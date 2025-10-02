Teszten a megújult Nagyi Titka pizzaliszt: tényleg csak méregdrága olasz lisztből lehet kortárs pizzát sütni?

A Nagyi Titka új pizzalisztje komoly beltartalmi változáson ment keresztül: magasabb fehérjetartalma miatt erősebb szerkezetű tésztát eredményez, de hosszabb érlelési időt igényel. Völgyesi Wiluth Zsolt pizzaszakértő TikTok-videójában alaposan letesztelte az új terméket, és bár összességében elégedett volt, kritikát is megfogalmazott.

A Nagyi Titka új pizzalisztje 12 gramm fehérjét tartalmaz 100 grammonként, szemben a korábbi 10,8 grammal. Ez a változás azt jelenti, hogy a liszt magasabb hidratációt is elbír – Zsolt szerint akár 74–75%-ot –, és erősebb, rugalmasabb tésztát eredményez.

A teszt során kiderült, hogy az új liszt nem ideális 24 órás érlelésre, mint elődje volt. A tészta akkor mutatta a legjobb szerkezetet és ízt, amikor 48–72 órán keresztül hűtőben érlelték.

Zsolt szerint a liszt fermentált illata kellemes, nyújthatósága jó, és a végeredmény könnyű, levegős tészta lett. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a termék csomagolása nem tükrözi azt, hogy ma már nemcsak nagymamák sütnek otthon pizzát, hanem egyre több fiatal is komolyan foglalkozik vele.

A pizzás szerint az új liszt „nagyon jó”, de nem érti, miért kellett kivezetni a régi verziót, amely 24 órás tésztához volt optimalizálva. Az új változat csúcsteljesítménye 48–72 óra után jelentkezik, így más típusú otthoni használatot kíván.

A videó végén Zsolt összegzi: az új Nagyi Titka pizzaliszt erősebb, rugalmasabb, de időigényesebb – és bár kiváló eredményt ad, nem minden pizzázó életéhez illeszkedik.