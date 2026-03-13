2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
Chicago, USA - 2016. augusztus 22.: Egy zebra tábla a stop szimbólummal a Trump Tower előtt Chicagóban, az East Wacker Place-en, szürkületkor.
Világ

Váratlan lépést húzott meg Donald Trump: rengeteg orosz olaj szabadul a világra, tajtékoznak a szövetségesek

Pénzcentrum
2026. március 13. 08:54

Az Egyesült Államok április 11-ig ideiglenesen feloldotta a tengeren veszteglő orosz olajszállítmányokat sújtó szankciókat. A Trump-kormányzat célja, hogy a lépéssel megfékezze az amerikai-izraeli vezetésű, Irán elleni háború miatt elszabadult energiaárakat. A döntés azonban éles belföldi és európai kritikákat egyaránt kiváltott.

Scott Bessent pénzügyminiszter abban bízik, hogy a korlátozások lazítása több százmillió hordónyi nyersolajat szabadít fel a globális piacon. Az adminisztráció ettől a hordónkénti 100 dollár közelébe ugró olajár mérséklődését várja. Bessent egy friss interjúban sajnálatosnak nevezte, hogy a helyzetből Moszkva anyagilag is profitál. Ugyanakkor kifejezte reményét, hogy ez csupán egy rendkívül rövid, átmeneti időszak lesz.

A szankciós mentesség megadása komoly fordulatot jelent az Ukrajna megtámadása miatt bevezetett amerikai politikában. Ez a lépés tovább ronthatja a viszonyt az európai szövetségesekkel. Európa ugyanis eleve szkeptikusan kezeli az Irán elleni konfliktust, Oroszországon pedig továbbra is fenn akarja tartani a gazdasági nyomást.

A döntés belföldön is komoly felháborodást okozott. A vezető demokrata szenátorok szerint a kormányzat most kétségbeesetten próbálja enyhíteni egy olyan háború gazdasági kárait, amelyet maga Donald Trump indított el.

A Kpler árupiaci adatszolgáltató szerint jelenleg mintegy 130 millió hordónyi orosz olaj van úton a tengereken. A szakértők azonban szkeptikusak a várható hatásokkal kapcsolatban. Úgy vélik, hogy a szankciók lazítása nem fogja érdemben letörni az árakat. Ezt támasztja alá az a múlt heti amerikai döntés is, amely az Indiába irányuló orosz szállítások engedélyezése ellenére sem hozott enyhülést a piacon.
Címlapkép: Getty Images
