Hévíz 120 millió forint európai uniós támogatást nyert az Egregy városrész fejlesztésére, amelynek központi eleme az Árpád-kori templom környezetének megújulása.
Pizzarajongók figyelem: nem vicc, ezen a napon te is féláron ehetsz nápolyi pizzát + Országos lista
Idén is elérkezett a várva várt alkalom: szeptember 19-én, pénteken ismét jön a Nápolyi Pizzériák Éjszakája, amikor országszerte több mint 50 pizzéria kínálja a kedvenc nápolyi pizzáidat féláron.
A Nápolyi Pizzériák Éjszakája egy igazi gasztronómiai ünnep, amely arra hivatott, hogy közelebb hozza az autentikus nápolyi pizza ízeit a pizzakedvelőkhöz. Szeptember 19-én, pénteken 17:00 és 22:00 óra között a résztvevő pizzériák, az ország megannyi szegletében, három-három kiválasztott pizzát kínálnak féláron, így lehetőség nyílik kóstolni a legfinomabb, eredeti nápolyi receptek szerint készült finomságokat.
A nápolyi pizza nem véletlenül világhírű: 2017 óta az UNESCO szellemi kulturális örökségének része. A tésztát hosszú ideig kelesztik, kézzel formázzák, légiesre nyújtják, a perem hólyagos, a belső pedig szaftos – egyszerűen ellenállhatatlan! Magyarországon egyre több pizzéria kínálja a hagyományos nápolyi ízeket, ráadásul nemzetközi versenyeken is rendre dobogós helyezéseket érnek el.
Mivel a valódi nápolyi pizza elkészítése időigényes, érdemes előre érdeklődni az éttermeknél, és gyorsan cselekedni, mert a kínálat pillanatok alatt elfogyhat. Idén a rendezvényhez országszerte több mint 50 pizzéria csatlakozott, így bárhol is vagy, garantáltan találsz egy helyet, ahol részese lehetsz ennek a különleges pizzafieszta élménynek.
A csatlakozó helyszínek között szerepelnek többek között:
- Ajka: Pont jó pizza
- Balatonszemes: Kisnápoly
- Budapest: Circo, Fermento, Forni di Napoli, MOTO PIZZA, Monalizza, Passata
- Diósd: Daniele Urban Nápolyi Pizzéria
- Győr: Benjamins Napoletana, Fórum Pizzéria
- Hatvan: Enzo di Napoli
- Kecskemét: Da Mauro
- Kistarcsa: Bazsalikom Nápolyi Pizzéria
- Mikepércs: helyi csatlakozó pizzéria
- Mohács: Tánczos Pizzéria és Pálinkaház
- Miskolc: Ciao Martin
- Monor: Kiosz Bisztró
- Nagykanizsa és Balatonmáriafürdő: Pizza Sztori
- Onga: La Pizza Del Lupo
- Páty: Cukorborsó Kertvendéglő
- Pécs: Elefántos Étterem és Pizzéria
- Szentendre: Passata
- Székesfehérvár: Da Mauro, Vito's Napoletana Pizzéria
- Szolnok: Amo La Pizza
- Szerencs: Kavandra Pizzéria & Étterem
- Vác: Ittali
- Veszprém: Mástészta, Nyomda Pizzát!
