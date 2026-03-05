A Hatoslottó nyerőszámai a 10. héten, csütörtökön

Kihúzták a Hatoslottó 2026/10. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten volt telitalálat a hatoson, egy szerencsés játékos több mint 404 millió forinttal lett gazdagabb, így a következő sorsoláson 60 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

A Hatoslottón - nevének megfelelően - hat számot kell egy játékmezőn megjelölni a 45 lehetőség közül. Nyereményt akkor érhetünk el ezen a játékon, ha az általunk megjelölt számok közül legalább hármat kihúznak. Ha pedig minden számot eltaláltunk, akkor lehet a miénk a főnyeremény.

Csütörtökön este lezajlott a Hatoslottó 10. játékheti első sorsolása - ezt majd még ezen a héten egy vasárnapi is követi.

A Hatoslottó nyerőszámai a 10. játékhét csütörtöki sorsolásán (emelkedő sorrendben) a következők:

2; 5; 20; 26; 36; 43.

Ezen a csütörtöki sorsoláson volt telitalálat a Hatoslottón, egy szerencsés játékos több mint 404 millió forinttal lett gazdagabb, így a következő, e hét vasárnapi sorsoláson 60 millió forint lesz a játékon a főnyeremény.

3 találat: 3 565 Ft

4 találat: 11 080 Ft

5 találat: 542 870 Ft

