szinte bármilyen vendéglátó-koncepció előtt nyitottak.

A lehetséges új funkciók között szerepel:

kávézó,

cukrászda,

bisztró,

pizzéria,

vagy akár egy komplett esküvői helyszín létrehozása.

„Aki szeretne valami újat alkotni Tapolcán, annak most itt a lehetőség” – írták a posztban.

A Hotel Gabriella és a mellette fekvő Malom-tó Tapolca egyik legkedveltebb turisztikai pontja, ahová minden évben több tízezren érkeznek. A vízimalom épületében működő étterem sokak számára a „tóparti romantika” szinonimája volt.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az üzemeltetők hangsúlyozták: „Ez nem a történet vége, hanem egy új fejezet kezdete.”

Mit jelent mindez Tapolcának? A város vendéglátópiacán évek óta élénk a mozgás: a turizmus erős, a belföldi vendégek száma stabil, a Malom-tó környéke pedig folyamatosan fejlődik. Az étterem bezárása kétségkívül érzelmi veszteség, de egyben új lehetőségeket is nyit.

Címlapkép: Facebook