A termékek saját fejlesztésű technikai anyagokból, innovatív szabásvonalakkal készülnek az áruházlánc állítása szerint.
Magyarország tortája 2026: íme a sütik toplistája, ezek közül kerülhet ki a végső győztes
Huszadik alkalommal rendezi meg a Magyar Cukrász Ipartestület a Magyarország Tortája versenyt, amelyet az augusztus 20-i nemzeti ünnephez, Szent István napjához kapcsolódva szerveznek meg minden évben. A szervezet közlése szerint a verseny 2025-ben a Magyar Értéktárba is bekerült mint kiemelkedő nemzeti érték.
Az idei megmérettetésre rekordszámú nevezés érkezett, összesen 60 tortát neveztek a cukrászok. A nagy érdeklődés miatt az ipartestület két elődöntőt szervezett. A második elődöntőt 2026. március 10-én tartották a budapesti Zila Kávéház Krisztina Cukrászdában, ahol a zsűri kiválasztotta azokat a desszerteket, amelyek bejutottak a középdöntőbe.
Az idei verseny tematikája a rögös túró és a tejföl volt. A nevezett tortákban kötelezően szerepelnie kellett legalább az egyik alapanyagnak, mégpedig úgy, hogy az ízük egyértelműen felismerhető legyen. A szabályok szerint kizárólag magyar gyártású rögös túrót és tejfölt lehetett használni.
A rögös túró a magyar gasztronómia egyik alapélelmiszere. Már a XVI. századból is vannak írásos említések róla, és számos hagyományos étel és desszert készül belőle. Az Európai Unió 2019-ben hagyományos különleges termékként ismerte el.
A kötelező alapanyagok mellett a versenyzők számos egyéb hozzávalót is használtak. Az elődöntőben a sárgabarack volt az egyik leggyakrabban alkalmazott gyümölcs, de citrusok és bogyós gyümölcsök is megjelentek a krémekben. Több tortában különleges alapanyagokat is felhasználtak, például kölest, kápia paprikát, homoktövist, tökmagot, lenmagot, kamillát, bodzavirágteát vagy kakukkfüvet.
A két elődöntő után kialakult a középdöntőbe jutott tíz torta mezőnye:
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
- Aranykert tortája – Novák Ádám és Varga Izabella, REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház, Szeged
- Eprek hercege – Lázár Tamás, Dinasztia Cukrászda, Siófok
- Éjfekete gyöngyszem – Rábai Anita és Rosta Sándor, Mozart Cukrászat, Hévíz
- Fehér mámor – Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László, Kézműves Cukrászda, Gyula
- Göncölszekér – Kőrösi Gergő, Balogh Cukrászda, Mályi
- Hungária – Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland, Kézműves Cukrászda, Gyula
- Kamilla – Hordós Diána, Krém Cukrászda és Kávéház, Székesfehérvár
- Koronás nyár – Tóth Norbert, Tóth Cukrászda, Dunaföldvár
- Körös körül – Urbán Ildikó, Ildikó Cukrászda, Szarvas
- Rétegek tánca – Füredi Krisztián, Hisztéria Cukrászda, Tápiószecső
A hétfős zsűri három fordulóban értékeli a tortákat. A középdöntőben újra megkóstolják és pontozzák a tíz továbbjutó desszertet, majd ezek közül hat jut a döntőbe.
A közlemény szerint a zsűri tagjai: Balogh Nóra, Béres Anett, Májer Erika, Andrész Zoltán, Kiss Zoltán, Harcz Zoltán és Knezsik István.
A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt idén is megrendezik. A cukrászok 2026. április 12-ig jelentkezhetnek. A döntőt júniusban tartják, a győzteseket pedig augusztus elején jelentik be. Az új tortákat az augusztus 20-i ünnepségeken, a Magyar Ízek Utcája rendezvényen lehet majd először megkóstolni, később pedig az ország számos cukrászdájában is elérhetők lesznek.
Rihanna Beverly Hills-i otthonát lövések érték vasárnap – a popsztár a házban tartózkodott az incidens idején.
Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 10. heti, vasárnapi sorsolásán?
Váratlan fordulatot vesz az időjárás Magyarországon: kellemetlen meglepetést is tartogat a jövő hét - jobb, ha időben felkészülsz!
A hőmérséklet csúcsértéke általában 15 Celsius-fok felett alakul, de a hajnalok továbbra is csípősek lesznek.
Teljesen felborult a rend Magyarországon: sosem volt még ilyen meleg idén, mint ezen a magyar településen
Szombaton a Nógrád vármegyei Szécsényben 19,2 Celsius-fokot mértek, az idén ilyen meleg még nem volt.
Na, vajon elvitte-e valaki az 5 milliárd 350 millió forintos főnyereményt a 10. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
"A műsorokhoz és ingatlanokhoz kapcsolódó bútorainkat is szeretnénk értékesíteni, mert kekem a kevesebb is elég!"
Váratlan bejelentést tett az Ötöslottó mai sorsolásáról a Szerencsejáték: 69 éves titokra derült fény
69 éve ezen a napon tartották az Ötöslottó legelső sorsolását. Az évforduló tavaly már szerencsét hozott egy játékosnak.
Az Eurojackpot nyerőszámai 2026-ban a 10. játékhéten, pénteken: 8, 17, 26, 31, 47 / 1, 6.
Csütörtök este újra sorsoltak a Hatoslottón, ahol ezúttal volt telitalálat.
A nézők utoljára az Életünk története című produkcióban láthatták saját tévéműsorral.
Kihúzták a Skandináv lottó 10. játékhetének nyerőszámait, a tét 245 millió forint volt. Lássuk, rámosolygott-e valakire a szerencse, lett-e telitalálatos szelvény ezen a héten?
Megrendülve nyilatkozott Szabó Győző Kálloy Molnár Péter haláláról: így zajlottak az elhunyt színész utolsó hetei
Kálloy Molnár Péter 55 éves korában, rövid lefolyású betegségben hunyt el tavaly december 1-jén.
Galla Miklós régóta küzd egészségügyi problémákkal. Az év elején arról beszélt, hogy állapota ismét romlott, orvosi felügyeletre és otthoni ápolásra szorul.
Galambos Lajos ingatlanportfóliója több százmilliós, sőt milliárdos tételekből áll, és ebből már többet el is adott.
Idén is Velencén rendezik meg a B MY LAKE fesztivált. 2026. július 16. és 18. között
Kihúzták a Hatoslottó 2026/9. heti, vasárnapi nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 315 millió forintos főnyereményt!
Mutatjuk, elvitte-e valaki az 5 milliárd 151 millió forintos főnyereményt a 9. játékhéten, az ötös lottó nyerőszámait és a további nyereményeket.
Mégis, mi folyik a mozipénztáraknál? Erre a két magyar filmre váltanak most a legtöbb jegyet: szabályosan roham indult
Nem túlzás azt állítani, hogy az utóbbi hetekben tarolnak a magyar filmek a mozikban.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.