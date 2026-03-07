Végkiárusítja ingóságait is Lagzi Lajcsi: mégis, mire készül a mulatóslegenda?

Végkiárusítást hirdetett Lagzi Lajcsi az ingatlanjaiban felhalmozott bútorokra és egyéb lakberendezési kellékekre. Sok közülük korábbi műsoraiból származik, így rengeteg emlék is kötődhet hozzájuk.

Mint arról nemrég beszámoltunk sorra válik meg szuperértékes ingatlanjaitól Lagzi Lajcsi. Az érdi, úgynevezett Puskás-villától már megvált, legutóbb pedig egy sas-hegyi ingatlant hirdette meg közel félmilliárd forintért, a boldogasszonypusztai birtokának egy részéért pedig továbbra is 5,2 milliárd forintot kér.

Egy, a hivatalos TikTok-oldalára feltöltött videó tanúsága szerint most azonban úgy tűnik, hogy az ingatlanokkal együtt számos személyes ingóságtól is megválna a mulatóslegenda. Mint a videóban mondja: "A műsorokhoz és ingatlanokhoz kapcsolódó bútorainkat is szeretnénk értékesíteni, mert kekem a kevesebb is elég!"

A videóból az nem derül ki, milyen összegért cserélhetnek gazdát a bútorok, a felvételek alapján azonban nem lehet kis összegről szó, hiszen rengeteg különböző bútor és lakberendezési kiegészítő van látható. Érdeklődni személyesen lehet Lajcsinál, aki a poszthoz mellékelte telefonos és elektronikus elérhetőségeit is.