Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 10. játékhéten, vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 2026/10. heti, vasárnapi nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 155 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 10. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Hatoslottó nyerőszámai a 10. játékhéten, emelkedő számsorrendben:

6; 9; 11; 30; 34; 35.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő heti sorsoláson (11. játékhét) már 155 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

További nyeremények a hatos lottón a 10. héten:

5 találat: egyenként 375 325 forint

4 találat: egyenként 8 090 forint

3 találat: egyenként 2 830 forint

Jokerszám: 649792

Ezen a játékhéten (10.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játkos 78 198 800 forinttal lett gazdagabb. A 11. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon