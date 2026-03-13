Vége az aranykornak: kegyetlen csapdába csaltak rengeteg magyar sofőrt a külföldi óriáscégek

A budapesti taxipiacot alapjaiban rendezte át az Uber és a Bolt. Kezdetben rendkívül vonzó, fuvardíjarányos jutalékra épülő modelljükkel sofőrök ezreit csábították magukhoz, ami több hazai társaság csődjéhez vezetett. Mára azonban a nemzetközi vállalatok is drasztikusan megemelték a jutalékaikat, így a korábbi anyagi előnyük eltűnt. Bár a bevételek csökkenése és a kiszámíthatatlanság miatt néhányan visszaszivárognak a hagyományos cégekhez, a piac nagy átrendeződése mostanra lezárult - írja a G7.

Az elmúlt években az Uber és a Bolt nagyjából háromezer taxist szívott el a magyar tulajdonú cégektől. A hagyományos társaságok számára ez jelentette a kegyelemdöfést. Üzleti modelljük ugyanis a sofőrök által fizetett fix fuvarszervezési díjakra, úgynevezett tagdíjakra épült. Ez heti vagy havi szinten 35–50 ezer forintot jelentett, amelyből a háttérben zajló működést, például a diszpécserszolgálatot finanszírozták. Amikor a sofőrök száma a kritikus, 170-270 fős határ alá esett, a rendszer fenntarthatatlanná vált. Csak tavaly három cég, köztük a 6x6 Taxi kényszerült befejezni a működését.

A nemzetközi applikációk sikere éppen a fix fuvarszervezési díj eltörlésében rejlett. A fix befizetések helyett fuvardíjarányos jutalékot vezettek be. Ez a taxisoknak már csak azért is vonzóbb volt, mert így a szabadságuk idején nem termeltek veszteséget. Az Uber ráadásul agresszív kampánnyal indított. Az elsők között regisztrálóknak három hónapig semmit sem kellett fizetniük, majd egy rendkívül alacsony, 5 százalékos jutalékkal dolgozhattak tovább. A veszélyt érzékelve a Bolt is hasonlóan kedvező díjakat szabott meg. Bár a külföldi székhely miatti fordított áfa ezt az 5 százalékot a valóságban 6,35 százalékra emelte, ez az összeg még így is töredéke volt a hazai cégek által kért díjaknak.

A multinacionális vállalatok a piac megszerzése érdekében hajlandóak voltak ideiglenesen alacsony nyereséggel, vagy akár veszteséggel is működni. Pontosan tudták, hogy a magyar versenytársak a magasabb működési költségeik miatt nem tudnak lépést tartani velük. A kezdeti időszakban a hatalmas kereslet és a viszonylag alacsony sofőrlétszám miatt az átigazoló taxisok kiugró bevételeket könyvelhettek el.

Ez az aranykor azonban hamar véget ért. Miután a nemzetközi cégek megszilárdították a piaci pozíciójukat, elkezdték emelni a jutalékaikat. Az Ubernél a levonás ma már megközelíti a 18 százalékot, amihez a reptéri fuvarok esetében további tételek adódnak. A Boltnál az alapjutalék 22 százalék körül mozog, amit csak a kiemelkedően sok fuvart teljesítő sofőrök tudnak 15 százalékra mérsékelni. Ha ehhez hozzászámoljuk a fordított áfát, a sofőröket terhelő teljes elvonás mindkét platformnál 20-22 százalékra tehető. Szakértők szerint ezzel a külföldi vállalatok árelőnye teljesen eltűnt. A taxisok nagyságrendileg ugyanannyit tarthatnak meg a bevételükből, mintha egy hazai társaságnál dolgoznának.

A magasabb jutalékok mellett a sofőrök nettó jövedelmét a piac telítődése is csökkentette. A megnövekedett sofőrlétszám miatt ugyanis kevesebb fuvar jut egy emberre. Szintén hátrányt jelent az erős szezonalitás, hiszen a külföldi turistákra építő applikációk forgalma a nyári csúcsidőszak után érezhetően visszaesik. Emellett sok sofőr amiatt is elégedetlen, mert átláthatatlannak tartja a platformok fuvarelosztó algoritmusainak működését.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mindezek a tényezők vezettek oda, hogy egy szűk réteg elkezdett visszatérni a hagyományos, magyar tulajdonú taxitársaságokhoz, amelyek kiszámíthatóbb feltételeket garantálnak. Ez a visszavándorlás azonban nem ölt tömeges méretet, így a budapesti taxipiacon újabb drasztikus átrendeződés már nem várható.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA