Bírósági döntéssel az államhoz került a legendás budapesti strand: kirakták az üzemeltetőt, itt a vége?

Bírósági ítélet alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) vette át a II. kerületi Külkerparkot. A korábban strandként működő zöldövezeti terület jövőbeni sorsa egyelőre bizonytalan, az új birtokos még vizsgálja a hasznosítási lehetőségeket.

Március 10-én, kedden került hivatalosan is a vagyonkezelőhöz az ingatlan. A strand korábbi üzemeltetői a közösségi oldalukon közzétett bejegyzésben tájékoztatták a nyilvánosságot a tulajdonosváltásról. Mint írták, mostantól az MNV rendelkezik a terület felett. Nekik sincs információjuk arról, hogy mi lesz a létesítmény további sorsa.

Az állami vállalat a birtokbavétellel kapcsolatban közölte, hogy a terület 86,9 százalékos tulajdonosaként, egy bírósági határozat nyomán vették át az ingatlant. Tájékoztatásuk szerint jelenleg is zajlik a jövőbeni hasznosítási irányok felmérése. Egyelőre még nem dőlt el, mi kap helyet a korábbi fürdő területén.