Fényes nappal támadtak Rihanna amerikai otthonára: egy rejtélyes nő kezdett lövöldözni a birtoknál

Rihanna Beverly Hills-i otthonát lövések érték vasárnap – a popsztár a házban tartózkodott az incidens idején, de senki sem sérült meg. A rendőrség egy gyanúsítottat őrizetbe vett.

A Los Angeles-i rendőrség helyi idő szerint vasárnap 13 óra 15 perckor érkezett ki a helyszínre, miután bejelentést kaptak a lövésekről. A hatóságok a CBS Newsnak megerősítették, hogy az érintett ingatlan Rihanna tulajdona. A helyszínen gépkarabélyból származó töltényhüvelyeket találtak - jelentette a BBC.

A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsított egy harmincas éveiben járó nő, aki autóval állt meg a ház előtt. Hét lövést adott le, majd elhajtott a helyszínről. Járművét mintegy 12 kilométerre találták meg az énekesnő otthonától. A nőt itt vették őrizetbe, személyazonosságát azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A barbadosi születésű, polgári nevén Robyn Fentyként ismert sztár tavaly szeptemberben hozta világra harmadik gyermekét. A kislány édesapja az énekesnő párja, A$AP Rocky, akivel már van két közös fiuk, Riot és RZA. A 37 éves Rihanna a Forbes becslése szerint több mint egymilliárd dolláros vagyonnal rendelkezik. Ezt zenei karrierje mellett a Fenty Beauty kozmetikai márka és saját fehérneműcége alapozta meg.