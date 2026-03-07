2026. március 8. vasárnap Zoltán
17 °C Budapest
Debrecen, 2019. március 22.Lottószelvényeket tölt ki egy játékos Debrecenben, a Szerencsejáték Zrt. Darabos utcai lottózójában 2019. március 22-én. Minden idõk harmadik legnagyobb nyereménye, 3,414 milliárd forint a tét az Ötöslottó
Szórakozás

Az Ötöslottó nyerőszámai a 10. játékhéten

Pénzcentrum
2026. március 7. 19:17

Kihúzták az Ötöslottó 2026/10. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a játékhéten nem volt telitaláat az ötösön, így a 11. héten már 5575 millió forint keresi gazdáját az ötös lottón.

Élőben közvetítettük az ötös lottó 10. heti nyerőszámainak sorsolását! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

Ötöslottó 10. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

1; 14; 51; 60; 64.

A 10. játékhéten nem volt telitalálat az Ötöslottón, így a 11. heti sorsoláson már 5 milliárd 575 millió forintért izgulhatnak a hazai szerencsevadászok.

További nyeremények az ötös lottón a 10. héten

  • 4 találat: egyenként 4 947 530 forint
  • 3 találat: egyenként 36 745 forint
  • 2 találat: egyenként 3 945 forint

Jokerszám: 649792

Ezen a játékhéten (10.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játkos 78 198 800 forinttal lett gazdagabb. A 11. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

Fotó: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
