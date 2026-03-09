2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Los Angeles, nyugati part pálmafa napfényes háttér,
Szórakozás

Fényes nappal támadtak Rihanna amerikai otthonára: egy rejtélyes nő kezdett lövöldözni a birtoknál

Pénzcentrum
2026. március 9. 16:13

Rihanna Beverly Hills-i otthonát lövések érték vasárnap – a popsztár a házban tartózkodott az incidens idején, de senki sem sérült meg. A rendőrség egy gyanúsítottat őrizetbe vett.

A Los Angeles-i rendőrség helyi idő szerint vasárnap 13 óra 15 perckor érkezett ki a helyszínre, miután bejelentést kaptak a lövésekről. A hatóságok a CBS Newsnak megerősítették, hogy az érintett ingatlan Rihanna tulajdona. A helyszínen gépkarabélyból származó töltényhüvelyeket találtak - jelentette a BBC.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsított egy harmincas éveiben járó nő, aki autóval állt meg a ház előtt. Hét lövést adott le, majd elhajtott a helyszínről. Járművét mintegy 12 kilométerre találták meg az énekesnő otthonától. A nőt itt vették őrizetbe, személyazonosságát azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A barbadosi születésű, polgári nevén Robyn Fentyként ismert sztár tavaly szeptemberben hozta világra harmadik gyermekét. A kislány édesapja az énekesnő párja, A$AP Rocky, akivel már van két közös fiuk, Riot és RZA. A 37 éves Rihanna a Forbes becslése szerint több mint egymilliárd dolláros vagyonnal rendelkezik. Ezt zenei karrierje mellett a Fenty Beauty kozmetikai márka és saját fehérneműcége alapozta meg.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #celeb #milliárdos #luxusingatlan #bűncselekmény #szórakozás #usa #lövöldözés #énekesnő #los angeles #letartóztatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:44
17:36
17:23
17:15
17:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 9.
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
2026. március 8.
Kemény árat fizethet Magyarország az iráni háború miatt: globális konfliktus küszöbén állunk
2026. március 9.
Benzinárstop 2026: ennyi lehet maximum a benzin, dízel ára éjféltől - itt a hivatalos bejelentés!
2026. március 9.
Szabályosan menekítik a pénzt a világ jegybankjai: Magyarország is brutális vagyonon ül, mi lesz vele?
2026. március 9.
Kiderült az üzemanyag-spórolás titka: ezzel a 10 apró trükkel rengeteg pénzt foghatsz meg a tankolásnál
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 9. hétfő
Franciska, Fanni
11. hét
Március 9.
A lemezlovasok világnapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. játékhéten
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten
3
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
4
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
5
2 napja
Váratlan bejelentést tett az Ötöslottó mai sorsolásáról a Szerencsejáték: 69 éves titokra derült fény
PÉNZÜGYI KISOKOS
Heti limit
olyan korlátozás, amelyben az ügyfél egy heti bankkártya használatát (költését) összegszerűen vagy alkalomszámban engedélyezi

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 16:47
Benzinárstop 2026: ennyi lehet maximum a benzin, dízel ára éjféltől - itt a hivatalos bejelentés!
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 16:01
Szabályosan menekítik a pénzt a világ jegybankjai: Magyarország is brutális vagyonon ül, mi lesz vele?
Agrárszektor  |  2026. március 9. 16:33
Több száz hektár halastónál jön nagy változás itthon: mutatjuk, mi készül