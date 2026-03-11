2026. március 11. szerda Szilárd
szarvas, rénszarvas, skandináv, skandináv lottó
Szórakozás

A Skandináv lottó nyerőszámai a 11. játékhéten, 2026-ban

Pénzcentrum
2026. március 11. 21:08

Kihúzták a Skandináv lottó 11. játékhetének nyerőszámait, a tét 70 millió forint volt. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, lett-e telitalálatos szelvény ezen a héten?

A Skandináv lottón egy adott játékmezőn 7 számot kell megjelölnünk a lehetséges 35-ből. Pénznyereményre akkor vagyunk jogosultak, ha a hét, általunk megjelölt számból legalább négyet kihúznak. Ha pedig mind a hetet eltaláltuk, akkor miénk a főnyeremény, ami ezen a héten 70 millió forint volt. 

A Skandináv lottó nyerőszámai a 11. héten a következők (emelkedő számsorrendben):

Gépi sorsolás:

5; 7; 8; 14; 22; 27; 29

Kézi sorsolás:

1; 3; 7; 17; 19; 21; 28

Ezen a héten két telitalálat is született a Skandináv lottón, nyereményük 36 348 485 Ft. A jövő héten így ismét 70 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.

További nyeremények a Skandináv lottón:

  • 4 találat: egyenként: 1 695 F
  • 5 találat egyenként: 3 845 Ft
  • 6 találat egyenként: 121 880 Ft

Címlapkép: Getty Images
1
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. játékhéten
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
4
4 napja
Váratlan bejelentést tett az Ötöslottó mai sorsolásáról a Szerencsejáték: 69 éves titokra derült fény
5
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
