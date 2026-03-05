A nézők utoljára az Életünk története című produkcióban láthatták saját tévéműsorral.
A Hatoslottó nyerőszámai a 10. héten, csütörtökön
Kihúzták a Hatoslottó 2026/10. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten volt telitalálat a hatoson, egy szerencsés játékos több mint 404 millió forinttal lett gazdagabb, így a következő sorsoláson 60 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
A Hatoslottón - nevének megfelelően - hat számot kell egy játékmezőn megjelölni a 45 lehetőség közül. Nyereményt akkor érhetünk el ezen a játékon, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúznak. Ha pedig minden számot eltaláltunk, akkor lehet a miénk a főnyeremény.
Csütörtökön este lezajlott a Hatoslottó 10. játékheti első sorsolása - ezt majd még ezen a héten egy vasárnapi is követi.
A Hatoslottó nyerőszámai a 10. játékhét csütörtöki sorsolásán (emelkedő sorrendben) a következők:
2; 5; 20; 26; 36; 43.
Ezen a csütörtöki sorsoláson volt telitalálat a Hatoslottón, egy szerencsés játékos több mint 404 millió forinttal lett gazdagabb, így a következő, e hét vasárnapi sorsoláson 60 millió forint lesz a játékon a főnyeremény.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 10. héten. csütörtökön:
- 3 találat: 3 565 Ft
- 4 találat: 11 080 Ft
- 5 találat: 542 870 Ft
Idén is Velencén rendezik meg a B MY LAKE fesztivált. 2026. július 16. és 18. között
Kihúzták a Hatoslottó 2026/9. heti, vasárnapi nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 315 millió forintos főnyereményt!
Mutatjuk, elvitte-e valaki az 5 milliárd 151 millió forintos főnyereményt a 9. játékhéten, az ötös lottó nyerőszámait és a további nyereményeket.
Mégis, mi folyik a mozipénztáraknál? Erre a két magyar filmre váltanak most a legtöbb jegyet: szabályosan roham indult
Nem túlzás azt állítani, hogy az utóbbi hetekben tarolnak a magyar filmek a mozikban.
25 ezer magyarnak jól indult a hétvégéje: nagy szerencséjük volt, több mint 100 milliót osztottak szét közöttük
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/9. heti, pénteki nyerőszámait.
A zenész nyíltan beszélt anyagi helyzetéről is, elárulva, hogy a folyósított összeg szinte fillérre pontosan kétszázezer forint.
A Netflix visszalépett a Warner Bros. Discovery felvásárlására tett ajánlatától, így megnyílt az út két másik médiakonszern előtt a felvásárláshoz.
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal 221 millió forint volt a várható főnyeremény.
Tűz keletkezett egy fővárosi vendéglátóhelyen, a Rákóczi úti épületet mintegy 500 ember hagyta el - tudatta a katasztrófavédelem a honlapján csütörtökön.
Tovább dagad a BAFTA-gála botránya: lemondott egy zsűritag - nem érdekli az indok, rasszizmust kiált
Külön kritikát kapott a BBC, amely az élő esemény után két órával sugározta a felvételt, a bekiabálást mégsem vágta ki, és semmilyen figyelmeztetést nem fűzött...
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/9. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
Kultikus regényből készít sorozatot a Netflix: legendás színészek játszanak benne - már ki is jött az előzetes
A szereposztás önmagában is figyelemre méltó.
A Disney Csatornán élőszereplős formában tér vissza a Vampirina: Tini vámpír sorozat.
Aratott az Egyik csata a másik után, ami 14 jelöléssel indult a 79. BAFTA-díjátadón, és ezek közül hatot meg is nyert.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/8. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő sorsoláson 221 millió lesz a főnyeremény.
Kihúzták az Ötöslottó 2026/8. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Dráma az európai szuperlottó sorsolásán: egy magyar karnyújtásnyira volt a 15 milliárdos jackpottól, a töredékével kell beérnie
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/8. heti nyerőszámait.
Elindult Magyarországon az Amazon Prime Video digitális áruháza, amely a filmek mellett sorozatok kölcsönzésére és megvásárlására is lehetőséget biztosít.
