A hőmérséklet csúcsértéke általában 15 Celsius-fok felett alakul, de a hajnalok továbbra is csípősek lesznek.
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 10. játékhéten, vasárnap
Kihúzták a Hatoslottó 2026/10. heti, vasárnapi nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 155 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 10. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!
Hatoslottó nyerőszámai a 10. játékhéten, emelkedő számsorrendben:
6; 9; 11; 30; 34; 35.
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő heti sorsoláson (11. játékhét) már 155 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
További nyeremények a hatos lottón a 10. héten:
- 5 találat: egyenként 375 325 forint
- 4 találat: egyenként 8 090 forint
- 3 találat: egyenként 2 830 forint
Jokerszám: 649792
Ezen a játékhéten (10.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játkos 78 198 800 forinttal lett gazdagabb. A 11. héten így 30 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 10. játékhéten, pénteken: 8, 17, 26, 31, 47 / 1, 6.
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal volt telitalálat.
A nézők utoljára az Életünk története című produkcióban láthatták saját tévéműsorral.
Kihúzták a Skandináv lottó 10. játékhetének nyerőszámait, a tét 245 millió forint volt. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, lett-e telitalálatos szelvény ezen a héten?
Megrendülve nyilatkozott Szabó Győző Kálloy Molnár Péter haláláról: így zajlottak az elhunyt színész utolsó hetei
Kálloy Molnár Péter 55 éves korában, rövid lefolyású betegségben hunyt el tavaly december 1-jén.
Galla Miklós régóta küzd egészségügyi problémákkal. Az év elején arról beszélt, hogy állapota ismét romlott, orvosi felügyeletre és otthoni ápolásra szorul.
Galambos Lajos ingatlanportfóliója több százmilliós, sőt milliárdos tételekből áll, és ebből már többet el is adott.
Idén is Velencén rendezik meg a B MY LAKE fesztivált. 2026. július 16. és 18. között
Kihúzták a Hatoslottó 2026/9. heti, vasárnapi nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 315 millió forintos főnyereményt!
Mutatjuk, elvitte-e valaki az 5 milliárd 151 millió forintos főnyereményt a 9. játékhéten, az ötös lottó nyerőszámait és a további nyereményeket.
Mégis, mi folyik a mozipénztáraknál? Erre a két magyar filmre váltanak most a legtöbb jegyet: szabályosan roham indult
Nem túlzás azt állítani, hogy az utóbbi hetekben tarolnak a magyar filmek a mozikban.
25 ezer magyarnak jól indult a hétvégéje: nagy szerencséjük volt, több mint 100 milliót osztottak szét közöttük
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/9. heti, pénteki nyerőszámait.
A zenész nyíltan beszélt anyagi helyzetéről is, elárulva, hogy a folyósított összeg szinte fillérre pontosan kétszázezer forint.
A Netflix visszalépett a Warner Bros. Discovery felvásárlására tett ajánlatától, így megnyílt az út két másik médiakonszern előtt a felvásárláshoz.
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal 221 millió forint volt a várható főnyeremény.
Tűz keletkezett egy fővárosi vendéglátóhelyen, a Rákóczi úti épületet mintegy 500 ember hagyta el - tudatta a katasztrófavédelem a honlapján csütörtökön.
Tovább dagad a BAFTA-gála botránya: lemondott egy zsűritag - nem érdekli az indok, rasszizmust kiált
Külön kritikát kapott a BBC, amely az élő esemény után két órával sugározta a felvételt, a bekiabálást mégsem vágta ki, és semmilyen figyelmeztetést nem fűzött...
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/9. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e a főnyeremény.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.