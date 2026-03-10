Magyarország tortája 2026: íme a sütik toplistája, ezek közül kerülhet ki a végső győztes

Huszadik alkalommal rendezi meg a Magyar Cukrász Ipartestület a Magyarország Tortája versenyt, amelyet az augusztus 20-i nemzeti ünnephez, Szent István napjához kapcsolódva szerveznek meg minden évben. A szervezet közlése szerint a verseny 2025-ben a Magyar Értéktárba is bekerült mint kiemelkedő nemzeti érték.

Az idei megmérettetésre rekordszámú nevezés érkezett, összesen 60 tortát neveztek a cukrászok. A nagy érdeklődés miatt az ipartestület két elődöntőt szervezett. A második elődöntőt 2026. március 10-én tartották a budapesti Zila Kávéház Krisztina Cukrászdában, ahol a zsűri kiválasztotta azokat a desszerteket, amelyek bejutottak a középdöntőbe.

Az idei verseny tematikája a rögös túró és a tejföl volt. A nevezett tortákban kötelezően szerepelnie kellett legalább az egyik alapanyagnak, mégpedig úgy, hogy az ízük egyértelműen felismerhető legyen. A szabályok szerint kizárólag magyar gyártású rögös túrót és tejfölt lehetett használni.

A rögös túró a magyar gasztronómia egyik alapélelmiszere. Már a XVI. századból is vannak írásos említések róla, és számos hagyományos étel és desszert készül belőle. Az Európai Unió 2019-ben hagyományos különleges termékként ismerte el.

A kötelező alapanyagok mellett a versenyzők számos egyéb hozzávalót is használtak. Az elődöntőben a sárgabarack volt az egyik leggyakrabban alkalmazott gyümölcs, de citrusok és bogyós gyümölcsök is megjelentek a krémekben. Több tortában különleges alapanyagokat is felhasználtak, például kölest, kápia paprikát, homoktövist, tökmagot, lenmagot, kamillát, bodzavirágteát vagy kakukkfüvet.

A két elődöntő után kialakult a középdöntőbe jutott tíz torta mezőnye:

Aranykert tortája – Novák Ádám és Varga Izabella, REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház, Szeged

Eprek hercege – Lázár Tamás, Dinasztia Cukrászda, Siófok

Éjfekete gyöngyszem – Rábai Anita és Rosta Sándor, Mozart Cukrászat, Hévíz

Fehér mámor – Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László, Kézműves Cukrászda, Gyula

Göncölszekér – Kőrösi Gergő, Balogh Cukrászda, Mályi

Hungária – Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland, Kézműves Cukrászda, Gyula

Kamilla – Hordós Diána, Krém Cukrászda és Kávéház, Székesfehérvár

Koronás nyár – Tóth Norbert, Tóth Cukrászda, Dunaföldvár

Körös körül – Urbán Ildikó, Ildikó Cukrászda, Szarvas

Rétegek tánca – Füredi Krisztián, Hisztéria Cukrászda, Tápiószecső

A hétfős zsűri három fordulóban értékeli a tortákat. A középdöntőben újra megkóstolják és pontozzák a tíz továbbjutó desszertet, majd ezek közül hat jut a döntőbe.

A közlemény szerint a zsűri tagjai: Balogh Nóra, Béres Anett, Májer Erika, Andrész Zoltán, Kiss Zoltán, Harcz Zoltán és Knezsik István.

A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt idén is megrendezik. A cukrászok 2026. április 12-ig jelentkezhetnek. A döntőt júniusban tartják, a győzteseket pedig augusztus elején jelentik be. Az új tortákat az augusztus 20-i ünnepségeken, a Magyar Ízek Utcája rendezvényen lehet majd először megkóstolni, később pedig az ország számos cukrászdájában is elérhetők lesznek.