2026. március 10. kedd Ildikó
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Felismerhetetlen nő hagyományos magyar Dobos-tortát szeletel
Szórakozás

Magyarország tortája 2026: íme a sütik toplistája, ezek közül kerülhet ki a végső győztes

Pénzcentrum
2026. március 10. 21:32

Huszadik alkalommal rendezi meg a Magyar Cukrász Ipartestület a Magyarország Tortája versenyt, amelyet az augusztus 20-i nemzeti ünnephez, Szent István napjához kapcsolódva szerveznek meg minden évben. A szervezet közlése szerint a verseny 2025-ben a Magyar Értéktárba is bekerült mint kiemelkedő nemzeti érték.

Az idei megmérettetésre rekordszámú nevezés érkezett, összesen 60 tortát neveztek a cukrászok. A nagy érdeklődés miatt az ipartestület két elődöntőt szervezett. A második elődöntőt 2026. március 10-én tartották a budapesti Zila Kávéház Krisztina Cukrászdában, ahol a zsűri kiválasztotta azokat a desszerteket, amelyek bejutottak a középdöntőbe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az idei verseny tematikája a rögös túró és a tejföl volt. A nevezett tortákban kötelezően szerepelnie kellett legalább az egyik alapanyagnak, mégpedig úgy, hogy az ízük egyértelműen felismerhető legyen. A szabályok szerint kizárólag magyar gyártású rögös túrót és tejfölt lehetett használni.

A rögös túró a magyar gasztronómia egyik alapélelmiszere. Már a XVI. századból is vannak írásos említések róla, és számos hagyományos étel és desszert készül belőle. Az Európai Unió 2019-ben hagyományos különleges termékként ismerte el.

Kapcsolódó cikkeink:

A kötelező alapanyagok mellett a versenyzők számos egyéb hozzávalót is használtak. Az elődöntőben a sárgabarack volt az egyik leggyakrabban alkalmazott gyümölcs, de citrusok és bogyós gyümölcsök is megjelentek a krémekben. Több tortában különleges alapanyagokat is felhasználtak, például kölest, kápia paprikát, homoktövist, tökmagot, lenmagot, kamillát, bodzavirágteát vagy kakukkfüvet.

A két elődöntő után kialakult a középdöntőbe jutott tíz torta mezőnye:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

  • Aranykert tortája – Novák Ádám és Varga Izabella, REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház, Szeged
  • Eprek hercege – Lázár Tamás, Dinasztia Cukrászda, Siófok
  • Éjfekete gyöngyszem – Rábai Anita és Rosta Sándor, Mozart Cukrászat, Hévíz
  • Fehér mámor – Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László, Kézműves Cukrászda, Gyula
  • Göncölszekér – Kőrösi Gergő, Balogh Cukrászda, Mályi
  • Hungária – Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland, Kézműves Cukrászda, Gyula
  • Kamilla – Hordós Diána, Krém Cukrászda és Kávéház, Székesfehérvár
  • Koronás nyár – Tóth Norbert, Tóth Cukrászda, Dunaföldvár
  • Körös körül – Urbán Ildikó, Ildikó Cukrászda, Szarvas
  • Rétegek tánca – Füredi Krisztián, Hisztéria Cukrászda, Tápiószecső

A hétfős zsűri három fordulóban értékeli a tortákat. A középdöntőben újra megkóstolják és pontozzák a tíz továbbjutó desszertet, majd ezek közül hat jut a döntőbe.

A közlemény szerint a zsűri tagjai: Balogh Nóra, Béres Anett, Májer Erika, Andrész Zoltán, Kiss Zoltán, Harcz Zoltán és Knezsik István.

A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt idén is megrendezik. A cukrászok 2026. április 12-ig jelentkezhetnek. A döntőt júniusban tartják, a győzteseket pedig augusztus elején jelentik be. Az új tortákat az augusztus 20-i ünnepségeken, a Magyar Ízek Utcája rendezvényen lehet majd először megkóstolni, később pedig az ország számos cukrászdájában is elérhetők lesznek.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #tejtermék #gasztronómia #verseny #cukrászda #augusztus 20 #gasztro #sütemény #szórakozás #torta #desszert

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:55
21:32
21:14
21:03
20:49
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 10.
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
2026. március 9.
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
2026. március 10.
A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz
2026. március 10.
Óvatosan a filléres tengerparti nyaralásokkal: van egy óriási buktató az all inclusive ajánlatokban
2026. március 10.
Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 10. kedd
Ildikó
11. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. játékhéten
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten
3
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
4
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
5
3 napja
Váratlan bejelentést tett az Ötöslottó mai sorsolásáról a Szerencsejáték: 69 éves titokra derült fény
PÉNZÜGYI KISOKOS
Valóságos érték
A valóságos értéken a vagyontárgyak meghatározott időpontban meglévő, gyakorlatilag állandóan változó és pénzben kifejezett értékét (forgalmi értékét) értjük. Új vagyontárgyak valóságos értéke általában egybeesik azok új értékével (új árával). A használatban lévő vagyontárgyak értéke folyamatosan csökken. A valóságos értéket az idő múlásával értéknövelő tényezők is módosíthatják.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 10. 20:10
Megkongatták a vészharangot a szakértők: visszatérhet a korábbi rémálom a magyar benzinkutakra
Pénzcentrum  |  2026. március 10. 19:43
Nagyot csattant Németországon a közel-keleti válság: ebbe bele is bukhat a kormány?
Agrárszektor  |  2026. március 10. 19:03
Így kell metszeni a gyümölcsfákat, szőlőt tavasszal: ezt sokan elrontják