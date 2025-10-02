2025. október 2. csütörtök Petra
9 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szemüveges, pólós fiatalember pizzát eszik a munkahelyén. Férfi ül kézzel az arcán, kezében egy szelet pizzát tart és nézi. Pizza doboz az asztalon. Íróasztal számítógépekkel és ablakokkal a háttérben.
Szórakozás

Teszten a megújult Nagyi Titka pizzaliszt: tényleg csak méregdrága olasz lisztből lehet kortárs pizzát sütni?

Pénzcentrum
2025. október 2. 17:30

A Nagyi Titka új pizzalisztje komoly beltartalmi változáson ment keresztül: magasabb fehérjetartalma miatt erősebb szerkezetű tésztát eredményez, de hosszabb érlelési időt igényel. Völgyesi Wiluth Zsolt pizzaszakértő TikTok-videójában alaposan letesztelte az új terméket, és bár összességében elégedett volt, kritikát is megfogalmazott.

A Nagyi Titka új pizzalisztje 12 gramm fehérjét tartalmaz 100 grammonként, szemben a korábbi 10,8 grammal. Ez a változás azt jelenti, hogy a liszt magasabb hidratációt is elbír – Zsolt szerint akár 74–75%-ot –, és erősebb, rugalmasabb tésztát eredményez.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A teszt során kiderült, hogy az új liszt nem ideális 24 órás érlelésre, mint elődje volt. A tészta akkor mutatta a legjobb szerkezetet és ízt, amikor 48–72 órán keresztül hűtőben érlelték.

Zsolt szerint a liszt fermentált illata kellemes, nyújthatósága jó, és a végeredmény könnyű, levegős tészta lett. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a termék csomagolása nem tükrözi azt, hogy ma már nemcsak nagymamák sütnek otthon pizzát, hanem egyre több fiatal is komolyan foglalkozik vele.

@v.zs.7

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

♬ eredeti hang - Völgyesi Wiluth Zsolt

A pizzás szerint az új liszt „nagyon jó”, de nem érti, miért kellett kivezetni a régi verziót, amely 24 órás tésztához volt optimalizálva. Az új változat csúcsteljesítménye 48–72 óra után jelentkezik, így más típusú otthoni használatot kíván.

A videó végén Zsolt összegzi: az új Nagyi Titka pizzaliszt erősebb, rugalmasabb, de időigényesebb – és bár kiváló eredményt ad, nem minden pizzázó életéhez illeszkedik.

Ez az 50 legjobb pizzéria az EU-ban 2025-ben: hihetetlen, olasz nincs a listán, de magyar igen
EZ IS ÉRDEKELHET
Ez az 50 legjobb pizzéria az EU-ban 2025-ben: hihetetlen, olasz nincs a listán, de magyar igen
Meglepő fordulat a gasztronómia világában: megjelent Európa 50 legjobb pizzériájának listája, amelyen egyetlen olasz étterem sem kapott helyet.
Címlapkép: Getty Images
#élelmiszer #teszt #liszt #tészta #szórakozás #pizza #sütés #tiktok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:32
18:27
18:10
18:01
17:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 2.
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
2025. október 1.
Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
2025. október 2.
Ezért őrülnek meg most a magyar anyukák: óriási a verseny, de mi lesz a gyerekekkel?
2025. október 2.
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
2025. október 2.
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
NAPTÁR
Tovább
2025. október 2. csütörtök
Petra
40. hét
Október 2.
A mosoly világnapja
Október 2.
Az erőszakmentesség világnapja
Október 2.
A rákot túlélők és megsegítésük világnapja
Október 2.
A sztómások világnapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Új csodasorsjegy tarol Magyartországon: bődületes összegeket lehet vele nyerni, itt vannak a részletek
2
5 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
3
1 hónapja
Most közölte a HungaroMet: a monszun csak a kezdet, az Erin hurrikán elérte Magyarországot
4
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 34. játékhéten 2025-ben
5
2 hete
Most közölte a Szerencsejáték Zrt.: ilyen nagyon ritkán van az Eurojackpot lottón, minden játékost érint
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adójóváírás
a számított adót csökkentő tétel, mely az adóévben megszerzett bruttó jövedelem után illeti meg az adózót. A törvény szabályozza az ezen a jogcímen igénybe vehető maximális összeget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 18:01
Kvíz: Jártál már Kecskeméten? Mit tudsz a híres alföldi városról és vidékéről?
Pénzcentrum  |  2025. október 2. 17:46
Meghökkentő dolog derült ki a mekis kóláról: te is észrevetted már a különbséget?
Agrárszektor  |  2025. október 2. 17:27
Megvan, mikor jön nagy csavar az időjárásban: itt a friss előrejelzés