A közel-keleti katonai konfliktusok és a légtérzárak súlyosan megzavarták a globális ellátási láncokat.
Váratlan lépést húzott meg Donald Trump: rengeteg orosz olaj szabadul a világra, tajtékoznak a szövetségesek
Az Egyesült Államok április 11-ig ideiglenesen feloldotta a tengeren veszteglő orosz olajszállítmányokat sújtó szankciókat. A Trump-kormányzat célja, hogy a lépéssel megfékezze az amerikai-izraeli vezetésű, Irán elleni háború miatt elszabadult energiaárakat. A döntés azonban éles belföldi és európai kritikákat egyaránt kiváltott.
Scott Bessent pénzügyminiszter abban bízik, hogy a korlátozások lazítása több százmillió hordónyi nyersolajat szabadít fel a globális piacon. Az adminisztráció ettől a hordónkénti 100 dollár közelébe ugró olajár mérséklődését várja. Bessent egy friss interjúban sajnálatosnak nevezte, hogy a helyzetből Moszkva anyagilag is profitál. Ugyanakkor kifejezte reményét, hogy ez csupán egy rendkívül rövid, átmeneti időszak lesz.
A szankciós mentesség megadása komoly fordulatot jelent az Ukrajna megtámadása miatt bevezetett amerikai politikában. Ez a lépés tovább ronthatja a viszonyt az európai szövetségesekkel. Európa ugyanis eleve szkeptikusan kezeli az Irán elleni konfliktust, Oroszországon pedig továbbra is fenn akarja tartani a gazdasági nyomást.
A döntés belföldön is komoly felháborodást okozott. A vezető demokrata szenátorok szerint a kormányzat most kétségbeesetten próbálja enyhíteni egy olyan háború gazdasági kárait, amelyet maga Donald Trump indított el.
A Kpler árupiaci adatszolgáltató szerint jelenleg mintegy 130 millió hordónyi orosz olaj van úton a tengereken. A szakértők azonban szkeptikusak a várható hatásokkal kapcsolatban. Úgy vélik, hogy a szankciók lazítása nem fogja érdemben letörni az árakat. Ezt támasztja alá az a múlt heti amerikai döntés is, amely az Indiába irányuló orosz szállítások engedélyezése ellenére sem hozott enyhülést a piacon.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ez tényleg bekövetkezik: klímaválság sem kell hozzá
Egy friss ENSZ-jelentés szerint azonban a világ már belépett a „globális vízcsőd” korszakába.
Szerbia és Albánia vezetői egy közös cikkben sürgették a Nyugat-Balkán uniós integrációjának felgyorsítását.
Németországnak a NATO ajánlása alapján 450-460 ezer fős haderővel kellene rendelkeznie.
Irán intenzív támadásokat indított a Perzsa-öbölben rekedt olajszállító hajók ellen, ami a kőolaj világpiaci árának drasztikus emelkedéséhez vezetett.
Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint ukrán drónok kíséreltek meg támadást a Magyarország gázellátását biztosító Török Áramlat gázvezeték egyik oroszországi kompresszorállomása ellen.
Irán hivatalosan is megerősítette, hogy az ország új legfőbb vezetője, Modzstaba Hamenei megsérült
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Meredeken emelkednek az olajárak a Közel-Keleten eszkalálódó amerikai–izraeli–iráni konfliktus miatt.
Másfél hete tart az iráni konfliktus mely miatt komoly zavar keletkezett a globális légi közlekedésben.
A támadó hozzáfért a néhai szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein elleni nyomozás aktáihoz is, ráadásul igen magas szintre jutott el.
Kora délután ismét drónok csapódtak be a dubaji repülőtér közelében, folytatódik a térség szinte teljes közlekedési bénultsága.
Trump diplomatája meglepő kijelentést tett: közel a pillanat, amikor lezárulhat az ukrajnai konfliktus
Az amerikai főtárgyaló szerint a felek leharcoltak, a genfi tárgyalások óta jelentős előrelépés történt a béke felé.
Zelenszkij szerint az ukrán csapatok tapasztalata kulcsfontosságú lehet az iráni Shahed drónok elleni védekezésben.
Kegyetlen olajblokádra készül Irán: kapuban a totális káosz, már telepítik az aknákat, ez mindenkinek nagyon fájni fog
Irán aknákat kezdett telepíteni a Hormuzi-szorosba, a világ legfontosabb energetikai átjárójába.
Nagyobb a baj, mint hitték, történelmi lépés készül: soha nem látott mértékben nyúlhatnak hozzá az olajtartalékhoz
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történetének eddigi legnagyobb stratégiai kőolajkészlet-felszabadítását javasolja.
Donald Tusk dörzsölheti a tenyerét: végzetes öngólnak bizonyulhat a nagy rivális radikális fordulata
Ezzel a csökkenő támogatottságot és a szélsőjobboldal erősödését próbálja megállítani.
A német politikát komoly figyelmeztetés érte a baden-württembergi tartományi választás után.
Veszélyes titkokkal támadták az Egyesült Államokat: Vlagyimir Putyin olyat lépett, amire senki sem számított
A két vezető egyeztetését olyan sajtóhírek előzték meg, amelyek szerint Teherán orosz információkra támaszkodva vett célba amerikai érdekeltségeket.
