Kiemelkedően szerencsés volt az elmúlt 4 hét a Napi Mázli játékosainak: kilenc alkalommal 20 millió forintot vihettek haza a jó tippekkel.
Teszten a megújult Nagyi Titka pizzaliszt: tényleg csak méregdrága olasz lisztből lehet kortárs pizzát sütni?
A Nagyi Titka új pizzalisztje komoly beltartalmi változáson ment keresztül: magasabb fehérjetartalma miatt erősebb szerkezetű tésztát eredményez, de hosszabb érlelési időt igényel. Völgyesi Wiluth Zsolt pizzaszakértő TikTok-videójában alaposan letesztelte az új terméket, és bár összességében elégedett volt, kritikát is megfogalmazott.
A Nagyi Titka új pizzalisztje 12 gramm fehérjét tartalmaz 100 grammonként, szemben a korábbi 10,8 grammal. Ez a változás azt jelenti, hogy a liszt magasabb hidratációt is elbír – Zsolt szerint akár 74–75%-ot –, és erősebb, rugalmasabb tésztát eredményez.
A teszt során kiderült, hogy az új liszt nem ideális 24 órás érlelésre, mint elődje volt. A tészta akkor mutatta a legjobb szerkezetet és ízt, amikor 48–72 órán keresztül hűtőben érlelték.
Zsolt szerint a liszt fermentált illata kellemes, nyújthatósága jó, és a végeredmény könnyű, levegős tészta lett. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a termék csomagolása nem tükrözi azt, hogy ma már nemcsak nagymamák sütnek otthon pizzát, hanem egyre több fiatal is komolyan foglalkozik vele.
A pizzás szerint az új liszt „nagyon jó”, de nem érti, miért kellett kivezetni a régi verziót, amely 24 órás tésztához volt optimalizálva. Az új változat csúcsteljesítménye 48–72 óra után jelentkezik, így más típusú otthoni használatot kíván.
A videó végén Zsolt összegzi: az új Nagyi Titka pizzaliszt erősebb, rugalmasabb, de időigényesebb – és bár kiváló eredményt ad, nem minden pizzázó életéhez illeszkedik.
A közösségi médiában sokan osztják meg, hogy a gyorsétteremlánc szódagépeiből származó diétás kóla más élményt nyújt
Laár András után Galla Miklós is rajongóihoz fordult segítségért.
Az első Simpsons-film 2007 júliusában került a mozikba, és több mint 500 millió dolláros bevételt hozott világszerte.
Albert Péter, a Budapest Park vezérigazgatója szerint a közönség összetétele, viselkedése és elvárásai látványosan változnak.
Különleges természeti jelenségek kápráztatták el a megfigyelőket kedden.
A hét első felében erősen és közepesen felhős időszakok váltják egymást, a gomolyfelhőkből helyenként záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak.
"A tiltás kemény eszköz, "de a fiataloknak az alkoholt és a nikotint is tiltjuk, hogy megvédjük a még fejlődő agyukat." - hangsúlyozta a párt.
Egy ember és egy társadalom egészségét leginkább a jókedv, a nevetés, a humor, a nyitottság és a felszabadultság jelzi.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/39. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson sem volt telitalálat.
Ismét sugározzák Jimmy Kimmel késő esti show-ját az összes olyan amerikai televíziós csatornán, ahol múlt héten felfüggesztették a műsort.
Megkezdték az Ötöslottó 2025/39. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum.
A srácok a YouTube-on paródiáikkal és saját dalaikkal váltak népszerűvé, most pedig először mutatják meg élőben magukat.
Telitalálat nem született, így a következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 7 milliárd forint.
A 18 évvel ezelőtti RTL-es tehetségkutatóban ízes magyarsággal mesélő csantavéri fiú megnyerte a műsort.
Eljárást indított a Balázsék című műsorszám július 15-i adása miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.
Nem meglepő módon a SkyShowtime kínálata is bővülni fog a következő hónapban.
