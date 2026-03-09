Irak szövetségi kapitánya, Graham Arnold arra kéri a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA), hogy halasszák el a március 31-re tervezett világbajnoki pótselejtezőt.
Fényes nappal támadtak Rihanna amerikai otthonára: egy rejtélyes nő kezdett lövöldözni a birtoknál
Rihanna Beverly Hills-i otthonát lövések érték vasárnap – a popsztár a házban tartózkodott az incidens idején, de senki sem sérült meg. A rendőrség egy gyanúsítottat őrizetbe vett.
A Los Angeles-i rendőrség helyi idő szerint vasárnap 13 óra 15 perckor érkezett ki a helyszínre, miután bejelentést kaptak a lövésekről. A hatóságok a CBS Newsnak megerősítették, hogy az érintett ingatlan Rihanna tulajdona. A helyszínen gépkarabélyból származó töltényhüvelyeket találtak - jelentette a BBC.
A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsított egy harmincas éveiben járó nő, aki autóval állt meg a ház előtt. Hét lövést adott le, majd elhajtott a helyszínről. Járművét mintegy 12 kilométerre találták meg az énekesnő otthonától. A nőt itt vették őrizetbe, személyazonosságát azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A barbadosi születésű, polgári nevén Robyn Fentyként ismert sztár tavaly szeptemberben hozta világra harmadik gyermekét. A kislány édesapja az énekesnő párja, A$AP Rocky, akivel már van két közös fiuk, Riot és RZA. A 37 éves Rihanna a Forbes becslése szerint több mint egymilliárd dolláros vagyonnal rendelkezik. Ezt zenei karrierje mellett a Fenty Beauty kozmetikai márka és saját fehérneműcége alapozta meg.
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 10. heti, vasárnapi sorsolásán?
Váratlan fordulatot vesz az időjárás Magyarországon: kellemetlen meglepetést is tartogat a jövő hét - jobb, ha időben felkészülsz!
A hőmérséklet csúcsértéke általában 15 Celsius-fok felett alakul, de a hajnalok továbbra is csípősek lesznek.
Teljesen felborult a rend Magyarországon: sosem volt még ilyen meleg idén, mint ezen a magyar településen
Szombaton a Nógrád vármegyei Szécsényben 19,2 Celsius-fokot mértek, az idén ilyen meleg még nem volt.
Na, vajon elvitte-e valaki az 5 milliárd 350 millió forintos főnyereményt a 10. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
"A műsorokhoz és ingatlanokhoz kapcsolódó bútorainkat is szeretnénk értékesíteni, mert kekem a kevesebb is elég!"
Váratlan bejelentést tett az Ötöslottó mai sorsolásáról a Szerencsejáték: 69 éves titokra derült fény
69 éve ezen a napon tartották az Ötöslottó legelső sorsolását. Az évforduló tavaly már szerencsét hozott egy játékosnak.
Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 10. játékhéten, pénteken: 8, 17, 26, 31, 47 / 1, 6.
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal volt telitalálat.
A nézők utoljára az Életünk története című produkcióban láthatták saját tévéműsorral.
Kihúzták a Skandináv lottó 10. játékhetének nyerőszámait, a tét 245 millió forint volt. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, lett-e telitalálatos szelvény ezen a héten?
Megrendülve nyilatkozott Szabó Győző Kálloy Molnár Péter haláláról: így zajlottak az elhunyt színész utolsó hetei
Kálloy Molnár Péter 55 éves korában, rövid lefolyású betegségben hunyt el tavaly december 1-jén.
Galla Miklós régóta küzd egészségügyi problémákkal. Az év elején arról beszélt, hogy állapota ismét romlott, orvosi felügyeletre és otthoni ápolásra szorul.
Galambos Lajos ingatlanportfóliója több százmilliós, sőt milliárdos tételekből áll, és ebből már többet el is adott.
Idén is Velencén rendezik meg a B MY LAKE fesztivált. 2026. július 16. és 18. között
Kihúzták a Hatoslottó 2026/9. heti, vasárnapi nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 315 millió forintos főnyereményt!
Mutatjuk, elvitte-e valaki az 5 milliárd 151 millió forintos főnyereményt a 9. játékhéten, az ötös lottó nyerőszámait és a további nyereményeket.
Mégis, mi folyik a mozipénztáraknál? Erre a két magyar filmre váltanak most a legtöbb jegyet: szabályosan roham indult
Nem túlzás azt állítani, hogy az utóbbi hetekben tarolnak a magyar filmek a mozikban.
25 ezer magyarnak jól indult a hétvégéje: nagy szerencséjük volt, több mint 100 milliót osztottak szét közöttük
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/9. heti, pénteki nyerőszámait.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.