ízletes sült pizza napoletana konyha
HelloVidék

Pizzarajongók figyelem: nem vicc, ezen a napon te is féláron ehetsz nápolyi pizzát + Országos lista

HelloVidék
2025. szeptember 16. 17:15

Idén is elérkezett a várva várt alkalom: szeptember 19-én, pénteken ismét jön a Nápolyi Pizzériák Éjszakája, amikor országszerte több mint 50 pizzéria kínálja a kedvenc nápolyi pizzáidat féláron.

A Nápolyi Pizzériák Éjszakája egy igazi gasztronómiai ünnep, amely arra hivatott, hogy közelebb hozza az autentikus nápolyi pizza ízeit a pizzakedvelőkhöz. Szeptember 19-én, pénteken 17:00 és 22:00 óra között a résztvevő pizzériák, az ország megannyi szegletében, három-három kiválasztott pizzát kínálnak féláron, így lehetőség nyílik kóstolni a legfinomabb, eredeti nápolyi receptek szerint készült finomságokat.

A nápolyi pizza nem véletlenül világhírű: 2017 óta az UNESCO szellemi kulturális örökségének része. A tésztát hosszú ideig kelesztik, kézzel formázzák, légiesre nyújtják, a perem hólyagos, a belső pedig szaftos – egyszerűen ellenállhatatlan! Magyarországon egyre több pizzéria kínálja a hagyományos nápolyi ízeket, ráadásul nemzetközi versenyeken is rendre dobogós helyezéseket érnek el.

Mivel a valódi nápolyi pizza elkészítése időigényes, érdemes előre érdeklődni az éttermeknél, és gyorsan cselekedni, mert a kínálat pillanatok alatt elfogyhat. Idén a rendezvényhez országszerte több mint 50 pizzéria csatlakozott, így bárhol is vagy, garantáltan találsz egy helyet, ahol részese lehetsz ennek a különleges pizzafieszta élménynek.

A csatlakozó helyszínek között szerepelnek többek között:

  • Ajka: Pont jó pizza
  • Balatonszemes: Kisnápoly
  • Budapest: Circo, Fermento, Forni di Napoli, MOTO PIZZA, Monalizza, Passata
  • Diósd: Daniele Urban Nápolyi Pizzéria
  • Győr: Benjamins Napoletana, Fórum Pizzéria
  • Hatvan: Enzo di Napoli
  • Kecskemét: Da Mauro
  • Kistarcsa: Bazsalikom Nápolyi Pizzéria
  • Mikepércs: helyi csatlakozó pizzéria
  • Mohács: Tánczos Pizzéria és Pálinkaház
  • Miskolc: Ciao Martin
  • Monor: Kiosz Bisztró
  • Nagykanizsa és Balatonmáriafürdő: Pizza Sztori
  • Onga: La Pizza Del Lupo
  • Páty: Cukorborsó Kertvendéglő
  • Pécs: Elefántos Étterem és Pizzéria
  • Szentendre: Passata
  • Székesfehérvár: Da Mauro, Vito's Napoletana Pizzéria
  • Szolnok: Amo La Pizza
  • Szerencs: Kavandra Pizzéria & Étterem
  • Vác: Ittali
  • Veszprém: Mástészta, Nyomda Pizzát!
Címlapkép: Getty Images
#szeptember #péntek #kínálat #pizza #pizzéria #hellovidék

