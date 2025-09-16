Pizzarajongók figyelem: nem vicc, ezen a napon te is féláron ehetsz nápolyi pizzát + Országos lista

Idén is elérkezett a várva várt alkalom: szeptember 19-én, pénteken ismét jön a Nápolyi Pizzériák Éjszakája, amikor országszerte több mint 50 pizzéria kínálja a kedvenc nápolyi pizzáidat féláron.

A Nápolyi Pizzériák Éjszakája egy igazi gasztronómiai ünnep, amely arra hivatott, hogy közelebb hozza az autentikus nápolyi pizza ízeit a pizzakedvelőkhöz. Szeptember 19-én, pénteken 17:00 és 22:00 óra között a résztvevő pizzériák, az ország megannyi szegletében, három-három kiválasztott pizzát kínálnak féláron, így lehetőség nyílik kóstolni a legfinomabb, eredeti nápolyi receptek szerint készült finomságokat.

A nápolyi pizza nem véletlenül világhírű: 2017 óta az UNESCO szellemi kulturális örökségének része. A tésztát hosszú ideig kelesztik, kézzel formázzák, légiesre nyújtják, a perem hólyagos, a belső pedig szaftos – egyszerűen ellenállhatatlan! Magyarországon egyre több pizzéria kínálja a hagyományos nápolyi ízeket, ráadásul nemzetközi versenyeken is rendre dobogós helyezéseket érnek el.

Mivel a valódi nápolyi pizza elkészítése időigényes, érdemes előre érdeklődni az éttermeknél, és gyorsan cselekedni, mert a kínálat pillanatok alatt elfogyhat. Idén a rendezvényhez országszerte több mint 50 pizzéria csatlakozott, így bárhol is vagy, garantáltan találsz egy helyet, ahol részese lehetsz ennek a különleges pizzafieszta élménynek.

A csatlakozó helyszínek között szerepelnek többek között: